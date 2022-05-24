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Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220524/fransiz-general-trinquand-rusyanin-donbass-muharebesini-kazandigindan-eminim-1056631246.html
Fransız general Trinquand: Rusya'nın Donbass muharebesini kazandığından eminim
Fransız general Trinquand: Rusya'nın Donbass muharebesini kazandığından eminim
Fransız general Dominique Trinquand, Rusya'nın Donbass muharebesini kazandığından emin olduğunu söyledi. 24.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-24T14:44+0300
2022-05-24T14:44+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
donbass
fransız
general
azak denizi
operasyon
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France Info radyosuna konuşan Fransa'nın eski BM askeri heyeti başkanı Trinquand, "Rusya, Donbass muharebesini kazanıyor. Mariupol daha yeni düştü. Kırım ve Donbass toprakları artık birbirine bağlı. Azak Denizi Rus denizi oldu. Rus birliklerinin Donbass'taki ilerleyişi zor ve yavaş da olsa devam edecek" dedi.Ukrayna'daki krizin uzun süreceğini ancak yakın gelecekte Rus birliklerinin bölgede ilerleyeceğini kaydeden Trinquand, Rusya'nın Azak Denizi'nin tüm güney şeridinde savunmasını güçlendirdiğinin de altını çizdi.
https://tr.sputniknews.com/20220524/soygu-batinin-yaptirimlarina-ve-kieve-askeri-yardimlarina-ragmen-harekat-sonuna-dek-devam-edecek-1056629629.html
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rusya, ukrayna, donbass, fransız, general, azak denizi, operasyon

Fransız general Trinquand: Rusya'nın Donbass muharebesini kazandığından eminim

14:44 24.05.2022
© SputnikRusya ordusu - Ukrayna
Rusya ordusu - Ukrayna - Sputnik Türkiye, 1920, 24.05.2022
© Sputnik
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Fransız general Dominique Trinquand, Rusya'nın Donbass muharebesini kazandığından emin olduğunu söyledi.
France Info radyosuna konuşan Fransa'nın eski BM askeri heyeti başkanı Trinquand, "Rusya, Donbass muharebesini kazanıyor. Mariupol daha yeni düştü. Kırım ve Donbass toprakları artık birbirine bağlı. Azak Denizi Rus denizi oldu. Rus birliklerinin Donbass'taki ilerleyişi zor ve yavaş da olsa devam edecek" dedi.
Ukrayna'daki krizin uzun süreceğini ancak yakın gelecekte Rus birliklerinin bölgede ilerleyeceğini kaydeden Trinquand, Rusya'nın Azak Denizi'nin tüm güney şeridinde savunmasını güçlendirdiğinin de altını çizdi.
Sergey Şoygu - Sputnik Türkiye, 1920, 24.05.2022
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