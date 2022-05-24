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BM Güvenlik Konseyi'nden Taliban'a kadın hakları uyarısı
BM Güvenlik Konseyi'nden Taliban'a kadın hakları uyarısı
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Taliban'a, Afgan kadınların ve kız çocuklarının temel hak ve özgürlüklerini kısıtlayan uygulamalardan derhal geri... 24.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-24T20:33+0300
2022-05-24T20:33+0300
türkiye
bm
bm güvenlik konseyi
taliban
afgan
kadın
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BM Güvenlik Konseyi'nden yapılan ortak açıklamada, Afgan kadınların ve kız çocuklarının haklarının giderek aşınmasından duyulan derin endişe ifade edildi.Açıklamada, "Eğitim, istihdam, hareket özgürlüğü ile kadınların kamusal yaşama tam, eşit ve anlamlı katılımını sınırlayan kısıtlamalar uluslararası toplumun beklentileriyle çelişiyor" denildi.Kadın spikerlerin ekran önünde yüzlerini örtmesi ve kadınların evden sadece gerekli olduğunda çıkması gibi uygulamalarının son derece endişe verici olduğu belirtilen açıklamada, Taliban'a, Afgan kadınların ve kız çocuklarının temel hak ve özgürlüklerini kısıtlayan uygulamalardan derhal geri adım atması çağrısı yapıldı.
https://tr.sputniknews.com/20220519/talibanin-icisleri-bakani-vekili-hakkani-yaramaz-kadinlari-evde-tutuyoruz-1056515668.html
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bm, bm güvenlik konseyi, taliban, afgan, kadın

BM Güvenlik Konseyi'nden Taliban'a kadın hakları uyarısı

20:33 24.05.2022
© REUTERSTaliban - Afgan - Afganistan - Kadın
Taliban - Afgan - Afganistan - Kadın - Sputnik Türkiye, 1920, 24.05.2022
© REUTERS
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Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Taliban'a, Afgan kadınların ve kız çocuklarının temel hak ve özgürlüklerini kısıtlayan uygulamalardan derhal geri adım atması çağrısı yaptı.
BM Güvenlik Konseyi'nden yapılan ortak açıklamada, Afgan kadınların ve kız çocuklarının haklarının giderek aşınmasından duyulan derin endişe ifade edildi.
Açıklamada, "Eğitim, istihdam, hareket özgürlüğü ile kadınların kamusal yaşama tam, eşit ve anlamlı katılımını sınırlayan kısıtlamalar uluslararası toplumun beklentileriyle çelişiyor" denildi.
Kadın spikerlerin ekran önünde yüzlerini örtmesi ve kadınların evden sadece gerekli olduğunda çıkması gibi uygulamalarının son derece endişe verici olduğu belirtilen açıklamada, Taliban'a, Afgan kadınların ve kız çocuklarının temel hak ve özgürlüklerini kısıtlayan uygulamalardan derhal geri adım atması çağrısı yapıldı.
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