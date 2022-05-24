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Borsa, günü düşüşle tamamladı
Borsa, günü düşüşle tamamladı
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0.25 değer kaybıyla 2.375.00 puandan tamamladı. 24.05.2022, Sputnik Türkiye
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2022-05-24T18:54+0300
ekonomi
borsa
borsa istanbul
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BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 5.89 puan azalırken, toplam işlem hacmi 32.5 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.Bankacılık endeksi yüzde 0.68 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0.66 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1.67 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 1.83 ile iletişim oldu.Analistler, enflasyon, büyüme ve daha fazla sıkılaşma odaklı endişelerin yatırımcıları temkinli olmaya ittiğini belirterek, dünya borsalarında oynaklığın devam ettiğini söyledi.Davos Zirvesi'nden gelecek haber akışının yanı sıra yarın açıklanacak ABD Merkez Bankası (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanakları, Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde ve Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkanı Haruhiko Kuroda'nın açıklamalarının piyasaların odağında bulunduğunu aktaran analistler, yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Almanya'da büyüme, ABD'de dayanıklı mal siparişlerinin öne çıkacağını bildirdi.
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Borsa, günü düşüşle tamamladı

18:53 24.05.2022 (güncellendi: 18:54 24.05.2022)
© AABorsa İstanbul
Borsa İstanbul - Sputnik Türkiye, 1920, 24.05.2022
© AA
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0.25 değer kaybıyla 2.375.00 puandan tamamladı.
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 5.89 puan azalırken, toplam işlem hacmi 32.5 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.
Bankacılık endeksi yüzde 0.68 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0.66 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1.67 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 1.83 ile iletişim oldu.
Analistler, enflasyon, büyüme ve daha fazla sıkılaşma odaklı endişelerin yatırımcıları temkinli olmaya ittiğini belirterek, dünya borsalarında oynaklığın devam ettiğini söyledi.
Davos Zirvesi'nden gelecek haber akışının yanı sıra yarın açıklanacak ABD Merkez Bankası (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanakları, Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde ve Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkanı Haruhiko Kuroda'nın açıklamalarının piyasaların odağında bulunduğunu aktaran analistler, yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Almanya'da büyüme, ABD'de dayanıklı mal siparişlerinin öne çıkacağını bildirdi.
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