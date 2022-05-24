https://tr.sputniknews.com/20220524/disisleri-bakani-cavusoglu-suudi-arabistanli-mevkidasiyla-telefonda-gorustu-1056614384.html

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Suudi Arabistanlı mevkidaşıyla telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Suudi Arabistanlı mevkidaşıyla telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 24.05.2022, Sputnik Türkiye

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türkiye

suudi arabistan

mevlüt çavuşoğlu

faysal bin ferhan

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Suudi Arabistanlı mevkidaşı Faysal bin Ferhan ile telefonda görüştüBakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, Çavuşoğlu ile Suudi Arabistanlı mevkidaşı görüşmede ikili ilişkileri ele aldı.

türkiye

suudi arabistan

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suudi arabistan, mevlüt çavuşoğlu, faysal bin ferhan