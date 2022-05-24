https://tr.sputniknews.com/20220524/emniyet-genel-mudurlugu-44-ilde-314-kisiye-yasa-disi-bahis-operasyonu-duzenlendi-1056621900.html

Emniyet Genel Müdürlüğü: 44 ilde 314 kişiye yasa dışı bahis operasyonu düzenlendi

Emniyet Genel Müdürlüğü: 44 ilde 314 kişiye yasa dışı bahis operasyonu düzenlendi

Yasa dışı bahis ile mücadele suçu kapsamında 44 ilde 314 kişiye yönelik operasyon başlatıldı. 24.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-24T10:21+0300

2022-05-24T10:21+0300

2022-05-24T10:21+0300

türkiye

operasyon

emniyet genel müdürlüğü (egm)

polis

yasadışı bahis

emniyet

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Emniyet Genel Müdürlüğü, "Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız koordinesinde yasa dışı bahis ile mücadele suçu kapsamında 44 ilde 314 kişiye yönelik operasyon yapılmaktadır" açıklamasında bulundu.Sosyal medya hesabı üzerinden de operasyona dair detayları paylaşan Emniyet Genel Müdürlüğü, "Suç ve suçlularla mücadelemiz kesintisiz devam etmektedir" ifadelerine de yer verdi.

https://tr.sputniknews.com/20220524/27-ilde-fetonun-tsk-yapilanmasina-operasyon-60-gozalti-karari-1056619306.html

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operasyon, emniyet genel müdürlüğü (egm), polis, yasadışı bahis, emniyet