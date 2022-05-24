https://tr.sputniknews.com/20220524/cekyada-ilk-maymun-cicegi-virusu-vakasi-1056634672.html

Almanya’da maymun çiçeği virüsü tespit edilenlere 21 günlük karantina uygulanması istendi

Almanya’da maymun çiçeği virüsü tespit edilenlere 21 günlük karantina uygulanması istendi

Pandemiye dönüşmesine ihtimal verilmeyen ve yayılma hızının Kovid-19'la eş tutulmaması gerektiğinin altı çizilen maymun çiçeği virüsü, Avrupa'da bir ülkede... 24.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-24T16:06+0300

2022-05-24T16:06+0300

2022-05-24T16:21+0300

maymun çiçeği virüsü

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Almanya Sağlık Bakanı Karl Lauterbach, maymun çiçeği virüsü tespit edilenler ile temaslılara en az 21 günlük karantina uygulanmasını istedi. Lauterbach, Bremen kentinde Robert Koch Enstitüsü (RKI) Başkanı Lothar Wieler ile düzenlediği basın toplantısında, maymun çiçeği virüsü ile ilgili yaşanan durumun bir pandeminin başlangıcı olmadığını belirterek virüsün ve bununla nasıl mücadele edileceğinin bilindiğini söyledi. Bu tür vakaların geçmişte de ortaya çıktığını, ancak durumun ciddiye alınması gerektiğini kaydeden Lauterbach, temas takibi ve dikkatli olmayla virüsün kontrol altına alınabileceğini dile getirdi. Lauterbach, endeminin erken evrelerinde sert ve erken müdahalenin önemli olduğunu, bundan dolayı eyaletlerin uygulaması için RKI ile birlikte tavsiyeler geliştirdiklerini, bu tavsiyelerin en önemli bölümünün virüse yakalananların en az 21 gün karantinaya alınması olduğunu belirtti. Lauterbach, bu virüsün bulaştığı kişiler ve bunlarla temas edenlere de 21 gün karantina uygulanmasını tavsiye ettiklerini ifade etti. Virüsün yayılmasını önlemek için riski gruplarını bilgilendirmek gerektiğini vurgulayan Lauterbach, şu anda risk grubunun başka erkeklerle cinsel ilişkiye giren erkekler olduğunun altını çizdi. RKI Başkanı Wieler de son dönemde maymun çiçeği virüsünün birçok ülkede görüldüğünü, 16 ülkede 177 vakanın ortaya çıktığının bilindiğini söyledi. Almanya’da ilk vakanın 22 Mayıs’ta görüldüğünü belirten Wieler, ülkede şimdiye kadar RKI’ye 5 maymun çiçeği virüsü vakası bildirildiği bilgisini paylaştı.Çekya'da ilk vakaÖte yandan maymun çiçeği virüsünde vaka sayısı artıyor. Son olarak Çekya ülkede ilk vakanın görüldüğünü duyurdu. Başkent Prag'daki Askeri Üniversite Hastanesi'nde tedavi gören hastanın erkek olduğu açıklandı. Bununla birlikte ilk vakayı cuma günü açıklayan Hollanda'da sayı altıya, Fransa'da da üçe çıktı.

https://tr.sputniknews.com/20220522/belcika-maymun-cicegi-virusune-karsi-21-gunluk-karantina-uygulamasi-baslatti-1056576706.html

https://tr.sputniknews.com/20220524/maymun-cicegi-vaka-sayisi-131e-yukseldi-1056625588.html

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maymun çiçeği virüsü, çekya, fransa, dsö, almanya, karantina