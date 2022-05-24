https://tr.sputniknews.com/20220524/bodrumda-200-tl-olan-lahmacun-gaziantepte-10-tl-lezzetimizin-sirri-icine-sevgimizi-katmamiz-1056633038.html

Bodrum'da 200 TL olan lahmacun Gaziantep'te 10 TL: 'Lezzetimizin sırrı içine sevgimizi katmamız'

Bodrum'da 200 TL olan lahmacun Gaziantep'te 10 TL: 'Lezzetimizin sırrı içine sevgimizi katmamız'

Yaz tatili sezonunun başlamasıyla tekrardan gündeme oturan lahmacun fiyatı tartışmasına Gaziantepli lahmacun ustaları da katıldı. Tatil bölgelerinde alınan bir... 24.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-24T15:27+0300

2022-05-24T15:27+0300

2022-05-24T15:38+0300

lahmacun

bodrum

ekonomi

gaziantep

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Bodrum ve Antalya gibi tatil beldelerinde yaz tatili sezonunun başlamasıyla birlikte her yıl yaşanan lahmacun fiyatı tartışması tekrardan alevlendi. Özel plaj giriş ücretlerinin 150 TL ile 10 bin avro arasında değiştiği tatil bölgelerindeki plajlarda lahmacunun 200 TL'ye satılması tepki topladı. Her yıl olduğu gibi bu yılda gündem olan lahmacun fiyatları tartışmasına Gaziantepli lahmacun ustaları da dahil oldu.Gastronomi şehri Gaziantep’te lahmacunun tanesi 10 TL'ye satılırken, Antalya ve Muğla gibi tatil şehirlerinde bu fiyat 200 TL'ye kadar çıkıyor. Tatil bölgelerinde alınan bir lahmacun fiyatına Gaziantep’te 20 lahmacun yenilebilirken Gaziantepli lahmacun ustaları tatil beldelerinde satılan lahmacunun fiyatının abartıldığını ifade etti. Gastronomi şehri Gaziantep’e herkesi gerçek lahmacunu yemeye beklediklerini söyleyen lahmacun ustası Şükrü Savun, plajlarda fahiş fiyata satılan lahmacunla Gaziantep lahmacunu arasında hem fiyat hem de lezzet olarak dünya kadar fark olduğunu söyledi.‘Bizim için önemli olan para kazanma değil lezzettir’Bodrum ve tatil beldelerinde satılan lahmacunun fiyatı ile lezzetinin hiçbir alakası olmadığını aktaran Savun, “Gaziantep lahmacununun lezzet sırrı biz yetişen ustaların lahmacunu yaparken içine sevgisini katmasıdır. Biz bu işi canı gönülden yapıyoruz. Biz burada para kazanmayı 3-4. plana atıyoruz. Bizim için en önemli olan şey lezzettir” ifadelerini kullandı.Lezzetli lahmacunun püf noktalarıLahmacuna soğan değil sarımsak koyduklarını ifade eden Savun, şunları söyledi:

https://tr.sputniknews.com/20220522/bodrumda-sezon-aciliyor-ozel-localar-10-bin-euro-lahmacun-ise-200-tlye-kadar-cikiyor-1056570014.html

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