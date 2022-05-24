https://tr.sputniknews.com/20220524/engelli-memura-tokat-atan-mudur-hakkinda-sorusturma-1056620555.html

Engelli memura tokat atan müdür hakkında soruşturma

Engelli memura tokat atan müdür hakkında soruşturma

Denizli’de bir meslek lisesinde görev yapan engelli memura tokat attığı iddia edilen okul müdürü hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldığı bildirildi. 24.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-24T09:27+0300

2022-05-24T09:27+0300

2022-05-24T09:27+0300

türkiye

denizli

engelli

memur

tokat

soruşturma

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/18/1056620530_0:6:645:368_1920x0_80_0_0_e0a49d6a9104247f9007e1c3aed5b02d.jpg

Denizli’nin Pamukkale ilçesindeki bir meslek lisesinde görev yapan engelli memur Ercan Topcu’nun kendisine verilen görevleri yerine getirmediğini iddia eden okul müdürü Ö.F. tarafından fiziki şiddete maruz kaldığı ileri sürülmüştü. Psikiyatrik ve görme problemleri nedeniyle yüzde 49 engelli raporu bulunan Topcu, aldığı darp raporuyla birlikte kendisine tokat atan okul müdüründen şikayetçi olmuştu.Denizli Valiliği, engelli memur Ercan Topcu’nun maruz kaldığı şiddet eylemiyle ilgili haberlerin yerel ve ulusal medya kuruluşlarında yer almasının ardından okul müdürü Ö.F. hakkında adli ve idari yönden soruşturma başlatıldığını açıkladı.

türkiye

denizli

tokat

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

denizli, engelli, memur, tokat, soruşturma