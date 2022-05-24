https://tr.sputniknews.com/20220524/dunya-bankasi-kuresel-karbon-fiyatlandirmasi-84-milyar-dolarlik-rekor-gelir-sagladi-1056640876.html
Dünya Bankası: Küresel karbon fiyatlandırması 84 milyar dolarlık rekor gelir sağladı
Dünya Bankası: Küresel karbon fiyatlandırması 84 milyar dolarlık rekor gelir sağladı
Dünya Bankası, küresel karbon fiyatlandırması sonucu sağlanan gelirin 2021'de bir önceki yıla kıyasla yaklaşık yüzde 60 artışla 84 milyar dolarlık rekor... 24.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-24T19:32+0300
2022-05-24T19:32+0300
2022-05-24T19:36+0300
ekonomi
dünya bankası
karbon
avrupa birliği
yeni zelanda
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Dünya Bankası, "Karbon Fiyatlandırmasının Durumu ve Eğilimleri" başlıklı yıllık raporunu yayımladı.Dünyadaki karbon fiyatlandırmasına ilişkin gelişmelerin aktarıldığı raporda, 36'sı karbon vergisi ve 32'si Emisyon Ticaret Sistemi olmak üzere toplam 68 doğrudan karbon fiyatlandırma aracının faaliyette olduğu belirtildi.'Küresel karbon fiyatlandırma geliri geçen yıl yaklaşık yüzde 60 arttı'Raporda, küresel karbon fiyatlandırma gelirinin 2021'de bir önceki yıla kıyasla yüzde 60 artarak 84 milyar dolara yükseldiği kaydedildi.Dünya Bankası'nın raporunda, söz konusu gelirin, düşük karbonlu geçiş geleceğinin bir parçası olarak, sürdürülebilir ekonomik toparlanmayı desteklemek, daha geniş mali reformları finanse etmek veya topluluklara yatırım yapmak için önemli bir kaynak olduğu vurgulandı.Karbon fiyatlarının Avrupa Birliği (AB), Kaliforniya, Yeni Zelanda, Kore, İsviçre ve Kanada dahil olmak üzere birçok bölgede rekor seviyelere ulaştığına işaret edilen raporda, ancak küresel emisyonların yüzde 4'ünden azının, Paris Anlaşması'nın sıcaklık hedeflerini karşılamak için 2030 yılına kadar gerekli aralıkta doğrudan karbon fiyatlandırmasıyla karşılandığı ifade edildi.
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dünya bankası, karbon , avrupa birliği, yeni zelanda, kore
Dünya Bankası: Küresel karbon fiyatlandırması 84 milyar dolarlık rekor gelir sağladı
19:32 24.05.2022 (güncellendi: 19:36 24.05.2022) Abone ol
Dünya Bankası, küresel karbon fiyatlandırması sonucu sağlanan gelirin 2021'de bir önceki yıla kıyasla yaklaşık yüzde 60 artışla 84 milyar dolarlık rekor seviyeye ulaştığını bildirdi.
Dünya Bankası, "Karbon Fiyatlandırmasının Durumu ve Eğilimleri" başlıklı yıllık raporunu yayımladı.
Dünyadaki karbon fiyatlandırmasına ilişkin gelişmelerin aktarıldığı raporda, 36'sı karbon vergisi ve 32'si Emisyon Ticaret Sistemi olmak üzere toplam 68 doğrudan karbon fiyatlandırma aracının faaliyette olduğu belirtildi.
'Küresel karbon fiyatlandırma geliri geçen yıl yaklaşık yüzde 60 arttı'
Raporda, küresel karbon fiyatlandırma gelirinin 2021'de bir önceki yıla kıyasla yüzde 60 artarak 84 milyar dolara yükseldiği kaydedildi.
Dünya Bankası'nın raporunda, söz konusu gelirin, düşük karbonlu geçiş geleceğinin bir parçası olarak, sürdürülebilir ekonomik toparlanmayı desteklemek, daha geniş mali reformları finanse etmek veya topluluklara yatırım yapmak için önemli bir kaynak olduğu vurgulandı.
Karbon fiyatlarının Avrupa Birliği (AB), Kaliforniya, Yeni Zelanda, Kore, İsviçre ve Kanada dahil olmak üzere birçok bölgede rekor seviyelere ulaştığına işaret edilen raporda, ancak küresel emisyonların yüzde 4'ünden azının, Paris Anlaşması'nın sıcaklık hedeflerini karşılamak için 2030 yılına kadar gerekli aralıkta doğrudan karbon fiyatlandırmasıyla karşılandığı ifade edildi.