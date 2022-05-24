https://tr.sputniknews.com/20220524/fabrikadaki-kazan-bakim-sirasinda-patladi-2-yarali-1056636934.html

Fabrikadaki kazan bakım sırasında patladı: 2 yaralı

Fabrikadaki kazan bakım sırasında patladı: 2 yaralı

Kocaeli’de Arslanbey Organize Sanayi Bölgesi’ndeki bir fabrikada buhar kazanı patladı. Bakım yapıldığı sırada yaşanan patlamada 2 işçi hafif şekilde yaralandı. 24.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-24T16:57+0300

2022-05-24T16:57+0300

2022-05-24T16:57+0300

türkiye

fabrika

kocaeli

patlama

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/18/1056636556_0:191:652:558_1920x0_80_0_0_a684d0375143779e4984ab8b37d0461b.jpg

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde bakım yapıldığı esnada buhar kazanı patladı.Patlamanın etkisi ile bölgede yangın çıktı, 2 işçi de hafif şekilde yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerince yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, yaralı işçiler hastaneye kaldırıldı.Öte yandan, patlama anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Korku dolu patlamanın etkisi ile alevlerin yükselmesi ve işçilerin kaçıştığı anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

https://tr.sputniknews.com/20220517/arnavutkoyde-fabrika-yangini-1056429559.html

türkiye

kocaeli

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

fabrika, kocaeli, patlama