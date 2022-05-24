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Fas'ta maymun çiçeği şüphesi: 3 kişi hastaneye kaldırıldı
Fas'ta maymun çiçeği şüphesi: 3 kişi hastaneye kaldırıldı
Fas'ta maymun çiçeği virüsü şüphesi taşıyan 3 kişinin hastanelere kaldırıldığı bildirildi. 24.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-24T01:51+0300
2022-05-24T01:51+0300
dünya
maymun çiçeği virüsü
salgın
vaka
salgın hastalık
fas
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Fas Sağlık Bakanlığı Ulusal Acil Durum Operasyon Merkezi Koordinatörü Muaz el-Murabıt, yaptığı açıklamada, "Ülkemizde bugüne kadar 3 şüpheli maymun çiçeği vakası kaydettik" dedi.Ülkede ilk kez kaydedilen şüpheli vakaların sağlık durumlarının iyi olduğunu ve tıbbi gözlem altında tutulduklarını belirten Murabıt, vakaların gerekli tıbbi analizlerin yapıldığını ve sonuçların bir an önce çıkmasını beklediklerini bildirdi.Murabıt, ayrıca ülkesinde henüz doğrulanmış herhangi bir maymun çiçeği virüsü vakası kaydedilmediğini de vurguladı.Maymun çiçeği virüsüEndemik bir virüsün neden olduğu nadir hastalıklardan biri olarak bilinen maymun çiçeği, Kongo ve Batı Afrika türü olmak üzere ikiye ayrılıyor.Virüsün Kongo türünün yüzde 10'a kadar ölüm riski bulunurken, Batı Afrika türünün her 2 vakadan birinde yüzde 1 ölüm oranına sahip olduğu biliniyor.Genellikle hayvandan insana ve nadiren insandan insana yakın temasla bulaşan virüs, vücutta yüksek ateş ve kaşıntılı kabarcıklara yol açabiliyor.
https://tr.sputniknews.com/20220524/ecdc-ab-ulkelerindeki-maymun-cicegi-vaka-sayisini-duzeltti-1056615247.html
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maymun çiçeği virüsü, salgın, vaka, salgın hastalık, fas

Fas'ta maymun çiçeği şüphesi: 3 kişi hastaneye kaldırıldı

01:51 24.05.2022
© DHAmaymun çiçeği
maymun çiçeği - Sputnik Türkiye, 1920, 24.05.2022
© DHA
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Fas'ta maymun çiçeği virüsü şüphesi taşıyan 3 kişinin hastanelere kaldırıldığı bildirildi.
Fas Sağlık Bakanlığı Ulusal Acil Durum Operasyon Merkezi Koordinatörü Muaz el-Murabıt, yaptığı açıklamada, "Ülkemizde bugüne kadar 3 şüpheli maymun çiçeği vakası kaydettik" dedi.
Ülkede ilk kez kaydedilen şüpheli vakaların sağlık durumlarının iyi olduğunu ve tıbbi gözlem altında tutulduklarını belirten Murabıt, vakaların gerekli tıbbi analizlerin yapıldığını ve sonuçların bir an önce çıkmasını beklediklerini bildirdi.
Murabıt, ayrıca ülkesinde henüz doğrulanmış herhangi bir maymun çiçeği virüsü vakası kaydedilmediğini de vurguladı.

Maymun çiçeği virüsü

Endemik bir virüsün neden olduğu nadir hastalıklardan biri olarak bilinen maymun çiçeği, Kongo ve Batı Afrika türü olmak üzere ikiye ayrılıyor.
Virüsün Kongo türünün yüzde 10'a kadar ölüm riski bulunurken, Batı Afrika türünün her 2 vakadan birinde yüzde 1 ölüm oranına sahip olduğu biliniyor.
Genellikle hayvandan insana ve nadiren insandan insana yakın temasla bulaşan virüs, vücutta yüksek ateş ve kaşıntılı kabarcıklara yol açabiliyor.
Maymun çiçeği - Sputnik Türkiye, 1920, 24.05.2022
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