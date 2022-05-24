https://tr.sputniknews.com/20220524/ghebreyesus-yeniden-dunya-saglik-orgutu-baskanligina-secildi-1056642950.html

Ghebreyesus, yeniden Dünya Sağlık Örgütü başkanlığına seçildi

Ghebreyesus, yeniden Dünya Sağlık Örgütü başkanlığına seçildi

Dünya Sağlık Asamblesi, Cenevre’deki 75. özel oturum sırasında, Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus’u ikinci dönem başkanlığına... 24.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-24T20:21+0300

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dünya

tedros adhanom ghebreyesus

dsö

başkan

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Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus’u yeniden DSÖ başkanlığına seçildi.Dünya Sağlık Asamblesi’nin kapalı oturumunda Genel Direktörün atanmasıyla ilgili tasarının kabul edildiğini bildiren özel oturum katılımcılarından biri, “Tasarıda şu ifade ediliyor: 75. Dünya Sağlık Asamblesi, Yürütme Kurulu’nun talimatıyla, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus’u DSÖ Genel Direktörü olarak atadı” diye açıkladı.Yeni başkanlık döneminin resmi olarak 16 Ağustos 2022 tarihinde başlayacağı belirtildi.

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tedros adhanom ghebreyesus, dsö, başkan