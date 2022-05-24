CANLI | Melitopol Belediye Başkanı: Azov militanları hamile bir kadını tahliye etmeyi reddetti

Rusya'nın Ukrayna'ya dönük askeri harekatı ve Batı'nın Moskova'yı hedef alan eylemleri sürüyor.
Dolar karşısında güçlenmeye devam eden Rus rublesi, son 4 yıldaki en güçlü konumuna yükseldi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin yaptırımlara rağmen tüm dünya ülkeleriyle ekonomik işbirliğine açık kalmayı planladığını, ayrıca ilgilenen ülkelerle etkileşimi genişleteceğini söyledi.
Polonya İçişleri Bakanlığı, Ukrayna'dan gelen sığınmacıların sayısında düşüş ve ülkeye geri dönenlerin sayısında artış kaydedildiğini açıkladı.
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Ukrayna'daki özel askeri harekatın Batı'nın yaptırımlarına ve Kiev'e sunduğu askeri yardımlara rağmen devam edeceğini vurguladı.
Rusya'nın Ukrayna operasyonuna dair gelişmeler Sputnik'in canlı anlatımında: