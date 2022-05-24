https://tr.sputniknews.com/20220524/denizlide-maden-ocaginda-gocuk--1056646906.html

Denizli'de maden ocağında göçük

Denizli'de maden ocağında göçük

Denizli Acıpayam'daki maden ocağında göçük meydana geldiği bildirildi. 24.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-24T22:25+0300

2022-05-24T22:25+0300

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türkiye

denizli

maden

maden ocağı

göçük

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Denizli’nin Acıpayam ilçesinde maden ocağında göçük meydana geldi. Olay yerine çok sayıda ekip gönderildi. Göçük altında kalan işçi olup olmadığı konusunda henüz net bir açıklama yapılmadı.

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denizli, maden, maden ocağı, göçük