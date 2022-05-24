https://tr.sputniknews.com/20220524/buyukelci-antonov-fbi-rus-diplomatlari-vatanlarina-ihanet-etmeye-davet-ediyor-1056645922.html
Büyükelçi Antonov: FBI, Rus diplomatları vatanlarına ihanet etmeye davet ediyor
Büyükelçi Antonov: FBI, Rus diplomatları vatanlarına ihanet etmeye davet ediyor
Rusya’nın Washington Büyükelçisi Antonov, Federal Soruşturma Bürosu’nun (FBI) Rus diplomatları vatanlarına ihanet etmeye davet eden mesajlar gönderdiğini ifade... 24.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-24T22:03+0300
2022-05-24T22:03+0300
2022-05-24T22:06+0300
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Rusya’nın Washington Büyükelçisi Anatoliy Antonov, Federal Soruşturma Bürosu’nun (FBI) ABD’de görev yapan Rus diplomatlara vatanlarına ihanet etme çağrılarını içeren mesajlar gönderdiğini belirtti.Wall Street Journal’ın haberine göre Antonov, “Onlar bize, ‘Vatanınıza ihanet etmelisiniz’ mesajlarını gönderiyor” ifadesini kullandı.Haberde, FBI’nın hedefli mesajlar gönderme kampanyasını doğruladığı kaydedildi.Antonov ayrıca bir kişinin büyükelçilik kapısı önüne sandalye koyarak üzerine oturduğunu, FBI kartvizitlerini dağıtmaya başladığını ve “Beni arayın” dediğini anlattı. Bu olayla ilgili yorum yapmayan FBI, Rusya’nın 'uzun zamandır ABD için karşı istihbarat tehdidi temsil ettiğini' iddia etti. FBI’nın 'bu tehdidi en aza indirmeye ve ülkenin güvenliğini sağlamaya yardımcı olabilecek herkesle konuşmak istediği' ifade edildi.
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anatoliy antonov, fbi, rusya, abd
Büyükelçi Antonov: FBI, Rus diplomatları vatanlarına ihanet etmeye davet ediyor
22:03 24.05.2022 (güncellendi: 22:06 24.05.2022) Abone ol
Rusya’nın Washington Büyükelçisi Antonov, Federal Soruşturma Bürosu’nun (FBI) Rus diplomatları vatanlarına ihanet etmeye davet eden mesajlar gönderdiğini ifade etti. Antonov, FBI'ın büyükelçilik binası önünde kartvizit dağıtmaya başladığını açıkladı.
Rusya’nın Washington Büyükelçisi Anatoliy Antonov, Federal Soruşturma Bürosu’nun (FBI) ABD’de görev yapan Rus diplomatlara vatanlarına ihanet etme çağrılarını içeren mesajlar gönderdiğini belirtti.
Wall Street Journal
’ın haberine göre Antonov, “Onlar bize, ‘Vatanınıza ihanet etmelisiniz’ mesajlarını gönderiyor”
ifadesini kullandı.
Haberde, FBI’nın hedefli mesajlar gönderme kampanyasını doğruladığı kaydedildi.
Antonov ayrıca bir kişinin büyükelçilik kapısı önüne sandalye koyarak üzerine oturduğunu, FBI kartvizitlerini dağıtmaya başladığını ve “Beni arayın” dediğini anlattı.
Bu olayla ilgili yorum yapmayan FBI, Rusya’nın 'uzun zamandır ABD için karşı istihbarat tehdidi temsil ettiğini' iddia etti. FBI’nın 'bu tehdidi en aza indirmeye ve ülkenin güvenliğini sağlamaya yardımcı olabilecek herkesle konuşmak istediği' ifade edildi.