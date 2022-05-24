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Ghebreyesus, yeniden Dünya Sağlık Örgütü başkanlığına seçildi
Ghebreyesus, yeniden Dünya Sağlık Örgütü başkanlığına seçildi
Dünya Sağlık Asamblesi, Cenevre’deki 75. özel oturum sırasında, Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus’u ikinci dönem başkanlığına... 24.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-24T20:21+0300
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dünya
tedros adhanom ghebreyesus
dsö
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Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus’u yeniden DSÖ başkanlığına seçildi.Dünya Sağlık Asamblesi’nin kapalı oturumunda Genel Direktörün atanmasıyla ilgili tasarının kabul edildiğini bildiren özel oturum katılımcılarından biri, “Tasarıda şu ifade ediliyor: 75. Dünya Sağlık Asamblesi, Yürütme Kurulu’nun talimatıyla, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus’u DSÖ Genel Direktörü olarak atadı” diye açıkladı.Yeni başkanlık döneminin resmi olarak 16 Ağustos 2022 tarihinde başlayacağı belirtildi.
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tedros adhanom ghebreyesus, dsö, başkan

Ghebreyesus, yeniden Dünya Sağlık Örgütü başkanlığına seçildi

20:21 24.05.2022
© REUTERS / DENIS BALIBOUSETedros Adhanom Ghebreyesus
Tedros Adhanom Ghebreyesus - Sputnik Türkiye, 1920, 24.05.2022
© REUTERS / DENIS BALIBOUSE
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Dünya Sağlık Asamblesi, Cenevre’deki 75. özel oturum sırasında, Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus’u ikinci dönem başkanlığına seçti.
Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus’u yeniden DSÖ başkanlığına seçildi.
Dünya Sağlık Asamblesi’nin kapalı oturumunda Genel Direktörün atanmasıyla ilgili tasarının kabul edildiğini bildiren özel oturum katılımcılarından biri, “Tasarıda şu ifade ediliyor: 75. Dünya Sağlık Asamblesi, Yürütme Kurulu’nun talimatıyla, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus’u DSÖ Genel Direktörü olarak atadı” diye açıkladı.
Yeni başkanlık döneminin resmi olarak 16 Ağustos 2022 tarihinde başlayacağı belirtildi.
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