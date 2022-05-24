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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Suudi Arabistanlı mevkidaşıyla telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Suudi Arabistanlı mevkidaşıyla telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 24.05.2022, Sputnik Türkiye
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türkiye
suudi arabistan
mevlüt çavuşoğlu
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Suudi Arabistanlı mevkidaşı Faysal bin Ferhan ile telefonda görüştüBakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, Çavuşoğlu ile Suudi Arabistanlı mevkidaşı görüşmede ikili ilişkileri ele aldı.
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suudi arabistan, mevlüt çavuşoğlu, faysal bin ferhan

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Suudi Arabistanlı mevkidaşıyla telefonda görüştü

00:13 24.05.2022
© AAMevlüt Çavuşoğlu
Mevlüt Çavuşoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 24.05.2022
© AA
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Suudi Arabistanlı mevkidaşı Faysal bin Ferhan ile telefonda görüştü
Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, Çavuşoğlu ile Suudi Arabistanlı mevkidaşı görüşmede ikili ilişkileri ele aldı.
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