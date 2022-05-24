FIFA Başkanı Infantino: Katar 2022 dünyanın biraz daha iyi hissetmesine katkıda bulunacak

"Bu özel bir yıl. Küresel salgından çıktık ve bölünmüş bir dünyadayız. İnsanları bir araya getirecek bahanelere ihtiyacımız var. Dünya Kupası sayesinde en iyi bahaneye sahibiz. 21 Kasım'dan 18 Aralık'a kadar Katar'a gelip yalnızca futbol açısından değil, aynı zamanda Arap kültürü ve tarihine tanıklık ederek şimdiye kadarki en iyi Dünya Kupası deneyimini yaşayın. Bu kesinlikle dünyanın biraz daha iyi hissetmesine katkıda bulunacak."