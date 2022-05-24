https://tr.sputniknews.com/20220524/emniyet-genel-mudurlugu-44-ilde-314-kisiye-yasa-disi-bahis-operasyonu-duzenlendi-1056621900.html
Emniyet Genel Müdürlüğü: 44 ilde 314 kişiye yasa dışı bahis operasyonu düzenlendi
Emniyet Genel Müdürlüğü: 44 ilde 314 kişiye yasa dışı bahis operasyonu düzenlendi
Yasa dışı bahis ile mücadele suçu kapsamında 44 ilde 314 kişiye yönelik operasyon başlatıldı. 24.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-24T10:21+0300
2022-05-24T10:21+0300
2022-05-24T10:21+0300
türkiye
operasyon
emniyet genel müdürlüğü (egm)
polis
yasadışı bahis
emniyet
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Emniyet Genel Müdürlüğü, "Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız koordinesinde yasa dışı bahis ile mücadele suçu kapsamında 44 ilde 314 kişiye yönelik operasyon yapılmaktadır" açıklamasında bulundu.Sosyal medya hesabı üzerinden de operasyona dair detayları paylaşan Emniyet Genel Müdürlüğü, "Suç ve suçlularla mücadelemiz kesintisiz devam etmektedir" ifadelerine de yer verdi.
https://tr.sputniknews.com/20220524/27-ilde-fetonun-tsk-yapilanmasina-operasyon-60-gozalti-karari-1056619306.html
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operasyon, emniyet genel müdürlüğü (egm), polis, yasadışı bahis, emniyet
Emniyet Genel Müdürlüğü: 44 ilde 314 kişiye yasa dışı bahis operasyonu düzenlendi
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Yasa dışı bahis ile mücadele suçu kapsamında 44 ilde 314 kişiye yönelik operasyon başlatıldı.
Emniyet Genel Müdürlüğü, "Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız koordinesinde yasa dışı bahis ile mücadele suçu kapsamında 44 ilde 314 kişiye yönelik operasyon yapılmaktadır" açıklamasında bulundu.
Sosyal medya hesabı üzerinden de operasyona dair detayları paylaşan Emniyet Genel Müdürlüğü, "Suç ve suçlularla mücadelemiz kesintisiz devam etmektedir" ifadelerine de yer verdi.