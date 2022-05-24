Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20220524/bidenli-quad-zirvesinin-yakininda-rusya-ve-cinin-stratejik-bombardiman-ucaklari-devriyeye-cikti-1056631058.html
Biden'lı Quad zirvesinin yakınında Rusya ve Çin’in stratejik bombardıman uçakları devriyeye çıktı
Biden'lı Quad zirvesinin yakınında Rusya ve Çin’in stratejik bombardıman uçakları devriyeye çıktı
ABD Başkanı Joe Biden'ın Japonya'da topladığı Quad zirvesinde Rusya ve Çin hedef alınırken, Rusya ve Çin’in stratejik bombardıman uçakları, Japon Denizi ve... 24.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-24T14:38+0300
2022-05-24T14:55+0300
dünya
rusya
çin
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/08/1056184483_0:0:3334:1876_1920x0_80_0_0_aa6072ec0217b5286a9431e3ec070dab.jpg
Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya ve Çin'in stratejik bombardıman uçaklarının Asya-Pasifik bölgesinde ortak hava devriyeleri gerçekleştirdiğini duyurdu.Bakanlığın basın açıklamasında, Rusya ve Çin'in Tu-95MS ve Xian H-6K stratejik bombardıman uçaklarının Asya-Pasifik bölgesinde ortak hava devriyeleri gerçekleştirdiği, rotanın bazı etaplarında uçaklara Güney Kore’nin F-2 ve Japonya'nın F-15 savaş uçaklarının refakat ettiği belirtildi. Açıklamada şöyle denildi:“24 Mayıs 2022 tarihinde Rus Hava-Uzay Kuvvetleri ve Çin Halk Kurtuluş Ordusu Hava Kuvvetleri, Asya-Pasifik bölgesinde ortak bir hava devriyesi gerçekleştirdi. Rus Hava-Uzay Kuvvetlerinin Tu-95MS stratejik füze taşıyıcılarından ve Çin Halk Kurtuluş Ordusu Hava Kuvvetleri'nin Xian H-6K stratejik bombardıman uçaklarından oluşan hava grubu, Japon Denizi ve Doğu Çin Denizi'nin üzerinde hava devriyeleri yaptı."Japonya Savunma Bakanı Nobuo Kişi, ABD, Hindistan, Avustralya ve Japonya liderlerinin bölgesel güvenlik görüşmeleri için toplanmışken gerçekleşen uçuşlarla ilgili olarak Tokyo'nun Rusya ve Çin'e 'ciddi endişelerini' dile getirdiğini açıkladı.AFP'ye Rusya ve Çin savaş uçaklarının Japon hava sahasını ihlal etmediğini söyleyen Japonya Savunma Bakanlığı, kasım ayından beri dördüncü kez Rusya ve Çin'in Japonya yakınlarında uzun mesafeli ortak uçuşlarının tespit edildiğini aktardı.
rusya
çin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/08/1056184483_357:0:3088:2048_1920x0_80_0_0_2a2376b392bea6afac699060074ead4d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, çin

Biden'lı Quad zirvesinin yakınında Rusya ve Çin’in stratejik bombardıman uçakları devriyeye çıktı

14:38 24.05.2022 (güncellendi: 14:55 24.05.2022)
© Sputnik / Aleksandr Vilf / Fotoğraf bankasına gir9 Mayıs Zafer Bayramı askeri geçit provasına katılan askeri uçaklar
9 Mayıs Zafer Bayramı askeri geçit provasına katılan askeri uçaklar - Sputnik Türkiye, 1920, 24.05.2022
© Sputnik / Aleksandr Vilf
/
Fotoğraf bankasına gir
Abone olTelegram
Ayrıntılar geliyor
ABD Başkanı Joe Biden'ın Japonya'da topladığı Quad zirvesinde Rusya ve Çin hedef alınırken, Rusya ve Çin’in stratejik bombardıman uçakları, Japon Denizi ve Doğu Çin Denizi'nin üzerinde ortak hava devriyesi gerçekleştirdi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya ve Çin'in stratejik bombardıman uçaklarının Asya-Pasifik bölgesinde ortak hava devriyeleri gerçekleştirdiğini duyurdu.
Bakanlığın basın açıklamasında, Rusya ve Çin'in Tu-95MS ve Xian H-6K stratejik bombardıman uçaklarının Asya-Pasifik bölgesinde ortak hava devriyeleri gerçekleştirdiği, rotanın bazı etaplarında uçaklara Güney Kore’nin F-2 ve Japonya'nın F-15 savaş uçaklarının refakat ettiği belirtildi.
Açıklamada şöyle denildi:
“24 Mayıs 2022 tarihinde Rus Hava-Uzay Kuvvetleri ve Çin Halk Kurtuluş Ordusu Hava Kuvvetleri, Asya-Pasifik bölgesinde ortak bir hava devriyesi gerçekleştirdi. Rus Hava-Uzay Kuvvetlerinin Tu-95MS stratejik füze taşıyıcılarından ve Çin Halk Kurtuluş Ordusu Hava Kuvvetleri'nin Xian H-6K stratejik bombardıman uçaklarından oluşan hava grubu, Japon Denizi ve Doğu Çin Denizi'nin üzerinde hava devriyeleri yaptı."
Japonya Savunma Bakanı Nobuo Kişi, ABD, Hindistan, Avustralya ve Japonya liderlerinin bölgesel güvenlik görüşmeleri için toplanmışken gerçekleşen uçuşlarla ilgili olarak Tokyo'nun Rusya ve Çin'e 'ciddi endişelerini' dile getirdiğini açıkladı.
AFP'ye Rusya ve Çin savaş uçaklarının Japon hava sahasını ihlal etmediğini söyleyen Japonya Savunma Bakanlığı, kasım ayından beri dördüncü kez Rusya ve Çin'in Japonya yakınlarında uzun mesafeli ortak uçuşlarının tespit edildiğini aktardı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала