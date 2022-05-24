https://tr.sputniknews.com/20220524/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1056620264.html
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar/TL güne 15.96seviyelerinde başladı, euro/TL 17.06 civarında değerleniyor. 24.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-24T09:19+0300
2022-05-24T09:19+0300
2022-05-24T09:19+0300
ekonomi
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çeyrek altın
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Haftanın ilk gününde süper tahvil beklentisiyle dalgalı bir seyir izleyen dolar/TL, bu sabah saatleri itibarıyla 16 lira sınırına yakın kalmaya devam ediyor.Dolar/TL, 15.96-15.98 seviyesinden işlem görürken euro/TL 17.06 civarında değerleniyor.Çeyrek altın ne kadar?Ons altın satış fiyatı, uluslararası piyasalarda 1856 dolar seviyesinde işlem görüyor.Spot piyasada altın satış fiyatları;Gram altın 952 lira,Çeyrek altın 1574 lira,Yarım altın 3149 lira,Cumhuriyet altını 6277 lira seviyesinde yer alıyor.
https://tr.sputniknews.com/20220523/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1056585792.html
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dolar, dolar/tl, euro, altın, çeyrek altın
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
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Dolar/TL güne 15.96seviyelerinde başladı, euro/TL 17.06 civarında değerleniyor.
Haftanın ilk gününde süper tahvil beklentisiyle dalgalı bir seyir izleyen dolar/TL, bu sabah saatleri itibarıyla 16 lira sınırına yakın kalmaya devam ediyor.
Dolar/TL, 15.96-15.98 seviyesinden işlem görürken euro/TL 17.06 civarında değerleniyor.
Çeyrek altın ne kadar?
Ons altın satış fiyatı, uluslararası piyasalarda 1856 dolar seviyesinde işlem görüyor.
Spot piyasada altın satış fiyatları;
Cumhuriyet altını 6277 lira seviyesinde yer alıyor.