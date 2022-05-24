https://tr.sputniknews.com/20220524/cavusoglu-israil-ile-normallesme-surecine-girdik-karsilikli-buyukelci-atamayi-konusacagiz-1056627107.html

Çavuşoğlu: İsrail ile normalleşme sürecine girdik, karşılıklı büyükelçi atamayı konuşacağız

Çavuşoğlu: İsrail ile normalleşme sürecine girdik, karşılıklı büyükelçi atamayı konuşacağız

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Normalleşme sürecine girdik. İsrail ile karşılıklı büyükelçi atamayı konuşacağız" açıklaması yaptı. 24.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-24T13:11+0300

2022-05-24T13:11+0300

2022-05-24T13:22+0300

mevlüt çavuşoğlu

politika

filistin

israil

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Bugün Filistin ziyareti gerçekleştiren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yarın da İsrail'e gidecek. Bu ziyaret, Dışişleri Bakanı düzeyinde Türkiye'den İsrail'e 15 yıl sonra bir ilk olacak. Çavuşoğlui İsrailli mevkidaşı Yair Lapid ile bir araya gelecek.Yarınki ziyaretine ilişkin açıklamada bulunan Çavuşoğlu, İsrail ile normalleşme sürecine girildiğini belirterek, "Karşılıklı büyükelçi atamayı konuşacağız" dedi. Çavuşoğlu ayrıca, İsveç ve Finlandiya'dan heyetin NATO üyeliği tartışmaları kapsamında bugün Türkiye'ye geleceğini, yarın ise heyetlerle görüşme yapılacağını söyledi. Bakan Çavuşoğlu, "Çekincelerimize dair garanti için İsveç ve Finlandiya’dan yazılı mutabakat isteyeceğiz" ifadelerini kullandı.

filistin

israil

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mevlüt çavuşoğlu, filistin, israil