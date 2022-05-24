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https://tr.sputniknews.com/20220524/fabrikadaki-kazan-bakim-sirasinda-patladi-2-yarali-1056636934.html
Fabrikadaki kazan bakım sırasında patladı: 2 yaralı
Fabrikadaki kazan bakım sırasında patladı: 2 yaralı
Kocaeli’de Arslanbey Organize Sanayi Bölgesi’ndeki bir fabrikada buhar kazanı patladı. Bakım yapıldığı sırada yaşanan patlamada 2 işçi hafif şekilde yaralandı. 24.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-24T16:57+0300
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türkiye
fabrika
kocaeli
patlama
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Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde bakım yapıldığı esnada buhar kazanı patladı.Patlamanın etkisi ile bölgede yangın çıktı, 2 işçi de hafif şekilde yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerince yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, yaralı işçiler hastaneye kaldırıldı.Öte yandan, patlama anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Korku dolu patlamanın etkisi ile alevlerin yükselmesi ve işçilerin kaçıştığı anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
https://tr.sputniknews.com/20220517/arnavutkoyde-fabrika-yangini-1056429559.html
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fabrika, kocaeli, patlama

Fabrikadaki kazan bakım sırasında patladı: 2 yaralı

16:57 24.05.2022
© İHA / CİHAN ATİK - MUSTAFA TAŞÖRENFabrikadaki kazan bakım sırasında patladı: 2 yaralı
Fabrikadaki kazan bakım sırasında patladı: 2 yaralı - Sputnik Türkiye, 1920, 24.05.2022
© İHA / CİHAN ATİK - MUSTAFA TAŞÖREN
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Kocaeli’de Arslanbey Organize Sanayi Bölgesi’ndeki bir fabrikada buhar kazanı patladı. Bakım yapıldığı sırada yaşanan patlamada 2 işçi hafif şekilde yaralandı.
Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde bakım yapıldığı esnada buhar kazanı patladı.
Patlamanın etkisi ile bölgede yangın çıktı, 2 işçi de hafif şekilde yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerince yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, yaralı işçiler hastaneye kaldırıldı.
Öte yandan, patlama anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Korku dolu patlamanın etkisi ile alevlerin yükselmesi ve işçilerin kaçıştığı anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
Arnavutköy'de fabrika yangını - Sputnik Türkiye, 1920, 17.05.2022
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Arnavutköy'de fabrika yangını
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