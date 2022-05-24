https://tr.sputniknews.com/20220524/eski-moldova-cumhurbaskani-dodon-vatana-ihanetten-gozaltinda--1056636620.html

Eski Moldova Cumhurbaşkanı Dodon 'vatana ihanetten' gözaltında

Eski Moldova Cumhurbaşkanı Dodon 'vatana ihanetten' gözaltında

Moldova Başsavcılığı Sözcüsü Mariana Cherpec, gazetecilere verdiği demeçte, eski Moldova Cumhurbaşkanı İgor Dodon'un vatana ihanet de dahil olmak üzere dört... 24.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-24T17:05+0300

2022-05-24T17:05+0300

2022-05-24T17:05+0300

dünya

moldova

igor dodon

rusya

gözaltı

dmitriy peskov

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Soruşturma faaliyetleri hakkında bilgi veren Moldova Başsavcılığı Sözcüsü, Bilgi ve Güvenlik Servisi görevlilerinin Yolsuzlukla Mücadele Savcılığı ile birlikte Dodon'un evinde arama yaptığını anlattı: “Başka yerlerde de aramalar yapılıyor. Aracılar üzerine kayıtlı olduğu düşünülen gayrimenkuller inceleniyor. Soruşturma, ‘pasif yolsuzluk’, ‘bir siyasi partinin suç örgütlerinden kaynak temin etmesi’, ‘yasadışı zenginleşme’ ve ‘vatana ihanet’ maddeleri kapsamında başlatılan ceza davası çerçevesinde yürütülüyor.” Geçen günlerde katıldığı bir televizyon programında, mevcut hükümete karşı mücadele edeceğini ve ülkeyi terk etmeyeceğini belirten Dodon, “Bana karşı bir şeyler yapabilirler, aramalar yapabilirler, ‘kanunsuz’ olarak bir süreliğine tutuklayabilirler. Ama beni korkutamazlar, ülkeyi terk etmeyi ya da saklanmayı düşünmüyorum” ifadelerini kullanmıştı. Kremlin: Dodon’un maruz kaldığı baskılardan endişe duyuyoruz, haklarının gözetileceğini umuyoruz Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Kremlin’nin Dodon'a yönelik ‘uygulamalardan’ endişe duyduğunu belirtti. Gazetecilerin konuyla ilgili sorularını yanıtlayan Peskov, “Birincisi, bu Moldova'nın kendi iç meselesidir. İkincisi, Rusya Federasyonu ile dostane ve karşılıklı yarar sağlayan ilişkilerin geliştirilmesini destekleyenlere karşı bu türden baskı ve uygulamaların kullanılmasından elbette endişe duyuyoruz. Bu nedenle, Dodon'un tüm yasal haklarının gözetileceğini umuyor ve bundan emin olmak istiyoruz” dedi.

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moldova, igor dodon, rusya, gözaltı, dmitriy peskov