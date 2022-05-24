https://tr.sputniknews.com/20220524/ermenistan-basbakani-pasinyan-abd-disisleri-bakani-blinken-ile-karabagi-gorustu-1056640460.html

Ermenistan Başbakanı Paşinyan, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile Karabağ’ı görüştü

Ermenistan Başbakanı Paşinyan, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile Karabağ’ı görüştü

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın bugün ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefon görüşmesinde Güney Kafkasya ve Karabağ’daki durumu ele aldıkları... 24.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-24T19:24+0300

2022-05-24T19:24+0300

2022-05-24T19:24+0300

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Ermenistan Başbakanlık Ofisi’nden yapılan açıklamada, “ABD Dışişleri Bakanı, Ermenistan Cumhuriyeti hükümetinin bölgede barış ve istikrarı sağlamaya yönelik çabalarını ve Ermenistan’daki demokratik reformları takdir etti” ifadesine yer verildi.Paşinyan ve Blinken’in, Karabağ sorununun çözümü, bölgedeki ulaşım yollarının açılması ve bölgesel güvenlik ile ilgili görüş alış verişinde bulunduğu belirtilen açıklamada, Ermenistan liderinin, 22 Mayıs Brüksel’de Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev ve Avrupa Devlet ve Hükûmet Başkanları Konseyi Başkanı Charles Michel ile gerçekleşen üçlü görüşmeyle ilgili fikirlerini paylaştığı aktarıldı.Blinken’in, Ermenistan’daki demokratik reformlara, Ermenistan-Azerbaycan sınırının belirlenmesi, bölgesel ulaşım yollarının açılması ve bölgesel güvenliğin sağlanması sürecine yardımlarını sürdürmeye hazır olduklarını doğruladığı ifade edildi.Paşinyan ve Blinken’in ayrıca Ermenistan ve Türkiye arasında özel temsilciler düzeyindeki diyalogu değerlendirdiği aktarıldı.

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nikol paşinyan, antony blinken, ermenistan, azerbaycan, abd