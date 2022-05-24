https://tr.sputniknews.com/20220524/eski-abd-disisleri-bakani-kissinger-abd-cin-ile-dogrudan-bir-catismadan-kacinmali--1056615016.html

Eski ABD Dışişleri Bakanı Kissinger: Washington, Çin ile doğrudan bir çatışmadan kaçınmalı

Eski ABD Dışişleri Bakanı Kissinger: Washington, Çin ile doğrudan bir çatışmadan kaçınmalı

Eski ABD Dışişleri Bakanı Henry Kissinger, dünyanın en büyük iki ekonomisi olan ABD ve Çin’in küresel barış için doğrudan karşı karşıya gelmemesi gerektiğini... 24.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-24T00:37+0300

2022-05-24T00:37+0300

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İsviçre’nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomi Forumu’nda (WEF) konuşan 98 yaşındaki Kissinger, Washington ve Pekin’in özelikle Tayvan’ı gergin diplomatik ilişkilerin merkezine koymaktan kaçınması gerektiğini söyledi.Kissinger, “ABD, hile ile veya kademeli bir süreçle iki Çinli bir çözüm geliştirmemeli. Çin şimdiye kadar sergilenen sabrını sergilemeye devam edecektir" ifadesini kullandı.ABD'li politikacı, “(ABD, Çin ile) Doğrudan bir çatışmadan kaçınmalı. Tayvan, Çin ile ABD arasındaki müzakerelerin merkezinde olmamalı” dedi.ABD ve Çin'e üzerinde uzlaşabilecekleri başlıklara eğilmeleri çağrısında bulunan Kissinger, “ABD ve Çin'in düşmanca ilişkilerini azaltması, dünya barışı için önemli” değerlendirmesinde bulundu.Kissinger, eski ABD başkanları Gerard Ford ve Richard Nixon dönemlerinde 1969-1975 yılları arasında Güvenlik Danışmanı, 1973-1977 yılları arasında Dışişleri Bakanı olarak görev yaptı.ABD Başkanı Joe Biden, Çin’in işgale kalkışması durumunda ABD'nin Tayvan'ı savunmaya hazır olacağını söylemişti.

https://tr.sputniknews.com/20220322/abd-baskani-biden-yeni-dunya-duzenine-onderlik-etmeliyiz-1054962133.html

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çin halk cumhuriyeti

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