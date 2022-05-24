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https://tr.sputniknews.com/20220524/cekyada-ilk-maymun-cicegi-virusu-vakasi-1056634672.html
Almanya’da maymun çiçeği virüsü tespit edilenlere 21 günlük karantina uygulanması istendi
Almanya’da maymun çiçeği virüsü tespit edilenlere 21 günlük karantina uygulanması istendi
Pandemiye dönüşmesine ihtimal verilmeyen ve yayılma hızının Kovid-19'la eş tutulmaması gerektiğinin altı çizilen maymun çiçeği virüsü, Avrupa'da bir ülkede... 24.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-24T16:06+0300
2022-05-24T16:21+0300
maymun çiçeği virüsü
çekya
fransa
dsö
dünya
almanya
karantina
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Almanya Sağlık Bakanı Karl Lauterbach, maymun çiçeği virüsü tespit edilenler ile temaslılara en az 21 günlük karantina uygulanmasını istedi. Lauterbach, Bremen kentinde Robert Koch Enstitüsü (RKI) Başkanı Lothar Wieler ile düzenlediği basın toplantısında, maymun çiçeği virüsü ile ilgili yaşanan durumun bir pandeminin başlangıcı olmadığını belirterek virüsün ve bununla nasıl mücadele edileceğinin bilindiğini söyledi. Bu tür vakaların geçmişte de ortaya çıktığını, ancak durumun ciddiye alınması gerektiğini kaydeden Lauterbach, temas takibi ve dikkatli olmayla virüsün kontrol altına alınabileceğini dile getirdi. Lauterbach, endeminin erken evrelerinde sert ve erken müdahalenin önemli olduğunu, bundan dolayı eyaletlerin uygulaması için RKI ile birlikte tavsiyeler geliştirdiklerini, bu tavsiyelerin en önemli bölümünün virüse yakalananların en az 21 gün karantinaya alınması olduğunu belirtti. Lauterbach, bu virüsün bulaştığı kişiler ve bunlarla temas edenlere de 21 gün karantina uygulanmasını tavsiye ettiklerini ifade etti. Virüsün yayılmasını önlemek için riski gruplarını bilgilendirmek gerektiğini vurgulayan Lauterbach, şu anda risk grubunun başka erkeklerle cinsel ilişkiye giren erkekler olduğunun altını çizdi. RKI Başkanı Wieler de son dönemde maymun çiçeği virüsünün birçok ülkede görüldüğünü, 16 ülkede 177 vakanın ortaya çıktığının bilindiğini söyledi. Almanya’da ilk vakanın 22 Mayıs’ta görüldüğünü belirten Wieler, ülkede şimdiye kadar RKI’ye 5 maymun çiçeği virüsü vakası bildirildiği bilgisini paylaştı.Çekya'da ilk vakaÖte yandan maymun çiçeği virüsünde vaka sayısı artıyor. Son olarak Çekya ülkede ilk vakanın görüldüğünü duyurdu. Başkent Prag'daki Askeri Üniversite Hastanesi'nde tedavi gören hastanın erkek olduğu açıklandı. Bununla birlikte ilk vakayı cuma günü açıklayan Hollanda'da sayı altıya, Fransa'da da üçe çıktı.
https://tr.sputniknews.com/20220522/belcika-maymun-cicegi-virusune-karsi-21-gunluk-karantina-uygulamasi-baslatti-1056576706.html
https://tr.sputniknews.com/20220524/maymun-cicegi-vaka-sayisi-131e-yukseldi-1056625588.html
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maymun çiçeği virüsü, çekya, fransa, dsö, almanya, karantina

Almanya’da maymun çiçeği virüsü tespit edilenlere 21 günlük karantina uygulanması istendi

16:06 24.05.2022 (güncellendi: 16:21 24.05.2022)
© AP Photo / Cynthia S. Goldsmith, Russell RegnerMaymun çiçeği virüsü
Maymun çiçeği virüsü - Sputnik Türkiye, 1920, 24.05.2022
© AP Photo / Cynthia S. Goldsmith, Russell Regner
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Pandemiye dönüşmesine ihtimal verilmeyen ve yayılma hızının Kovid-19'la eş tutulmaması gerektiğinin altı çizilen maymun çiçeği virüsü, Avrupa'da bir ülkede daha görüldü. Almanya'da da vakalar için 21 gün karantina gündemde.
Almanya Sağlık Bakanı Karl Lauterbach, maymun çiçeği virüsü tespit edilenler ile temaslılara en az 21 günlük karantina uygulanmasını istedi.
Lauterbach, Bremen kentinde Robert Koch Enstitüsü (RKI) Başkanı Lothar Wieler ile düzenlediği basın toplantısında, maymun çiçeği virüsü ile ilgili yaşanan durumun bir pandeminin başlangıcı olmadığını belirterek virüsün ve bununla nasıl mücadele edileceğinin bilindiğini söyledi.
Bu tür vakaların geçmişte de ortaya çıktığını, ancak durumun ciddiye alınması gerektiğini kaydeden Lauterbach, temas takibi ve dikkatli olmayla virüsün kontrol altına alınabileceğini dile getirdi. Lauterbach, endeminin erken evrelerinde sert ve erken müdahalenin önemli olduğunu, bundan dolayı eyaletlerin uygulaması için RKI ile birlikte tavsiyeler geliştirdiklerini, bu tavsiyelerin en önemli bölümünün virüse yakalananların en az 21 gün karantinaya alınması olduğunu belirtti. Lauterbach, bu virüsün bulaştığı kişiler ve bunlarla temas edenlere de 21 gün karantina uygulanmasını tavsiye ettiklerini ifade etti.
Virüsün yayılmasını önlemek için riski gruplarını bilgilendirmek gerektiğini vurgulayan Lauterbach, şu anda risk grubunun başka erkeklerle cinsel ilişkiye giren erkekler olduğunun altını çizdi.
RKI Başkanı Wieler de son dönemde maymun çiçeği virüsünün birçok ülkede görüldüğünü, 16 ülkede 177 vakanın ortaya çıktığının bilindiğini söyledi. Almanya’da ilk vakanın 22 Mayıs’ta görüldüğünü belirten Wieler, ülkede şimdiye kadar RKI’ye 5 maymun çiçeği virüsü vakası bildirildiği bilgisini paylaştı.
Belçika, koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 22.05.2022
DÜNYA
Belçika, maymun çiçeği virüsüne karşı 21 günlük karantina uygulaması başlattı
22 Mayıs, 19:49

Çekya'da ilk vaka

Öte yandan maymun çiçeği virüsünde vaka sayısı artıyor. Son olarak Çekya ülkede ilk vakanın görüldüğünü duyurdu. Başkent Prag'daki Askeri Üniversite Hastanesi'nde tedavi gören hastanın erkek olduğu açıklandı.
Bununla birlikte ilk vakayı cuma günü açıklayan Hollanda'da sayı altıya, Fransa'da da üçe çıktı.
Virüs - Sputnik Türkiye, 1920, 24.05.2022
DÜNYA
Maymun çiçeği vaka sayısı 131'e yükseldi
12:23
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