https://tr.sputniknews.com/20220524/bidenli-quad-zirvesinin-yakininda-rusya-ve-cinin-stratejik-bombardiman-ucaklari-devriyeye-cikti-1056631058.html

Biden'lı Quad zirvesinin yakınında Rusya ve Çin’in stratejik bombardıman uçakları devriyeye çıktı

Biden'lı Quad zirvesinin yakınında Rusya ve Çin’in stratejik bombardıman uçakları devriyeye çıktı

ABD Başkanı Joe Biden'ın Japonya'da topladığı Quad zirvesinde Rusya ve Çin hedef alınırken, Rusya ve Çin’in stratejik bombardıman uçakları, Japon Denizi ve... 24.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-24T14:38+0300

2022-05-24T14:38+0300

2022-05-24T14:55+0300

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Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya ve Çin'in stratejik bombardıman uçaklarının Asya-Pasifik bölgesinde ortak hava devriyeleri gerçekleştirdiğini duyurdu.Bakanlığın basın açıklamasında, Rusya ve Çin'in Tu-95MS ve Xian H-6K stratejik bombardıman uçaklarının Asya-Pasifik bölgesinde ortak hava devriyeleri gerçekleştirdiği, rotanın bazı etaplarında uçaklara Güney Kore’nin F-2 ve Japonya'nın F-15 savaş uçaklarının refakat ettiği belirtildi. Açıklamada şöyle denildi:“24 Mayıs 2022 tarihinde Rus Hava-Uzay Kuvvetleri ve Çin Halk Kurtuluş Ordusu Hava Kuvvetleri, Asya-Pasifik bölgesinde ortak bir hava devriyesi gerçekleştirdi. Rus Hava-Uzay Kuvvetlerinin Tu-95MS stratejik füze taşıyıcılarından ve Çin Halk Kurtuluş Ordusu Hava Kuvvetleri'nin Xian H-6K stratejik bombardıman uçaklarından oluşan hava grubu, Japon Denizi ve Doğu Çin Denizi'nin üzerinde hava devriyeleri yaptı."Japonya Savunma Bakanı Nobuo Kişi, ABD, Hindistan, Avustralya ve Japonya liderlerinin bölgesel güvenlik görüşmeleri için toplanmışken gerçekleşen uçuşlarla ilgili olarak Tokyo'nun Rusya ve Çin'e 'ciddi endişelerini' dile getirdiğini açıkladı.AFP'ye Rusya ve Çin savaş uçaklarının Japon hava sahasını ihlal etmediğini söyleyen Japonya Savunma Bakanlığı, kasım ayından beri dördüncü kez Rusya ve Çin'in Japonya yakınlarında uzun mesafeli ortak uçuşlarının tespit edildiğini aktardı.

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