Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220524/hazine-iki-tahvil-ihalesinde-yaklasik-136-milyar-lira-borclandi-1056645023.html
Hazine, iki tahvil ihalesinde yaklaşık 13.6 milyar lira borçlandı
Hazine, iki tahvil ihalesinde yaklaşık 13.6 milyar lira borçlandı
Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün düzenlediği iki ihalede 13 milyar 598.5 milyon lira borçlanmaya gitti. 24.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-24T21:17+0300
2022-05-24T21:17+0300
türkiye
hazine ve maliye bakanlığı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/04/1053465181_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_e2e13c6b1e0baf1b60eac83f7804b600.jpg
Bakanlık ilk ihalede, 9 ay (273 gün) vadeli, kuponsuz Hazine bonosunun yeniden ihracını gerçekleştirdi. İhalede basit faiz yüzde 24.03, bileşik faiz yüzde 24.73 olarak kayıtlara geçti.Nominal teklifin 3 milyar 655 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 2 milyar 381 milyon lira, net satış 2 milyar 17.4 milyon lira olarak gerçekleşti.Kamu kuruluşlarından gelen 100 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 5 milyar 251 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 3 milyar 600 milyon liralık satış yapıldı.İkinci ihalede 10 yıl (3549 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli TÜFE'ye endeksli devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirildi. İhalede reel basit faiz eksi yüzde 3.06, reel bileşik faiz eksi yüzde 3,04 olarak gerçekleşti.Nominal teklifin 4 milyar 795.7 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 2 milyar 247.6 milyon lira, net satış 3 milyar 781.1 milyon lira olarak kayıtlara geçti.Kamu kuruluşlarından gelen 100 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 10 milyar 862 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 4 milyar liralık satış yapıldı.Hazine böylece piyasaya 13 milyar 598.5 milyon lira borçlandı.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/04/1053465181_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_a9997c33ef2f20165d547c1b0d902c74.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
hazine ve maliye bakanlığı

Hazine, iki tahvil ihalesinde yaklaşık 13.6 milyar lira borçlandı

21:17 24.05.2022
© AATürk Lirası, para
Türk Lirası, para - Sputnik Türkiye, 1920, 24.05.2022
© AA
Abone olTelegram
Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün düzenlediği iki ihalede 13 milyar 598.5 milyon lira borçlanmaya gitti.
Bakanlık ilk ihalede, 9 ay (273 gün) vadeli, kuponsuz Hazine bonosunun yeniden ihracını gerçekleştirdi. İhalede basit faiz yüzde 24.03, bileşik faiz yüzde 24.73 olarak kayıtlara geçti.
Nominal teklifin 3 milyar 655 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 2 milyar 381 milyon lira, net satış 2 milyar 17.4 milyon lira olarak gerçekleşti.
Kamu kuruluşlarından gelen 100 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 5 milyar 251 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 3 milyar 600 milyon liralık satış yapıldı.
İkinci ihalede 10 yıl (3549 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli TÜFE'ye endeksli devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirildi. İhalede reel basit faiz eksi yüzde 3.06, reel bileşik faiz eksi yüzde 3,04 olarak gerçekleşti.
Nominal teklifin 4 milyar 795.7 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 2 milyar 247.6 milyon lira, net satış 3 milyar 781.1 milyon lira olarak kayıtlara geçti.
Kamu kuruluşlarından gelen 100 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 10 milyar 862 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 4 milyar liralık satış yapıldı.
Hazine böylece piyasaya 13 milyar 598.5 milyon lira borçlandı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала