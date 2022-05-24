https://tr.sputniknews.com/20220524/eski-moldova-cumhurbaskani-dodon-vatana-ihanetten-gozaltinda--1056636620.html
Eski Moldova Cumhurbaşkanı Dodon 'vatana ihanetten' gözaltında
Eski Moldova Cumhurbaşkanı Dodon 'vatana ihanetten' gözaltında
Moldova Başsavcılığı Sözcüsü Mariana Cherpec, gazetecilere verdiği demeçte, eski Moldova Cumhurbaşkanı İgor Dodon'un vatana ihanet de dahil olmak üzere dört... 24.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-24T17:05+0300
2022-05-24T17:05+0300
2022-05-24T17:05+0300
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moldova
igor dodon
rusya
gözaltı
dmitriy peskov
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Soruşturma faaliyetleri hakkında bilgi veren Moldova Başsavcılığı Sözcüsü, Bilgi ve Güvenlik Servisi görevlilerinin Yolsuzlukla Mücadele Savcılığı ile birlikte Dodon'un evinde arama yaptığını anlattı: “Başka yerlerde de aramalar yapılıyor. Aracılar üzerine kayıtlı olduğu düşünülen gayrimenkuller inceleniyor. Soruşturma, ‘pasif yolsuzluk’, ‘bir siyasi partinin suç örgütlerinden kaynak temin etmesi’, ‘yasadışı zenginleşme’ ve ‘vatana ihanet’ maddeleri kapsamında başlatılan ceza davası çerçevesinde yürütülüyor.” Geçen günlerde katıldığı bir televizyon programında, mevcut hükümete karşı mücadele edeceğini ve ülkeyi terk etmeyeceğini belirten Dodon, “Bana karşı bir şeyler yapabilirler, aramalar yapabilirler, ‘kanunsuz’ olarak bir süreliğine tutuklayabilirler. Ama beni korkutamazlar, ülkeyi terk etmeyi ya da saklanmayı düşünmüyorum” ifadelerini kullanmıştı. Kremlin: Dodon’un maruz kaldığı baskılardan endişe duyuyoruz, haklarının gözetileceğini umuyoruz Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Kremlin’nin Dodon'a yönelik ‘uygulamalardan’ endişe duyduğunu belirtti. Gazetecilerin konuyla ilgili sorularını yanıtlayan Peskov, “Birincisi, bu Moldova'nın kendi iç meselesidir. İkincisi, Rusya Federasyonu ile dostane ve karşılıklı yarar sağlayan ilişkilerin geliştirilmesini destekleyenlere karşı bu türden baskı ve uygulamaların kullanılmasından elbette endişe duyuyoruz. Bu nedenle, Dodon'un tüm yasal haklarının gözetileceğini umuyor ve bundan emin olmak istiyoruz” dedi.
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moldova, igor dodon, rusya, gözaltı, dmitriy peskov
Eski Moldova Cumhurbaşkanı Dodon 'vatana ihanetten' gözaltında
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Moldova Başsavcılığı Sözcüsü Mariana Cherpec, gazetecilere verdiği demeçte, eski Moldova Cumhurbaşkanı İgor Dodon'un vatana ihanet de dahil olmak üzere dört ayrı suçtan açılan ceza davası kapsamında 72 saatliğine gözaltına alındığını belirtti.
Soruşturma faaliyetleri hakkında bilgi veren Moldova Başsavcılığı Sözcüsü, Bilgi ve Güvenlik Servisi görevlilerinin Yolsuzlukla Mücadele Savcılığı ile birlikte Dodon'un evinde arama yaptığını anlattı: “Başka yerlerde de aramalar yapılıyor. Aracılar üzerine kayıtlı olduğu düşünülen gayrimenkuller inceleniyor. Soruşturma, ‘pasif yolsuzluk’, ‘bir siyasi partinin suç örgütlerinden kaynak temin etmesi’, ‘yasadışı zenginleşme’ ve ‘vatana ihanet’ maddeleri kapsamında başlatılan ceza davası çerçevesinde yürütülüyor.”
Geçen günlerde katıldığı bir televizyon programında, mevcut hükümete karşı mücadele edeceğini ve ülkeyi terk etmeyeceğini belirten Dodon, “Bana karşı bir şeyler yapabilirler, aramalar yapabilirler, ‘kanunsuz’ olarak bir süreliğine tutuklayabilirler. Ama beni korkutamazlar, ülkeyi terk etmeyi ya da saklanmayı düşünmüyorum” ifadelerini kullanmıştı.
Kremlin: Dodon’un maruz kaldığı baskılardan endişe duyuyoruz, haklarının gözetileceğini umuyoruz
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Kremlin’nin Dodon'a yönelik ‘uygulamalardan’ endişe duyduğunu belirtti.
Gazetecilerin konuyla ilgili sorularını yanıtlayan Peskov, “Birincisi, bu Moldova'nın kendi iç meselesidir. İkincisi, Rusya Federasyonu ile dostane ve karşılıklı yarar sağlayan ilişkilerin geliştirilmesini destekleyenlere karşı bu türden baskı ve uygulamaların kullanılmasından elbette endişe duyuyoruz. Bu nedenle, Dodon'un tüm yasal haklarının gözetileceğini umuyor ve bundan emin olmak istiyoruz” dedi.