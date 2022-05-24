https://tr.sputniknews.com/20220524/fifa-baskani-infantino-katar-2022-dunyanin-biraz-daha-iyi-hissetmesine-katkida-bulunacak-1056629917.html
FIFA Başkanı Infantino: Katar 2022 dünyanın biraz daha iyi hissetmesine katkıda bulunacak
FIFA Başkanı Infantino: Katar 2022 dünyanın biraz daha iyi hissetmesine katkıda bulunacak
FIFA Başkanı Infantino, Katar'da düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası'nın zor bir dönemden geçen dünyanın biraz daha iyi hissetmesine katkıda bulunacağını... 24.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-24T14:04+0300
2022-05-24T14:04+0300
2022-05-24T14:14+0300
katar
dünya kupası
spor
fifa
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FIFA Başkanı Gianni Infantino, İsviçre’nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu’ndaki ‘Birleştirici Bir Güç Olarak Spor’ başlıklı oturumda konuştu.Infantino, en popüler spor branşı futbolun benzersiz bir erişim gücü olduğunu belirtti:‘Arap kültürü ve tarihine tanıklık ederek...’Infantino, FIFA Dünya Kupası gibi etkinliklerin farklı geçmişe, dine, ırka, milliyete sahip insanları bir araya getirme konusundaki önemini vurguladı:
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katar, dünya kupası, fifa
FIFA Başkanı Infantino: Katar 2022 dünyanın biraz daha iyi hissetmesine katkıda bulunacak
14:04 24.05.2022 (güncellendi: 14:14 24.05.2022) Abone ol
FIFA Başkanı Infantino, Katar'da düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası'nın zor bir dönemden geçen dünyanın biraz daha iyi hissetmesine katkıda bulunacağını söyledi.
FIFA Başkanı Gianni Infantino, İsviçre’nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu’ndaki ‘Birleştirici Bir Güç Olarak Spor’ başlıklı oturumda konuştu.
Infantino, en popüler spor branşı futbolun benzersiz bir erişim gücü olduğunu belirtti:
"Son Dünya Kupası 4 milyar, son Kadınlar Dünya Kupası ise 1.2 milyar kişi tarafından izlendi. Katar'ın ev sahipliği yapacağı Dünya Kupası'nı da 5 milyar kişinin izlemesi bekleniyor. Bu, dünya nüfusunun yarısından fazlası demek. Aynı tutkunun peşinden giden tüm bu insanlar, aynı şekilde hissediyor ve hepsi futbolun bu birleştirici güce sahip olduğunu biliyor.”
‘Arap kültürü ve tarihine tanıklık ederek...’
Infantino, FIFA Dünya Kupası gibi etkinliklerin farklı geçmişe, dine, ırka, milliyete sahip insanları bir araya getirme konusundaki önemini vurguladı:
"Bu özel bir yıl. Küresel salgından çıktık ve bölünmüş bir dünyadayız. İnsanları bir araya getirecek bahanelere ihtiyacımız var. Dünya Kupası sayesinde en iyi bahaneye sahibiz. 21 Kasım'dan 18 Aralık'a kadar Katar'a gelip yalnızca futbol açısından değil, aynı zamanda Arap kültürü ve tarihine tanıklık ederek şimdiye kadarki en iyi Dünya Kupası deneyimini yaşayın. Bu kesinlikle dünyanın biraz daha iyi hissetmesine katkıda bulunacak."