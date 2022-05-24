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Finlandiya Dışişleri Bakanı: İsveçli ve Finlandiyalı heyetler yarın Ankara'yı ziyaret edecek
Finlandiya Dışişleri Bakanı: İsveçli ve Finlandiyalı heyetler yarın Ankara'yı ziyaret edecek
Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, Finlandiya ve İsveçli heyetlerin yarın Ankara’yı ziyaret edeceğini duyurdu 24.05.2022, Sputnik Türkiye
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2022-05-24T13:46+0300
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Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, Finlandiya ve İsveç’ten heyetlerin yarın Ankara’yı ziyaret edeceğini duyurdu.Dünya Ekonomik Forumu’nda düzenlenen bir panelde konuşan, Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, "İsveç ve Finlandiyalı heyetleri Ankara’ya gönderiyoruz. Bu yarın olacağı için Türkiye’ye diyalog devam ediyor" dedi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dün Gölcük Tersane Komutanlığı'nda Hızırreis Denizaltısı Havuza Çekme ve Selmanreis Denizaltısı İlk Kaynak Töreni'ne katılmış ve törendeki konuşmasında Finlandiya ve İsveç'e veto mesajı vermişti.Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi: "Bize parasıyla verilmeyen silahlar DAEŞ'le mücadele bahanesiyle eli kanlı terör örgütlerine TIR'larla aktarıldı. Bugün Türkiye'nin NATO'ya katkısından övgüyle söz edenler düne kadar ülkemizi acımasızca eleştiriyordu. NATO'da oynadığımız rol apaçık ortadayken, hala müttefiklerimizle yaptırım konuşuyoruz. İsveç'in bize yaptırım uygulamasını kenara koyamayız. NATO için bedel ödeyen bir ülke olarak milli güvenliğimize dair hususlarda ucu açık, diplomatik ifadelerden ziyade somut adımlar görmek istiyoruz."İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Davos'taki Dünya Ekonomik Forumu'nun yıllık toplantısında yaptığı açıklamada, İsveç ve Finlandiya'nın önümüzdeki ay Madrid'de düzenlenecek olan NATO zirvesine katılacaklarını söyledi.
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finlandiya, türkiye

Finlandiya Dışişleri Bakanı: İsveçli ve Finlandiyalı heyetler yarın Ankara'yı ziyaret edecek

13:43 24.05.2022 (güncellendi: 13:46 24.05.2022)
© AAFinlandiya ve İsveç dışişleri bakanları Türkiye'ye geliyor
Finlandiya ve İsveç dışişleri bakanları Türkiye'ye geliyor - Sputnik Türkiye, 1920, 24.05.2022
© AA
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Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, Finlandiya ve İsveçli heyetlerin yarın Ankara’yı ziyaret edeceğini duyurdu
Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, Finlandiya ve İsveç’ten heyetlerin yarın Ankara’yı ziyaret edeceğini duyurdu.
Dünya Ekonomik Forumu’nda düzenlenen bir panelde konuşan, Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, "İsveç ve Finlandiyalı heyetleri Ankara’ya gönderiyoruz. Bu yarın olacağı için Türkiye’ye diyalog devam ediyor" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dün Gölcük Tersane Komutanlığı'nda Hızırreis Denizaltısı Havuza Çekme ve Selmanreis Denizaltısı İlk Kaynak Töreni'ne katılmış ve törendeki konuşmasında Finlandiya ve İsveç'e veto mesajı vermişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:

"Bize parasıyla verilmeyen silahlar DAEŞ'le mücadele bahanesiyle eli kanlı terör örgütlerine TIR'larla aktarıldı. Bugün Türkiye'nin NATO'ya katkısından övgüyle söz edenler düne kadar ülkemizi acımasızca eleştiriyordu. NATO'da oynadığımız rol apaçık ortadayken, hala müttefiklerimizle yaptırım konuşuyoruz. İsveç'in bize yaptırım uygulamasını kenara koyamayız. NATO için bedel ödeyen bir ülke olarak milli güvenliğimize dair hususlarda ucu açık, diplomatik ifadelerden ziyade somut adımlar görmek istiyoruz."
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Davos'taki Dünya Ekonomik Forumu'nun yıllık toplantısında yaptığı açıklamada, İsveç ve Finlandiya'nın önümüzdeki ay Madrid'de düzenlenecek olan NATO zirvesine katılacaklarını söyledi.
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