https://tr.sputniknews.com/20220524/fransiz-general-trinquand-rusyanin-donbass-muharebesini-kazandigindan-eminim-1056631246.html

Fransız general Trinquand: Rusya'nın Donbass muharebesini kazandığından eminim

Fransız general Trinquand: Rusya'nın Donbass muharebesini kazandığından eminim

Fransız general Dominique Trinquand, Rusya'nın Donbass muharebesini kazandığından emin olduğunu söyledi. 24.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-24T14:44+0300

2022-05-24T14:44+0300

2022-05-24T14:44+0300

ukrayna krizi

rusya

ukrayna

donbass

fransız

general

azak denizi

operasyon

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France Info radyosuna konuşan Fransa'nın eski BM askeri heyeti başkanı Trinquand, "Rusya, Donbass muharebesini kazanıyor. Mariupol daha yeni düştü. Kırım ve Donbass toprakları artık birbirine bağlı. Azak Denizi Rus denizi oldu. Rus birliklerinin Donbass'taki ilerleyişi zor ve yavaş da olsa devam edecek" dedi.Ukrayna'daki krizin uzun süreceğini ancak yakın gelecekte Rus birliklerinin bölgede ilerleyeceğini kaydeden Trinquand, Rusya'nın Azak Denizi'nin tüm güney şeridinde savunmasını güçlendirdiğinin de altını çizdi.

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donbass

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rusya, ukrayna, donbass, fransız, general, azak denizi, operasyon