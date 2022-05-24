https://tr.sputniknews.com/20220524/dinlenme-tesisine-girerken-park-halindeki-tirlara-carpti-3-olu-1-yarali-1056634529.html
Dinlenme tesisine girerken park halindeki tırlara çarptı: 3 ölü, 1 yaralı
Dinlenme tesisine girerken park halindeki tırlara çarptı: 3 ölü, 1 yaralı
Bolu’nun Gerede ilçesinde dinlenme tesisine girdiği sırada park halindeki iki tıra çarpan otomobildeki 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. 24.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-24T15:59+0300
2022-05-24T15:59+0300
2022-05-24T16:00+0300
türkiye
bolu
trafik kazası
dinlenme tesisi
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Bolu'da meydana gelen kaza, saat 11.00 sıralarında Gerede-Karabük yolu üzerinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, yol üzerinde bulunan dinlenme tesisine giren isteyen Şefika Azoğlu idaresindeki 41 PF 022 plakalı otomobil, tesiste park halinde olan 2 tıra çarparak aralarında kaldı. Bir kısmı tırın altında kalarak hurdaya dönen otomobili gören vatandaşlar durumu 112 Sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.Araç içerisinde sıkışan sürücü ve 3 yolcu itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Sağlık ekiplerinin incelemesinde sürücü Şefika Azoğlu, kayınvalidesi Emine Azoğlu ve akrabası Hasan Kısmet'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Sürücünün yaralanan eşi İbrahim Azoğlu ise, tedavisi için Gerede Devlet Hastanesine kaldırıldı.Kazada, hayatını kaybeden 3 kişinin cenazeleri, Cumhuriyet Savcısı’nın incelemesinin ardından morga kaldırıldı.
https://tr.sputniknews.com/20220506/trafik-kazasi-sonrasi-cikan-tartismada-kendisini-uyaran-2-kisiyi-silahla-vurdu-1056129106.html
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bolu, trafik kazası, dinlenme tesisi
Dinlenme tesisine girerken park halindeki tırlara çarptı: 3 ölü, 1 yaralı
15:59 24.05.2022 (güncellendi: 16:00 24.05.2022) Abone ol
Bolu’nun Gerede ilçesinde dinlenme tesisine girdiği sırada park halindeki iki tıra çarpan otomobildeki 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Bolu'da meydana gelen kaza, saat 11.00 sıralarında Gerede-Karabük yolu üzerinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, yol üzerinde bulunan dinlenme tesisine giren isteyen Şefika Azoğlu idaresindeki 41 PF 022 plakalı otomobil, tesiste park halinde olan 2 tıra çarparak aralarında kaldı. Bir kısmı tırın altında kalarak hurdaya dönen otomobili gören vatandaşlar durumu 112 Sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.
Araç içerisinde sıkışan sürücü ve 3 yolcu itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Sağlık ekiplerinin incelemesinde sürücü Şefika Azoğlu, kayınvalidesi Emine Azoğlu ve akrabası Hasan Kısmet'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Sürücünün yaralanan eşi İbrahim Azoğlu ise, tedavisi için Gerede Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazada, hayatını kaybeden 3 kişinin cenazeleri, Cumhuriyet Savcısı’nın incelemesinin ardından morga kaldırıldı.