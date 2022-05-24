https://tr.sputniknews.com/20220524/denizlide-maden-ocaginda-gocuk--1056646906.html
Denizli'de maden ocağında göçük
Denizli'de maden ocağında göçük
Denizli Acıpayam'daki maden ocağında göçük meydana geldiği bildirildi. 24.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-24T22:25+0300
2022-05-24T22:25+0300
2022-05-24T22:25+0300
türkiye
denizli
maden
maden ocağı
göçük
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Denizli’nin Acıpayam ilçesinde maden ocağında göçük meydana geldi. Olay yerine çok sayıda ekip gönderildi. Göçük altında kalan işçi olup olmadığı konusunda henüz net bir açıklama yapılmadı.
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denizli, maden, maden ocağı, göçük
Denizli'de maden ocağında göçük
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Ayrıntılar geliyor
Denizli Acıpayam'daki maden ocağında göçük meydana geldiği bildirildi.
Denizli’nin Acıpayam ilçesinde maden ocağında göçük meydana geldi. Olay yerine çok sayıda ekip gönderildi.
Göçük altında kalan işçi olup olmadığı konusunda henüz net bir açıklama yapılmadı.