Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20220524/cinde-patlama-cok-sayida-ev-ve-is-yeri-coktu-1056648032.html
Çin’de patlama: Çok sayıda ev ve iş yeri çöktü
Çin’de patlama: Çok sayıda ev ve iş yeri çöktü
Çin’in Changzhou kentinde meydana gelen patlamada çok sayıda ev ve işyerinin çöktüğü bildirildi. 24.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-24T23:00+0300
2022-05-24T23:10+0300
dünya
çin
çin halk cumhuriyeti
patlama
ev
iş yeri
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/18/1056648109_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_f775f02f3e104058d99a7714e4a355f6.jpg
Çin’in Jiangsu eyaletinde yer alan Changzhou kentinde bir iş yerinde patlama meydana geldi. Patlama sonucu çok sayıda ev ve işyeri hasar alırken, enkaz altında kalan 3 kişi kurtarıldı. Ölü ve yaralı sayısına ilişkin henüz açıklama yapılmazken, bölgeye çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi. Patlamanın işyerindeki gaz kaçağından meydana geldiği düşünülüyor. Yetkililer, arama-kurtarma operasyonunun devam ettiğini ifade etti.
https://tr.sputniknews.com/20220523/baede-bir-restoranda-patlama-2-olu-120-yarali-1056604970.html
çin
çin halk cumhuriyeti
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/18/1056648109_77:0:557:360_1920x0_80_0_0_ef5af84e53751bae85d431b3d3a3995c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
çin, çin halk cumhuriyeti, patlama, ev, iş yeri

Çin’de patlama: Çok sayıda ev ve iş yeri çöktü

23:00 24.05.2022 (güncellendi: 23:10 24.05.2022)
© Fotoğraf : Çin Acil Durum Yönetimi Bakanlığı İtfaiye ve Kurtarma Departmanı Çin’de patlama: Çok sayıda ev ve iş yeri çöktü
Çin’de patlama: Çok sayıda ev ve iş yeri çöktü - Sputnik Türkiye, 1920, 24.05.2022
© Fotoğraf : Çin Acil Durum Yönetimi Bakanlığı İtfaiye ve Kurtarma Departmanı
Abone olTelegram
Çin’in Changzhou kentinde meydana gelen patlamada çok sayıda ev ve işyerinin çöktüğü bildirildi.
Çin’in Jiangsu eyaletinde yer alan Changzhou kentinde bir iş yerinde patlama meydana geldi.
Patlama sonucu çok sayıda ev ve işyeri hasar alırken, enkaz altında kalan 3 kişi kurtarıldı.
Ölü ve yaralı sayısına ilişkin henüz açıklama yapılmazken, bölgeye çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi.
Patlamanın işyerindeki gaz kaçağından meydana geldiği düşünülüyor. Yetkililer, arama-kurtarma operasyonunun devam ettiğini ifade etti.
Birleşik Ara Emirlikleri - BAE - bayrak - Sputnik Türkiye, 1920, 23.05.2022
TÜRKİYE
BAE'de bir restoranda patlama: 2 ölü, 120 yaralı
Dün, 19:10
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала