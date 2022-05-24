CANLI | ABD Genel Kurmay Başkanı Milley: Henüz Ukrayna'ya asker gönderme planımız yok

Üst Düzey ABD'li General, Ukrayna'ya Asker Göndermek İçin Henüz Plan Yapılmadığını Söyledi

ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley, ABD'nin Rusya'nın özel askeri operasyonu sırasında Ukrayna'ya asker gönderme planı olmadığını ve kararın Başkan Joe Biden'ın vereceğini söyledi.

Milley, Ukrayna Savunma Temas Grubu'nun ikinci toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında, "Günün sonunda, ABD güçlerinin Ukrayna'ya yeniden girmesi için bir başkanlık kararı gerekecek, bu nedenle böyle bir şeyden çok uzağız." Dedi.

Savunma Bakanlığı, Ukrayna ile ilgili eylem planları geliştiriyor, ancak henüz hiçbiri Savunma Bakanı Austin'e sunulmadı.