CANLI | Melitopol Belediye Başkanı: Azov militanları hamile bir kadını tahliye etmeyi reddetti

Melitopol Belediye Başkanı: Azov militanları hamile bir kadını tahliye etmeyi reddetti

Melitopol kentinin geçici idaresinin başındaki Galina Danilçenko, Azov militanlarının hamile bir kadını şehirden tahliye etmeyi reddettiklerini belirtti.

Sputnik’e konuşan Danilçenko, “Beni en çok etkileyen şöyle bir olay oldu. Volnovaha'dan sığınmacılar bize gelmişti. Kız hamileydi, eşi Azov militanlarına hamile karısını tehlikeli bölgeden çıkarmaları için yalvardı, Azov ise, “Anne ölürse, çocuğu da ölür” diyerek bunu reddetti” diye konuştu.

‘Rus askerlerin kenti kurtardıklarında adamın kendilerine başvurduğunu’ söyleyen Danilçenko, “Onlar için bir helikopter ayarladılar, helikopter onları buraya getirdi. Burada kendilerine gerekli tüm yardım ve destek verildi. Aile, Rus askerlerine ve onları içtenlikle karşıladığımız için Melitopol halkına minnettardı” ifadelerini kullandı.

Danilçenko, genç ailenin birkaç gün önce bir erkek çocuğunun dünyaya geldiğini, çiftin Melitopol’de kalıp kent yararına çalışmaya karar verdiklerini de sözlerine ekledi.