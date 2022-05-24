https://tr.sputniknews.com/20220524/ciceklerin-koparilmasina-nobetci-personel-de-engel-olamadi-cicekler-yerinden-sokuldu-1056625270.html

Çiçeklerin koparılmasına nöbetçi personel de engel olamadı: Çiçekler yerinden söküldü

Çiçeklerin koparılmasına nöbetçi personel de engel olamadı: Çiçekler yerinden söküldü

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Konyaaltı'na yerleştirdiği ve üzerindeki çiçekler koparılmasın diye personel görevlendirdiği Antalya yazılı fotoğraf... 24.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-24T12:12+0300

2022-05-24T12:12+0300

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Antalya Büyükşehir Belediyesi, yerli ve yabancı turistlerin en çok ziyaret ettiği alanlardan Konyaaltı Varyantı ile ilgili sosyal medya çalışması yaptı. Büyükşehir Belediyesi, geçen yıl Akdeniz, Konyaaltı Sahili ve Beydağları manzarasıyla turistlerin en çok fotoğraf çektirdiği varyanttaki seyir terasına ‘#Antalya’ etiketi yazılı fotoğraf çerçevesi kurdu.Kentin sosyal medya paylaşımları ile daha çok görünür hale gelmesi için oluşturulan çerçeve, 12 ay boyunca mevsim çiçekleri ile süsleniyor fakat bazı ziyaretçiler, fotoğraf çektikten sonra bu çiçekleri ya saksısıyla ya da çiçeği ile koparıp alıyordu. 2 hafta önce de pembe renk petunyalarla süslenen fotoğraf çerçevesindeki çiçekler, bazı ziyaretçilerce tamamen söküldü.Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, sökülen petunyaların yerine yenilerini dikti. Belediye, çiçeklerin hem bakımını yapması hem çalınmasının önüne geçmesi için burada personel görevlendirdi ancak görevlinin varlığı da çiçeklerin koparılmasına engel olamadı. Personelin olmadığı zamanlarda çiçeklerin birçoğunun yapraklarının koparıldığı, bazılarının da yerinden sökülerek götürüldüğü görüldü.

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türkiye, antalya, çiçek, turizm, belediye