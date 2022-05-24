https://tr.sputniknews.com/20220524/cinde-patlama-cok-sayida-ev-ve-is-yeri-coktu-1056648032.html
Çin’de patlama: Çok sayıda ev ve iş yeri çöktü
Çin’de patlama: Çok sayıda ev ve iş yeri çöktü
Çin’in Changzhou kentinde meydana gelen patlamada çok sayıda ev ve işyerinin çöktüğü bildirildi. 24.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-24T23:00+0300
2022-05-24T23:00+0300
2022-05-24T23:10+0300
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patlama
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Çin’in Jiangsu eyaletinde yer alan Changzhou kentinde bir iş yerinde patlama meydana geldi. Patlama sonucu çok sayıda ev ve işyeri hasar alırken, enkaz altında kalan 3 kişi kurtarıldı. Ölü ve yaralı sayısına ilişkin henüz açıklama yapılmazken, bölgeye çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi. Patlamanın işyerindeki gaz kaçağından meydana geldiği düşünülüyor. Yetkililer, arama-kurtarma operasyonunun devam ettiğini ifade etti.
https://tr.sputniknews.com/20220523/baede-bir-restoranda-patlama-2-olu-120-yarali-1056604970.html
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çin, çin halk cumhuriyeti, patlama, ev, iş yeri
Çin’de patlama: Çok sayıda ev ve iş yeri çöktü
23:00 24.05.2022 (güncellendi: 23:10 24.05.2022) Abone ol
Çin’in Changzhou kentinde meydana gelen patlamada çok sayıda ev ve işyerinin çöktüğü bildirildi.
Çin’in Jiangsu eyaletinde yer alan Changzhou kentinde bir iş yerinde patlama meydana geldi.
Patlama sonucu çok sayıda ev ve işyeri hasar alırken, enkaz altında kalan 3 kişi kurtarıldı.
Ölü ve yaralı sayısına ilişkin henüz açıklama yapılmazken, bölgeye çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi.
Patlamanın işyerindeki gaz kaçağından meydana geldiği düşünülüyor. Yetkililer, arama-kurtarma operasyonunun devam ettiğini ifade etti.