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Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220524/bmw-rus-dogalgazina-uygulanacak-ambargo-otomotiv-sektorunu-durma-noktasina-getirir-1056620647.html
BMW: Rus doğalgazına uygulanacak ambargo otomotiv sektörünü durma noktasına getirir
BMW: Rus doğalgazına uygulanacak ambargo otomotiv sektörünü durma noktasına getirir
Alman otomotiv devi BMW, doğalgaza olan bağımlılığını azaltmak için güneş, jeotermal ve hidrojen dahil olmak üzere yeni enerji yatırımları araştırdığını... 24.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-24T09:31+0300
2022-05-24T09:31+0300
ukrayna krizi
almanya
otomotiv
doğalgaz
enerji
üretim
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Alman otomotiv devi BMW'nin üretim şefi Milan Nedeljkovic, şirketin doğalgaza olan bağımlılığını azaltmak için güneş, jeotermal ve hidrojen dahil olmak üzere yeni enerji yatırımları araştırdığını söyleyerek Rus doğalgazına yönelik ambargonun sektörü durma noktasına getireceği konusunda uyardı.2021'de enerji tüketiminin yüzde 54'ü doğalgaza dayanan BMW, tesislerine nerelere güneş panelleri ekleyebileceğini araştırıyor ve Almanya'nın Leipzig kentindeki tesisine hidrojen taşımak için yerel makamlarla planlar geliştiriyor.Nedeljkovic, açıklamasında "Hidrojen, doğalgaz talebini azaltmak ve hatta tamamen telafi etmek için çok uygun" ifadelerini kullandı.Rusya'dan doğalgaz tedariki kesildiğinde BMW fabrikalarına ne olacağı sorusuna yanıt veren Nedeljkovic, "Sektörümüz Alman doğalgaz tüketiminin yaklaşık yüzde 37'sini oluşturuyor. Sadece BMW değil, tüm sektör durma noktasına gelirdi" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20220523/schroderin-ardindan-eski-avusturya-disisleri-bakani-da-rosneftteki-gorevinden-istifa-etti-1056593695.html
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almanya, otomotiv, doğalgaz, enerji, üretim

BMW: Rus doğalgazına uygulanacak ambargo otomotiv sektörünü durma noktasına getirir

09:31 24.05.2022
© AFP 2022 / Nicolas ASFOURIBMW
BMW - Sputnik Türkiye, 1920, 24.05.2022
© AFP 2022 / Nicolas ASFOURI
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Alman otomotiv devi BMW, doğalgaza olan bağımlılığını azaltmak için güneş, jeotermal ve hidrojen dahil olmak üzere yeni enerji yatırımları araştırdığını duyurdu.
Alman otomotiv devi BMW'nin üretim şefi Milan Nedeljkovic, şirketin doğalgaza olan bağımlılığını azaltmak için güneş, jeotermal ve hidrojen dahil olmak üzere yeni enerji yatırımları araştırdığını söyleyerek Rus doğalgazına yönelik ambargonun sektörü durma noktasına getireceği konusunda uyardı.
2021'de enerji tüketiminin yüzde 54'ü doğalgaza dayanan BMW, tesislerine nerelere güneş panelleri ekleyebileceğini araştırıyor ve Almanya'nın Leipzig kentindeki tesisine hidrojen taşımak için yerel makamlarla planlar geliştiriyor.
Nedeljkovic, açıklamasında "Hidrojen, doğalgaz talebini azaltmak ve hatta tamamen telafi etmek için çok uygun" ifadelerini kullandı.
Rusya'dan doğalgaz tedariki kesildiğinde BMW fabrikalarına ne olacağı sorusuna yanıt veren Nedeljkovic, "Sektörümüz Alman doğalgaz tüketiminin yaklaşık yüzde 37'sini oluşturuyor. Sadece BMW değil, tüm sektör durma noktasına gelirdi" dedi.
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