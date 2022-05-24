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https://tr.sputniknews.com/20220524/bodrumda-200-tl-olan-lahmacun-gaziantepte-10-tl-lezzetimizin-sirri-icine-sevgimizi-katmamiz-1056633038.html
Bodrum'da 200 TL olan lahmacun Gaziantep'te 10 TL: 'Lezzetimizin sırrı içine sevgimizi katmamız'
Bodrum'da 200 TL olan lahmacun Gaziantep'te 10 TL: 'Lezzetimizin sırrı içine sevgimizi katmamız'
Yaz tatili sezonunun başlamasıyla tekrardan gündeme oturan lahmacun fiyatı tartışmasına Gaziantepli lahmacun ustaları da katıldı. Tatil bölgelerinde alınan bir... 24.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-24T15:27+0300
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lahmacun
bodrum
ekonomi
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Bodrum ve Antalya gibi tatil beldelerinde yaz tatili sezonunun başlamasıyla birlikte her yıl yaşanan lahmacun fiyatı tartışması tekrardan alevlendi. Özel plaj giriş ücretlerinin 150 TL ile 10 bin avro arasında değiştiği tatil bölgelerindeki plajlarda lahmacunun 200 TL'ye satılması tepki topladı. Her yıl olduğu gibi bu yılda gündem olan lahmacun fiyatları tartışmasına Gaziantepli lahmacun ustaları da dahil oldu.Gastronomi şehri Gaziantep’te lahmacunun tanesi 10 TL'ye satılırken, Antalya ve Muğla gibi tatil şehirlerinde bu fiyat 200 TL'ye kadar çıkıyor. Tatil bölgelerinde alınan bir lahmacun fiyatına Gaziantep’te 20 lahmacun yenilebilirken Gaziantepli lahmacun ustaları tatil beldelerinde satılan lahmacunun fiyatının abartıldığını ifade etti. Gastronomi şehri Gaziantep’e herkesi gerçek lahmacunu yemeye beklediklerini söyleyen lahmacun ustası Şükrü Savun, plajlarda fahiş fiyata satılan lahmacunla Gaziantep lahmacunu arasında hem fiyat hem de lezzet olarak dünya kadar fark olduğunu söyledi.‘Bizim için önemli olan para kazanma değil lezzettir’Bodrum ve tatil beldelerinde satılan lahmacunun fiyatı ile lezzetinin hiçbir alakası olmadığını aktaran Savun, “Gaziantep lahmacununun lezzet sırrı biz yetişen ustaların lahmacunu yaparken içine sevgisini katmasıdır. Biz bu işi canı gönülden yapıyoruz. Biz burada para kazanmayı 3-4. plana atıyoruz. Bizim için en önemli olan şey lezzettir” ifadelerini kullandı.Lezzetli lahmacunun püf noktalarıLahmacuna soğan değil sarımsak koyduklarını ifade eden Savun, şunları söyledi:
https://tr.sputniknews.com/20220522/bodrumda-sezon-aciliyor-ozel-localar-10-bin-euro-lahmacun-ise-200-tlye-kadar-cikiyor-1056570014.html
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Bodrum'da 200 TL olan lahmacun Gaziantep'te 10 TL: 'Lezzetimizin sırrı içine sevgimizi katmamız'

15:27 24.05.2022 (güncellendi: 15:38 24.05.2022)
© İHAlahmacun
lahmacun - Sputnik Türkiye, 1920, 24.05.2022
© İHA
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Yaz tatili sezonunun başlamasıyla tekrardan gündeme oturan lahmacun fiyatı tartışmasına Gaziantepli lahmacun ustaları da katıldı. Tatil bölgelerinde alınan bir lahmacun fiyatına Gaziantep’te 20 lahmacun yenilebildiğini aktaran Usta Şükrü Savun, plajlarda 200 TL'ye satılan lahmacunu gastronomi kentinde 10 TL'ye sattıklarını söyledi.
Bodrum ve Antalya gibi tatil beldelerinde yaz tatili sezonunun başlamasıyla birlikte her yıl yaşanan lahmacun fiyatı tartışması tekrardan alevlendi. Özel plaj giriş ücretlerinin 150 TL ile 10 bin avro arasında değiştiği tatil bölgelerindeki plajlarda lahmacunun 200 TL'ye satılması tepki topladı. Her yıl olduğu gibi bu yılda gündem olan lahmacun fiyatları tartışmasına Gaziantepli lahmacun ustaları da dahil oldu.
Gastronomi şehri Gaziantep’te lahmacunun tanesi 10 TL'ye satılırken, Antalya ve Muğla gibi tatil şehirlerinde bu fiyat 200 TL'ye kadar çıkıyor.
© İHAUsta Şükrü Savun, hem kendi mekânında hem de Gaziantep genelinde lahmacunun 10 TL'ye satıldığını vurguladı.
Usta Şükrü Savun, hem kendi mekânında hem de Gaziantep genelinde lahmacunun 10 TL'ye satıldığını vurguladı. - Sputnik Türkiye, 1920, 24.05.2022
Usta Şükrü Savun, hem kendi mekânında hem de Gaziantep genelinde lahmacunun 10 TL'ye satıldığını vurguladı.
© İHA
Tatil bölgelerinde alınan bir lahmacun fiyatına Gaziantep’te 20 lahmacun yenilebilirken Gaziantepli lahmacun ustaları tatil beldelerinde satılan lahmacunun fiyatının abartıldığını ifade etti.
Gastronomi şehri Gaziantep’e herkesi gerçek lahmacunu yemeye beklediklerini söyleyen lahmacun ustası Şükrü Savun, plajlarda fahiş fiyata satılan lahmacunla Gaziantep lahmacunu arasında hem fiyat hem de lezzet olarak dünya kadar fark olduğunu söyledi.

‘Bizim için önemli olan para kazanma değil lezzettir’

Bodrum ve tatil beldelerinde satılan lahmacunun fiyatı ile lezzetinin hiçbir alakası olmadığını aktaran Savun, “Gaziantep lahmacununun lezzet sırrı biz yetişen ustaların lahmacunu yaparken içine sevgisini katmasıdır. Biz bu işi canı gönülden yapıyoruz. Biz burada para kazanmayı 3-4. plana atıyoruz. Bizim için en önemli olan şey lezzettir” ifadelerini kullandı.

Lezzetli lahmacunun püf noktaları

© İHAGaziantep lahmacununun lezzet sırlarını anlatan Savun, kuyruk yağının yoğun bir lezzet verdiğini söyledi.
Gaziantep lahmacununun lezzet sırlarını anlatan Savun, kuyruk yağının yoğun bir lezzet verdiğini söyledi. - Sputnik Türkiye, 1920, 24.05.2022
Gaziantep lahmacununun lezzet sırlarını anlatan Savun, kuyruk yağının yoğun bir lezzet verdiğini söyledi.
© İHA
Lahmacuna soğan değil sarımsak koyduklarını ifade eden Savun, şunları söyledi:
“Mesela kış mevsiminde domates mevsimi olmadığı için çok az konulur. İçine konulan malzemeleri mevsimine göre ayarlıyoruz. Bunların hepsi püf noktalar. Burada lahmacunun içini hazırlarken zırha vurarak hazırlıyoruz. Çünkü makineye konulduğu zaman sebzeler ile et suya kesiyor. Makine basınçla çektiği için lezzeti bozuyor. Pide normalde 400 derecede pişerken lahmacun 250 derecede pişer. Fırın çok sıcak olmadığı zaman hem eti pişiyor hem de hamur ayrı bir gevreklik kazanıyor. Lahmacun pişerken çıtırlaşması gerekiyor. Hamurun kenarlarının pişerken hafiften havaya kalkması gerekiyor.”
Bodrum, tatil, deniz - Sputnik Türkiye, 1920, 22.05.2022
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Bodrum'da sezon açılıyor: Özel localar 10 bin euro, lahmacun ise 200 TL'ye kadar çıkıyor
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