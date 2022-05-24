CANLI | ABD Genel Kurmay Başkanı Milley: Henüz Ukrayna'ya asker gönderme planımız yok

Herson Bölgesi'ndeki yönetimin başkan yardımcısı Kirill Stremousov, Sputnik'e verdiği demeçte, bölge yetkililerinin Rusya'dan bir askeri üs kurmasını isteyeceklerini söyledi.
Litvanya Enerji Bakanı Dainius Kreivys, Rusya'dan doğalgaz alımını nisanda durdurduklarını belirterek, "Pazar itibarıyla Rusya'dan elektrik alımını da durdurduk" ifadesini kullandı.
Avusturya devlet televizyonu ORF, Rusya’ya yönelik yaptırımlar zemininde ülke yönetiminin Ruslara ait 254 milyon euro tutarındaki varlıkları dondurduğunu bildirdi.
Birleşmiş Milletler (BM), Ukrayna ve diğer ihtilaflı bölgelerde yerinden olan kişi sayısının ilk defa 100 milyonun üzerine çıktığını duyurdu.
Ukrayna’da mahkeme Rus asker Vadim Şişimarin hakkında ‘savaş yasaları ve geleneklerini ihlal ettiği’ suçlamasıyla ömür boyu hapis kararı verdi.
İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, ülkesinin NATO üyeliği hakkında Türkiye ile görüşmelerin devam ettiğini ve müzakerelerin biraz süre alacağını belirtti.