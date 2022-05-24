https://tr.sputniknews.com/20220524/cinde-patlama-cok-sayida-ev-ve-is-yeri-coktu-1056648032.html

Çin’de patlama: Çok sayıda ev ve iş yeri çöktü

Çin’de patlama: Çok sayıda ev ve iş yeri çöktü

Çin’in Changzhou kentinde meydana gelen patlamada çok sayıda ev ve işyerinin çöktüğü bildirildi. 24.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-24T23:00+0300

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Çin’in Jiangsu eyaletinde yer alan Changzhou kentinde bir iş yerinde patlama meydana geldi. Patlama sonucu çok sayıda ev ve işyeri hasar alırken, enkaz altında kalan 3 kişi kurtarıldı. Ölü ve yaralı sayısına ilişkin henüz açıklama yapılmazken, bölgeye çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi. Patlamanın işyerindeki gaz kaçağından meydana geldiği düşünülüyor. Yetkililer, arama-kurtarma operasyonunun devam ettiğini ifade etti.

https://tr.sputniknews.com/20220523/baede-bir-restoranda-patlama-2-olu-120-yarali-1056604970.html

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