https://tr.sputniknews.com/20220524/cavusoglu-israil-ile-normallesme-surecine-girdik-karsilikli-buyukelci-atamayi-konusacagiz-1056627107.html
Çavuşoğlu: İsrail ile normalleşme sürecine girdik, karşılıklı büyükelçi atamayı konuşacağız
Çavuşoğlu: İsrail ile normalleşme sürecine girdik, karşılıklı büyükelçi atamayı konuşacağız
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Normalleşme sürecine girdik. İsrail ile karşılıklı büyükelçi atamayı konuşacağız" açıklaması yaptı. 24.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-24T13:11+0300
2022-05-24T13:11+0300
2022-05-24T13:22+0300
mevlüt çavuşoğlu
politika
filistin
israil
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Bugün Filistin ziyareti gerçekleştiren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yarın da İsrail'e gidecek. Bu ziyaret, Dışişleri Bakanı düzeyinde Türkiye'den İsrail'e 15 yıl sonra bir ilk olacak. Çavuşoğlui İsrailli mevkidaşı Yair Lapid ile bir araya gelecek.Yarınki ziyaretine ilişkin açıklamada bulunan Çavuşoğlu, İsrail ile normalleşme sürecine girildiğini belirterek, "Karşılıklı büyükelçi atamayı konuşacağız" dedi. Çavuşoğlu ayrıca, İsveç ve Finlandiya'dan heyetin NATO üyeliği tartışmaları kapsamında bugün Türkiye'ye geleceğini, yarın ise heyetlerle görüşme yapılacağını söyledi. Bakan Çavuşoğlu, "Çekincelerimize dair garanti için İsveç ve Finlandiya’dan yazılı mutabakat isteyeceğiz" ifadelerini kullandı.
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mevlüt çavuşoğlu, filistin, israil
Çavuşoğlu: İsrail ile normalleşme sürecine girdik, karşılıklı büyükelçi atamayı konuşacağız
13:11 24.05.2022 (güncellendi: 13:22 24.05.2022) Abone ol
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Normalleşme sürecine girdik. İsrail ile karşılıklı büyükelçi atamayı konuşacağız" açıklaması yaptı.
Bugün Filistin ziyareti gerçekleştiren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yarın da İsrail'e gidecek. Bu ziyaret, Dışişleri Bakanı düzeyinde Türkiye'den İsrail'e 15 yıl sonra bir ilk olacak. Çavuşoğlui İsrailli mevkidaşı Yair Lapid ile bir araya gelecek.
Yarınki ziyaretine ilişkin açıklamada bulunan Çavuşoğlu, İsrail ile normalleşme sürecine girildiğini belirterek, "Karşılıklı büyükelçi atamayı konuşacağız" dedi.
Çavuşoğlu ayrıca, İsveç ve Finlandiya'dan heyetin NATO üyeliği tartışmaları kapsamında bugün Türkiye'ye geleceğini, yarın ise heyetlerle görüşme yapılacağını söyledi.
Bakan Çavuşoğlu, "Çekincelerimize dair garanti için İsveç ve Finlandiya’dan yazılı mutabakat isteyeceğiz" ifadelerini kullandı.