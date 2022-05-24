https://tr.sputniknews.com/20220524/cumhurbaskani-erdogandan-milli-uzay-programi-strateji-belgesi-genelgesi-1056618334.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Milli Uzay Programı Strateji Belgesi' genelgesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Milli Uzay Programı Strateji Belgesi' genelgesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin uzay politikaları alanındaki vizyon, strateji, hedef ve projelerinin, koordineli ve entegre olarak yürütülmesi... 24.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-24T04:01+0300

2022-05-24T04:01+0300

2022-05-24T04:02+0300

türkiye

uzay

recep tayyip erdoğan

resmi gazete

genelge

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/04/1051433845_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_1407e26ebe2d66743831eb1b9710a41d.jpg

Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Uzay Programı Strateji Belgesi'ne ilişkin Cumhurbaşkanlığı genelgesinde Erdoğan, uzay sektörünün hızla gelişerek, tüm insanların hayatına dokunan ve değer üreten bir alan haline geldiğini belirtti.Uzaya erişim ve uzayın kullanımında bağımsızlığın güvenceye alınması, uzay ekosisteminin güçlendirilmesi, uzayın toplum yararına kullanılması imkanlarının geliştirilmesi, küresel uzay pazarından giderek daha fazla pay alınması, uzayın barışçıl amaçlarla kullanımını destekleyen uluslararası iş birliği imkanlarının geliştirilmesine dikkati çeken Erdoğan, uzay stratejisinin verimli, güvenli ve sürdürülebilir şekilde gerçekleştirilmesinin Türkiye için büyük önem arz ettiğini vurguladı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, fırlatma, uzaktan algılama uyduları, uydu tabanlı konumlama ve zamanlama sistemleri, uzay bilimleri, keşif ve insanlı uzay misyonları, haberleşme uyduları ve uzay güvenliği alanlarında yoğunlaşan uzay çalışmalarının sadece uzay alanında değil etkilediği bütün sektörlere verimlilik ve istihdam sağlayarak ülke teknolojisine ve ekonomisine katkı sunduğuna işaret etti.Bu katkının daha sistematik ve planlı yürütülmesi için devletlerin uzay politikalarının, ajanslar tarafIndan hazırlanan uzay programları aracılığıyla sağlandığını bildiren Erdoğan, şunları kaydetti:

https://tr.sputniknews.com/20220523/cumhurbaskani-erdoganin-acikladigi-uzaya-gidecek-turk-icin-gereken-sartlar-belli-oldu-1056607123.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

uzay, recep tayyip erdoğan, resmi gazete, genelge