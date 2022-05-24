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https://tr.sputniknews.com/20220524/bidenli-quad-zirvesinde-hint-pasifikte-rusya-ve-cinle-daha-karmasik-yollardan-mucadele-mesaji-1056626454.html
Biden'lı Quad zirvesinde 'Hint-Pasifik'te Rusya ve Çin'le daha karmaşık yollardan mücadele' mesajı
Biden'lı Quad zirvesinde 'Hint-Pasifik'te Rusya ve Çin'le daha karmaşık yollardan mücadele' mesajı
Bir yandan Rusya'ya karşı Ukrayna'yı kullanırken diğer yandan Asya-Pasifik turuna çıkıp 'Çin'in saldırması halinde Tayvan'ı savunmaya hazır oldukları'... 24.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-24T14:13+0300
2022-05-24T14:13+0300
dünya
quad
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Açılımı Dört Taraflı Güvenlik Diyaloğu olan ve ABD, Avustralya, Japonya, Hindistan'dan oluşan Quad'ın Tokyo'da düzenlenen ikinci liderler zirvesinin gündeminde Çin ve Rusya vardı.ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın Ukrayna operasyonu için "Dünya, müşterek tarihimizin karanlık bir saatinden geçiyor" dedi, 'uluslararası düzeni savunmanın önemini vurgulayan küresel bir meseleye dönüştüğü' yorumunu yaptı, enerji ve gıda krizine atıfla 'dünyanın her bölgesini etkileyeceği' vurgusunda bulundu. ABD Başkanı, 'geçici bir moda olmadığını ve yıllar içerisinde gelişmesini umduğu Quad'ın öneminin Ukrayna kriziyle daha da arttığını' mesajlarına ekledi. ABD'nin siyasi-askeri müdahalelerini ve işgallerini unutmuş gözüken Biden, 'Washington'ın buna küresel karşılık verilmesi için müttefikleriyle birlikte çalışacağını, dünyanın her neresinde olursa olsun ihlal edilmesi halinde uluslararası düzeni ve egemenliği savunacağını, Hint-Pasifik bölgesinde güçlü ve kalıcı bir ortak olacağını' söyledi. Japonya Başbakanı Fumio Kişida, Biden'ı tasdik ederken, "Benzer saldırı, işgal eylemlerinin Asya'da gerçekleşmesinden kaçınılmalı" dedi. Kişida "Bölgenin karşı karşıya olduğu sorunları çözmede işbirliğini daha da ilerletmek için ASEAN bölgesi, Güney Asya ve Pasifik'teki ülkelerin seslerini dinlemeliyiz" diye konuştu.Çin ile Solomon Adaları arasındaki güvenlik anlaşmasından rahatsız Avustralya'yı zirvede temsil eden yeni Başbakan Anthony Albanese, 'Pasifik'in stratejik ortamında yeni ve daha karmaşık bir evreye girildiğini, bölgenin güvenliği için ülkesinin daha fazla enerji ve kaynak sağlayacağını' söyledi. Seçim kampanyasında Çin ile Solomon Adaları arasındaki güvenlik anlaşmasından Pasifik ülkelerine yapılan yardımlarda mali kesintiye giden selefi Scott Morrison'ı sorumlu tutan Albanese, zirvede, 'Avustralya'nın Pasifik ülkelerine yardımlarında ilaveten yarım milyar dolar daha taahhüt edeceğini' belirtti. Bir yandan ABD'nin dünyaya dayattığı Rusya yaptırımlarına destek vermeyen, diğer yandan dönem dönem Pakistan ve Çin'le çatışmalara giren Hindistan'ın Başbakanı Narendra Modi, Quad'dan 'Hint-Pasifik için yapıcı gündemi olan, bölgenin hayrına bir güç' diye söz etti. Modi, "Quad'daki karşılıklı işbirliğimiz, hepimizin ortak hedefi olan özgür, açık ve kapsayıcı bir Hint-Pasifik bölgesine ivme kazandırıyor” dedi.Evsahibi Kişida, zirvenin ardından düzenlediği basın toplantısında, 'Hint-Pasifik bölgesindeki altyapı ve yatırımlara, Quad ülkelerinden 5 yıl içinde 50 milyar dolarlık ek yardım geleceğini' duyurdu. Zirvede Rusya-Ukrayna krizinin Hint-Pasifik bölgesine yönelik etkilerini ele aldıklarını söyleyen Japonya Başbakanı, 'Quad liderlerinin Ukrayna'daki durumdan endişeli olduklarını, hukukun üstünlüğü ve toprak bütünlüğünün korunması, nerede olursa olsun, statükonun güç kullanılarak değiştirilmesine karşı çıkılması konusunda anlaştıklarını' dile getirdi. Zirve bildirisinde Quad'ın iklim değişikliğiyle mücadelede işbirliğini artırması ve Deniz Alanı Farkındalığı için Hint-Pasifik Ortaklığı (IPMDA) kurması yer aldı. Buna göre Pasifik Adaları, Güneydoğu Asya ve Hint Okyanusu Bölgesi'ndeki daha küçük ulusların kendi karasularını izleme ve güvenliğe alma yeteneğini dönüştürmeyi vaat eden IPMDA'ya 5 yıl boyunca yatırım yapacak Quad, böylece bölgenin -barış, istikrar ve refah için temel bir gereklilik olan- deniz alanı bilincine katkıda bulunacak.
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Biden'lı Quad zirvesinde 'Hint-Pasifik'te Rusya ve Çin'le daha karmaşık yollardan mücadele' mesajı

14:13 24.05.2022
© AAJaponya başkenti Tokyo'daki Quad zirvesinde soldan sağa Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, ABD Başkanı Joe Biden, Japonya Başbakanı Fumio Kişida, Hindistan Başbakanı Narendra Modi
Japonya başkenti Tokyo'daki Quad zirvesinde soldan sağa Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, ABD Başkanı Joe Biden, Japonya Başbakanı Fumio Kişida, Hindistan Başbakanı Narendra Modi - Sputnik Türkiye, 1920, 24.05.2022
© AA
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Bir yandan Rusya'ya karşı Ukrayna'yı kullanırken diğer yandan Asya-Pasifik turuna çıkıp 'Çin'in saldırması halinde Tayvan'ı savunmaya hazır oldukları' mesajıyla siftah yapan ABD Başkanı Joe Biden, ardından 'mini Hint-Pasifik NATO'su' olarak değerlendirilen Quad'ı topladı.
Açılımı Dört Taraflı Güvenlik Diyaloğu olan ve ABD, Avustralya, Japonya, Hindistan'dan oluşan Quad'ın Tokyo'da düzenlenen ikinci liderler zirvesinin gündeminde Çin ve Rusya vardı.
ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın Ukrayna operasyonu için "Dünya, müşterek tarihimizin karanlık bir saatinden geçiyor" dedi, 'uluslararası düzeni savunmanın önemini vurgulayan küresel bir meseleye dönüştüğü' yorumunu yaptı, enerji ve gıda krizine atıfla 'dünyanın her bölgesini etkileyeceği' vurgusunda bulundu. ABD Başkanı, 'geçici bir moda olmadığını ve yıllar içerisinde gelişmesini umduğu Quad'ın öneminin Ukrayna kriziyle daha da arttığını' mesajlarına ekledi.
ABD'nin siyasi-askeri müdahalelerini ve işgallerini unutmuş gözüken Biden, 'Washington'ın buna küresel karşılık verilmesi için müttefikleriyle birlikte çalışacağını, dünyanın her neresinde olursa olsun ihlal edilmesi halinde uluslararası düzeni ve egemenliği savunacağını, Hint-Pasifik bölgesinde güçlü ve kalıcı bir ortak olacağını' söyledi.
Japonya Başbakanı Fumio Kişida, Biden'ı tasdik ederken, "Benzer saldırı, işgal eylemlerinin Asya'da gerçekleşmesinden kaçınılmalı" dedi.
Kişida "Bölgenin karşı karşıya olduğu sorunları çözmede işbirliğini daha da ilerletmek için ASEAN bölgesi, Güney Asya ve Pasifik'teki ülkelerin seslerini dinlemeliyiz" diye konuştu.
Çin ile Solomon Adaları arasındaki güvenlik anlaşmasından rahatsız Avustralya'yı zirvede temsil eden yeni Başbakan Anthony Albanese, 'Pasifik'in stratejik ortamında yeni ve daha karmaşık bir evreye girildiğini, bölgenin güvenliği için ülkesinin daha fazla enerji ve kaynak sağlayacağını' söyledi.
Seçim kampanyasında Çin ile Solomon Adaları arasındaki güvenlik anlaşmasından Pasifik ülkelerine yapılan yardımlarda mali kesintiye giden selefi Scott Morrison'ı sorumlu tutan Albanese, zirvede, 'Avustralya'nın Pasifik ülkelerine yardımlarında ilaveten yarım milyar dolar daha taahhüt edeceğini' belirtti.
Bir yandan ABD'nin dünyaya dayattığı Rusya yaptırımlarına destek vermeyen, diğer yandan dönem dönem Pakistan ve Çin'le çatışmalara giren Hindistan'ın Başbakanı Narendra Modi, Quad'dan 'Hint-Pasifik için yapıcı gündemi olan, bölgenin hayrına bir güç' diye söz etti. Modi, "Quad'daki karşılıklı işbirliğimiz, hepimizin ortak hedefi olan özgür, açık ve kapsayıcı bir Hint-Pasifik bölgesine ivme kazandırıyor” dedi.
Evsahibi Kişida, zirvenin ardından düzenlediği basın toplantısında, 'Hint-Pasifik bölgesindeki altyapı ve yatırımlara, Quad ülkelerinden 5 yıl içinde 50 milyar dolarlık ek yardım geleceğini' duyurdu.
Zirvede Rusya-Ukrayna krizinin Hint-Pasifik bölgesine yönelik etkilerini ele aldıklarını söyleyen Japonya Başbakanı, 'Quad liderlerinin Ukrayna'daki durumdan endişeli olduklarını, hukukun üstünlüğü ve toprak bütünlüğünün korunması, nerede olursa olsun, statükonun güç kullanılarak değiştirilmesine karşı çıkılması konusunda anlaştıklarını' dile getirdi.
Zirve bildirisinde Quad'ın iklim değişikliğiyle mücadelede işbirliğini artırması ve Deniz Alanı Farkındalığı için Hint-Pasifik Ortaklığı (IPMDA) kurması yer aldı. Buna göre Pasifik Adaları, Güneydoğu Asya ve Hint Okyanusu Bölgesi'ndeki daha küçük ulusların kendi karasularını izleme ve güvenliğe alma yeteneğini dönüştürmeyi vaat eden IPMDA'ya 5 yıl boyunca yatırım yapacak Quad, böylece bölgenin -barış, istikrar ve refah için temel bir gereklilik olan- deniz alanı bilincine katkıda bulunacak.
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