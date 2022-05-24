https://tr.sputniknews.com/20220524/disisleri-bakani-cavusoglu-suudi-arabistanli-mevkidasiyla-telefonda-gorustu-1056614384.html
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Suudi Arabistanlı mevkidaşıyla telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Suudi Arabistanlı mevkidaşıyla telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 24.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-24T00:13+0300
2022-05-24T00:13+0300
2022-05-24T00:13+0300
türkiye
suudi arabistan
mevlüt çavuşoğlu
faysal bin ferhan
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/05/1056117639_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_16253fdca4d5b00645051fc428e4a68d.jpg
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Suudi Arabistanlı mevkidaşı Faysal bin Ferhan ile telefonda görüştüBakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, Çavuşoğlu ile Suudi Arabistanlı mevkidaşı görüşmede ikili ilişkileri ele aldı.
türkiye
suudi arabistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/05/1056117639_110:0:758:486_1920x0_80_0_0_f0336a68f81bfc51598017e4e9bc9465.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
suudi arabistan, mevlüt çavuşoğlu, faysal bin ferhan
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Suudi Arabistanlı mevkidaşıyla telefonda görüştü
Abone ol
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Suudi Arabistanlı mevkidaşı Faysal bin Ferhan ile telefonda görüştü
Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, Çavuşoğlu ile Suudi Arabistanlı mevkidaşı görüşmede ikili ilişkileri ele aldı.