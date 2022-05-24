Türkiye
https://tr.sputniknews.com/20220524/diyanet-9-yasindaki-bir-kiz-evlenebilir-yonunde-aciklama-yaptigi-iddiasini-yalanladi-1056624286.html
Diyanet, '9 yaşındaki bir kız evlenebilir' yönünde açıklama yaptığı iddiasını yalanladı
Diyanet, '9 yaşındaki bir kız evlenebilir' yönünde açıklama yaptığı iddiasını yalanladı
Diyanet İşleri Başkanlığı, '9 yaşındaki kız çocuğunun evlenebileceği ve çocuk doğurabileceği' yönünde açıklama yapıldığına yönelik iddiaların asılsız olduğunu... 24.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-24T11:44+0300
2022-05-24T11:44+0300
diyanet işleri bakanlığı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/1c/1043476442_0:0:999:562_1920x0_80_0_0_55dd33ed419a7963579e81bfedb71376.jpg
Diyanet'ten yapılan açıklamada, daha önce de paylaşılan iftiranın, 2 Ocak 2018'de Başkanlık tarafından tekzip edilmesine rağmen konuyu tekrar gündeme getirenlerin iyi niyet taşımadığı belirtildi.Kız çocuklarının biyolojik ve psikolojik yeterlilikleri dikkate alınmadan, aile kurma ve anne olma sorumluluğunu taşıyacak çağa gelmeden, erken yaşta ve zorla evlendirilmesinin kabul edilemeyeceğinin Başkanlık tarafından defaatle dile getirildiği, seminer, konferans, vaaz ve yayınlarda mütemadiyen konunun önemine dikkat çekildiği vurgulandı.Açıklamada, "Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Başkanı Hüsnü Bozkurt ve bazı sosyal medya kullanıcılarının, 'Diyanet: 9 yaşında bir kız evlenebilir, çocuk doğurabilir' şeklindeki paylaşımı asılsızdır. Mesnetsiz bu içerik, Başkanlığımızı hedef alan bir iftiradan ibarettir" ifadeleri kullanıldı.
https://tr.sputniknews.com/20220516/diyanet-isleri-akademi-ogrencilerinin-askerlikten-muaf-olacagi-iddiasi-gercegi-yansitmiyor-1056416728.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/1c/1043476442_100:0:849:562_1920x0_80_0_0_9b4f517f1d30696e0d3c93172bac67bd.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
diyanet işleri bakanlığı

Diyanet, '9 yaşındaki bir kız evlenebilir' yönünde açıklama yaptığı iddiasını yalanladı

11:44 24.05.2022
© AADiyanet İşleri Başkanlığı
Diyanet İşleri Başkanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 24.05.2022
© AA
Abone olTelegram
Diyanet İşleri Başkanlığı, '9 yaşındaki kız çocuğunun evlenebileceği ve çocuk doğurabileceği' yönünde açıklama yapıldığına yönelik iddiaların asılsız olduğunu bildirdi.
Diyanet'ten yapılan açıklamada, daha önce de paylaşılan iftiranın, 2 Ocak 2018'de Başkanlık tarafından tekzip edilmesine rağmen konuyu tekrar gündeme getirenlerin iyi niyet taşımadığı belirtildi.
Kız çocuklarının biyolojik ve psikolojik yeterlilikleri dikkate alınmadan, aile kurma ve anne olma sorumluluğunu taşıyacak çağa gelmeden, erken yaşta ve zorla evlendirilmesinin kabul edilemeyeceğinin Başkanlık tarafından defaatle dile getirildiği, seminer, konferans, vaaz ve yayınlarda mütemadiyen konunun önemine dikkat çekildiği vurgulandı.
Açıklamada, "Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Başkanı Hüsnü Bozkurt ve bazı sosyal medya kullanıcılarının, 'Diyanet: 9 yaşında bir kız evlenebilir, çocuk doğurabilir' şeklindeki paylaşımı asılsızdır. Mesnetsiz bu içerik, Başkanlığımızı hedef alan bir iftiradan ibarettir" ifadeleri kullanıldı.
Diyanet İşleri Başkanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 16.05.2022
TÜRKİYE
Diyanet İşleri: Akademi öğrencilerinin askerlikten muaf olacağı iddiası gerçeği yansıtmıyor
16 Mayıs, 18:31
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала