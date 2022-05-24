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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220524/canli--abd-genel-kurmay-baskani-milley-henuz-ukraynaya-asker-gonderme-planimiz-yok--1056618724.html
CANLI | ABD Genel Kurmay Başkanı Milley: Henüz Ukrayna'ya asker gönderme planımız yok
CANLI | ABD Genel Kurmay Başkanı Milley: Henüz Ukrayna'ya asker gönderme planımız yok
Savunma bakanlığından yapılan açıklamada, Rus kuvvetlerinin yalnızca son bir gün içinde 583 Ukraynalı asker ve askeri teçhizat toplama bölgesini, 41 komuta... 24.05.2022, Sputnik Türkiye
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ABD asker - Sputnik Türkiye

CANLI | ABD Genel Kurmay Başkanı Milley: Henüz Ukrayna'ya asker gönderme planımız yok

06:18 24.05.2022
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Savunma bakanlığından yapılan açıklamada, Rus kuvvetlerinin yalnızca son bir gün içinde 583 Ukraynalı asker ve askeri teçhizat toplama bölgesini, 41 komuta merkezini ve üç Grad MLRS bataryası da dahil olmak üzere 76 topçu ve havan birimini hedef aldığı belirtildi.
Rus ve Donbass birlikleri, Ukrayna'daki özel operasyon sırasında ilerlemeye devam ediyor. Bu arada, Ukraynalı radikallerin teslim olmasının ardından Mariupol'daki Azovstal fabrikasının etrafındaki toprakları da mayınlardan arındırıyorlar.
Hafta sonu boyunca, Rus ve Donbass güçleri yerleşkeyi tamamen ele geçirdi ve toplam 2.439 Ukraynalı asker ve Azak neo-Nazi savaşçısı silahlarını bıraktı.
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06:29 24.05.2022
Rusça, Herson Bölgesinde devlet dili statüsü alacak
Bölgesel askeri-sivil yönetimin başkan yardımcısı Kirill Stremousov, Sputnik'e verdiği demeçte, Rusça'nın Ukraynaca ile birlikte Ukrayna milliyetçilerinden kurtarılan Herson Bölgesi'nde devlet dili statüsü alacağını söyledi.
Rus ordusu, Ukrayna'yı askerden arındırmak için düzenlediği özel operasyon sırasında, ülkenin güneyindeki Herson Bölgesi'ni ve Zaporozhye Bölgesi'nin Azak bölümünü kontrol altına aldı. Bölgelerde askeri-sivil yönetimler oluşturuldu, Rus TV kanalları ve radyo istasyonları yayına başladı, Kırım ile ticari ilişkiler yeniden adımlar atılmaya başlandı.
06:25 24.05.2022
Kolombiya, Ukrayna ordusunu eğitmek için uzman gönderecek
Cumhuriyet Ulusal Savunma Bakanı Diego Molano, Kolombiya'nın Ukrayna ordusuna mayın temizleme konusunda eğitim vermek için uzmanlar göndereceğini söyledi.
06:17 24.05.2022
Üst Düzey ABD'li General, Ukrayna'ya Asker Göndermek İçin Henüz Plan Yapılmadığını Söyledi
ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley, ABD'nin Rusya'nın özel askeri operasyonu sırasında Ukrayna'ya asker gönderme planı olmadığını ve kararın Başkan Joe Biden'ın vereceğini söyledi.
Milley, Ukrayna Savunma Temas Grubu'nun ikinci toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında, "Günün sonunda, ABD güçlerinin Ukrayna'ya yeniden girmesi için bir başkanlık kararı gerekecek, bu nedenle böyle bir şeyden çok uzağız." Dedi.
Savunma Bakanlığı, Ukrayna ile ilgili eylem planları geliştiriyor, ancak henüz hiçbiri Savunma Bakanı Austin'e sunulmadı.
Pazartesi günü erken saatlerde, ABD medyası Biden'ın Kiev'deki ABD Büyükelçiliğini korumak için Ukrayna'ya özel harekat kuvvetleri gönderme kararını değerlendirdiğini bildirdi.
06:15 24.05.2022
Herson Bölgesi'ndeki yönetimin başkan yardımcısı Kirill Stremousov, Sputnik'e verdiği demeçte, bölge yetkililerinin Rusya'dan bir askeri üs kurmasını isteyeceklerini söyledi.
Litvanya Enerji Bakanı Dainius Kreivys, Rusya'dan doğalgaz alımını nisanda durdurduklarını belirterek, "Pazar itibarıyla Rusya'dan elektrik alımını da durdurduk" ifadesini kullandı.
Avusturya devlet televizyonu ORF, Rusya’ya yönelik yaptırımlar zemininde ülke yönetiminin Ruslara ait 254 milyon euro tutarındaki varlıkları dondurduğunu bildirdi.
Birleşmiş Milletler (BM), Ukrayna ve diğer ihtilaflı bölgelerde yerinden olan kişi sayısının ilk defa 100 milyonun üzerine çıktığını duyurdu.
Ukrayna’da mahkeme Rus asker Vadim Şişimarin hakkında ‘savaş yasaları ve geleneklerini ihlal ettiği’ suçlamasıyla ömür boyu hapis kararı verdi.
İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, ülkesinin NATO üyeliği hakkında Türkiye ile görüşmelerin devam ettiğini ve müzakerelerin biraz süre alacağını belirtti.
Donetsk'te bombardıman - Sputnik Türkiye, 1920, 23.05.2022
Ukrayna krizi
CANLI | Herson Bölgesi yetkilileri, Rusya'dan askeri üs talep edecek
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