https://tr.sputniknews.com/20220524/bm-guvenlik-konseyinden-talibana-kadin-haklari-uyarisi-1056643317.html

BM Güvenlik Konseyi'nden Taliban'a kadın hakları uyarısı

BM Güvenlik Konseyi'nden Taliban'a kadın hakları uyarısı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Taliban'a, Afgan kadınların ve kız çocuklarının temel hak ve özgürlüklerini kısıtlayan uygulamalardan derhal geri... 24.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-24T20:33+0300

2022-05-24T20:33+0300

2022-05-24T20:33+0300

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bm güvenlik konseyi

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BM Güvenlik Konseyi'nden yapılan ortak açıklamada, Afgan kadınların ve kız çocuklarının haklarının giderek aşınmasından duyulan derin endişe ifade edildi.Açıklamada, "Eğitim, istihdam, hareket özgürlüğü ile kadınların kamusal yaşama tam, eşit ve anlamlı katılımını sınırlayan kısıtlamalar uluslararası toplumun beklentileriyle çelişiyor" denildi.Kadın spikerlerin ekran önünde yüzlerini örtmesi ve kadınların evden sadece gerekli olduğunda çıkması gibi uygulamalarının son derece endişe verici olduğu belirtilen açıklamada, Taliban'a, Afgan kadınların ve kız çocuklarının temel hak ve özgürlüklerini kısıtlayan uygulamalardan derhal geri adım atması çağrısı yapıldı.

https://tr.sputniknews.com/20220519/talibanin-icisleri-bakani-vekili-hakkani-yaramaz-kadinlari-evde-tutuyoruz-1056515668.html

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