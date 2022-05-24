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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220524/canli--melitopol-belediye-baskani-azov-militanlari-hamile-bir-kadini-tahliye-etmeyi-reddetti-1056635703.html
CANLI | Melitopol Belediye Başkanı: Azov militanları hamile bir kadını tahliye etmeyi reddetti
CANLI | Melitopol Belediye Başkanı: Azov militanları hamile bir kadını tahliye etmeyi reddetti
Rusya'nın Ukrayna'daki askeri harekatı sürerken Melitopol kentinin geçici idaresinin başındaki Galina Danilçenko, Azov Taburu militanlarının hamile bir kadını... 24.05.2022, Sputnik Türkiye
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rusya, ukrayna, donbass, vladimir putin, kremlin, sergey şoygu, askeri harekat, новый онлайн для белой редактуры
Ukraynalı neo-Nazi Azov Taburu - Sputnik Türkiye

CANLI | Melitopol Belediye Başkanı: Azov militanları hamile bir kadını tahliye etmeyi reddetti

16:41 24.05.2022
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Rusya'nın Ukrayna'daki askeri harekatı sürerken Melitopol kentinin geçici idaresinin başındaki Galina Danilçenko, Azov Taburu militanlarının hamile bir kadını şehirden tahliye etmeyi reddettiklerini belirtti.
Rusya'nın Ukrayna'ya dönük askeri harekatı ve Batı'nın Moskova'yı hedef alan eylemleri sürüyor.
Dolar karşısında güçlenmeye devam eden Rus rublesi, son 4 yıldaki en güçlü konumuna yükseldi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin yaptırımlara rağmen tüm dünya ülkeleriyle ekonomik işbirliğine açık kalmayı planladığını, ayrıca ilgilenen ülkelerle etkileşimi genişleteceğini söyledi.
Polonya İçişleri Bakanlığı, Ukrayna'dan gelen sığınmacıların sayısında düşüş ve ülkeye geri dönenlerin sayısında artış kaydedildiğini açıkladı.
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Ukrayna'daki özel askeri harekatın Batı'nın yaptırımlarına ve Kiev'e sunduğu askeri yardımlara rağmen devam edeceğini vurguladı.
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Melitopol Belediye Başkanı: Azov militanları hamile bir kadını tahliye etmeyi reddetti
Melitopol kentinin geçici idaresinin başındaki Galina Danilçenko, Azov militanlarının hamile bir kadını şehirden tahliye etmeyi reddettiklerini belirtti.
Sputnik’e konuşan Danilçenko, “Beni en çok etkileyen şöyle bir olay oldu. Volnovaha'dan sığınmacılar bize gelmişti. Kız hamileydi, eşi Azov militanlarına hamile karısını tehlikeli bölgeden çıkarmaları için yalvardı, Azov ise, “Anne ölürse, çocuğu da ölür” diyerek bunu reddetti” diye konuştu.
‘Rus askerlerin kenti kurtardıklarında adamın kendilerine başvurduğunu’ söyleyen Danilçenko, “Onlar için bir helikopter ayarladılar, helikopter onları buraya getirdi. Burada kendilerine gerekli tüm yardım ve destek verildi. Aile, Rus askerlerine ve onları içtenlikle karşıladığımız için Melitopol halkına minnettardı” ifadelerini kullandı.
Danilçenko, genç ailenin birkaç gün önce bir erkek çocuğunun dünyaya geldiğini, çiftin Melitopol’de kalıp kent yararına çalışmaya karar verdiklerini de sözlerine ekledi.
16:34 24.05.2022
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