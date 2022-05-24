https://tr.sputniknews.com/20220524/etik-hackerliga-meslek-standardi-getirildi-1056631544.html

'Etik hacker'lığa meslek standardı getirildi

'Etik hacker'lığa meslek standardı getirildi

Kötü niyetli hackerlardan önce sistemlerdeki güvenlik açıklarını fark edip, siber güvenliğin güçlendirmesini sağlayan "Beyaz şapkalı" hackerlar olarak da... 24.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-24T14:45+0300

2022-05-24T14:45+0300

2022-05-24T14:45+0300

türkiye

resmi gazete

hacker

türkiye

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Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK), kötü niyetli hackerlardan önce sistemlerdeki güvenlik açıklarını fark edip siber güvenliğin güçlendirmesini sağlayan "Beyaz şapkalı" hackerlar olarak da bilinen "Etik Hacker"ların ulusal meslek standardını belirledi.Geleneksel ve yaygın mesleklerin yanında geleceğin meslekleri olarak nitelendirilen mesleklere yoğunlaşan MYK, yapay zeka ve dijital dönüşüm alanlarındaki mesleklerde de çalışmalarını sürdürüyor.Şubat ayında "Yapay Zeka Sistem Analisti", "Blok Zinciri Analisti", "Bulut Bilişim Analisti" ve "Gömülü Sistem Geliştiricisi" mesleklerinin standartları hazırlayan Kurum, "Beyaz şapkalı hackerlar" olarak da bilinen Etik Hackerlık mesleğinin ulusal meslek standardını belirledi.Sızma testi̇nde bi̇lgi̇ ve beceri̇ aranıyorKötü niyetli "siyah şapkalı" hackerlardan önce güvenlik açıklarını fark ederek siber güvenliği güçlendirme çalışmaları yürüten "Etik Hacker"ların meslek standardı kapsamında sahip olmaları istenen özellikler Resmi Gazete'de şöyle sıralandı:Başarılı olanlara MYK belgesiMYK, Ulusal Meslek Standardını kaynak alarak Etik Hackerlık mesleğinde sınav ve belgelendirme faaliyetlerini tanımlayan ulusal yeterlilik hazırlama çalışmalarını da sürdürüyor.Ulusal yeterliliğin yayınlanmasıyla "Etik Hacker"lık mesleğine yönelik uluslararası akreditasyonu haiz, kalite güvencesi sağlanmış ve Kurum tarafından yetkilendirilen kuruluşlarca sınav ve belgelendirme faaliyetlerine başlanacak ve başarılı olanlara MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi verilecek.

https://tr.sputniknews.com/20211207/pkknin-hacker-grubuna-operasyon-1051516167.html

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resmi gazete, hacker, türkiye