https://tr.sputniknews.com/20220524/hazine-iki-tahvil-ihalesinde-yaklasik-136-milyar-lira-borclandi-1056645023.html

Hazine, iki tahvil ihalesinde yaklaşık 13.6 milyar lira borçlandı

Hazine, iki tahvil ihalesinde yaklaşık 13.6 milyar lira borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün düzenlediği iki ihalede 13 milyar 598.5 milyon lira borçlanmaya gitti. 24.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-24T21:17+0300

2022-05-24T21:17+0300

2022-05-24T21:17+0300

türkiye

hazine ve maliye bakanlığı

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Bakanlık ilk ihalede, 9 ay (273 gün) vadeli, kuponsuz Hazine bonosunun yeniden ihracını gerçekleştirdi. İhalede basit faiz yüzde 24.03, bileşik faiz yüzde 24.73 olarak kayıtlara geçti.Nominal teklifin 3 milyar 655 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 2 milyar 381 milyon lira, net satış 2 milyar 17.4 milyon lira olarak gerçekleşti.Kamu kuruluşlarından gelen 100 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 5 milyar 251 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 3 milyar 600 milyon liralık satış yapıldı.İkinci ihalede 10 yıl (3549 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli TÜFE'ye endeksli devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirildi. İhalede reel basit faiz eksi yüzde 3.06, reel bileşik faiz eksi yüzde 3,04 olarak gerçekleşti.Nominal teklifin 4 milyar 795.7 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 2 milyar 247.6 milyon lira, net satış 3 milyar 781.1 milyon lira olarak kayıtlara geçti.Kamu kuruluşlarından gelen 100 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 10 milyar 862 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 4 milyar liralık satış yapıldı.Hazine böylece piyasaya 13 milyar 598.5 milyon lira borçlandı.

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hazine ve maliye bakanlığı