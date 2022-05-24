https://tr.sputniknews.com/20220524/engelli-memura-tokat-atan-mudur-hakkinda-sorusturma-1056620555.html
Engelli memura tokat atan müdür hakkında soruşturma
Engelli memura tokat atan müdür hakkında soruşturma
Denizli’de bir meslek lisesinde görev yapan engelli memura tokat attığı iddia edilen okul müdürü hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldığı bildirildi. 24.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-24T09:27+0300
2022-05-24T09:27+0300
2022-05-24T09:27+0300
türkiye
denizli
engelli
memur
tokat
soruşturma
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Denizli’nin Pamukkale ilçesindeki bir meslek lisesinde görev yapan engelli memur Ercan Topcu’nun kendisine verilen görevleri yerine getirmediğini iddia eden okul müdürü Ö.F. tarafından fiziki şiddete maruz kaldığı ileri sürülmüştü. Psikiyatrik ve görme problemleri nedeniyle yüzde 49 engelli raporu bulunan Topcu, aldığı darp raporuyla birlikte kendisine tokat atan okul müdüründen şikayetçi olmuştu.Denizli Valiliği, engelli memur Ercan Topcu’nun maruz kaldığı şiddet eylemiyle ilgili haberlerin yerel ve ulusal medya kuruluşlarında yer almasının ardından okul müdürü Ö.F. hakkında adli ve idari yönden soruşturma başlatıldığını açıkladı.
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denizli, engelli, memur, tokat, soruşturma
Engelli memura tokat atan müdür hakkında soruşturma
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Denizli’de bir meslek lisesinde görev yapan engelli memura tokat attığı iddia edilen okul müdürü hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldığı bildirildi.
Denizli’nin Pamukkale ilçesindeki bir meslek lisesinde görev yapan engelli memur Ercan Topcu’nun kendisine verilen görevleri yerine getirmediğini iddia eden okul müdürü Ö.F. tarafından fiziki şiddete maruz kaldığı ileri sürülmüştü. Psikiyatrik ve görme problemleri nedeniyle yüzde 49 engelli raporu bulunan Topcu, aldığı darp raporuyla birlikte kendisine tokat atan okul müdüründen şikayetçi olmuştu.
Denizli Valiliği, engelli memur Ercan Topcu’nun maruz kaldığı şiddet eylemiyle ilgili haberlerin yerel ve ulusal medya kuruluşlarında yer almasının ardından okul müdürü Ö.F. hakkında adli ve idari yönden soruşturma başlatıldığını açıkladı.