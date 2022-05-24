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https://tr.sputniknews.com/20220524/hindistan-bugdayin-ardindan-seker-ihracatina-da-kisitlama-getirebilir-1056633371.html
Hindistan buğdayın ardından şeker ihracatına da kısıtlama getirebilir
Hindistan buğdayın ardından şeker ihracatına da kısıtlama getirebilir
Buğday ihracatını yasaklayarak fiyatların rekor kırmasına yol açan Hindistan bu kez de şeker fiyatlarının tavan yaptıracak bir karara imza atabilir. 24.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-24T15:42+0300
2022-05-24T15:42+0300
ekonomi
hindistan
şeker
buğday
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Rusya'nın Ukrayna operasyonu sonrası yağan yaptırımlar nedeniyle buğday için gözlerin çevrildiği üçüncü ülke olan Hindistan, gıda güvenliği riskini gerekçe gösterip buğday ihracatını yasaklamasının ardından şeker için de aynı kararı alabilir. Reuters ajansına konuşan bir hükümet yetkilisi yerel pazardaki fiyat artışını önlemek için altı yıldır ilk kez şeker ihracatına yasak getirmeyi ve ihracatı 10 milyon tonla sınırlandırmayı planladıklarını söyledi. Dünyanın en büyük şeker üreticisi olan Hindistan, şeker ihracatı sıralamasında da Brezilya'nın ardından ikinci sırada.
https://tr.sputniknews.com/20220516/hindistanin-ihracati-yasaklamasinin-ardindan-bugday-fiyatlari-rekor-seviyede-1056406874.html
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hindistan, şeker, buğday

Hindistan buğdayın ardından şeker ihracatına da kısıtlama getirebilir

15:42 24.05.2022
© AAŞeker
Şeker - Sputnik Türkiye, 1920, 24.05.2022
© AA
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Buğday ihracatını yasaklayarak fiyatların rekor kırmasına yol açan Hindistan bu kez de şeker fiyatlarının tavan yaptıracak bir karara imza atabilir.
Rusya'nın Ukrayna operasyonu sonrası yağan yaptırımlar nedeniyle buğday için gözlerin çevrildiği üçüncü ülke olan Hindistan, gıda güvenliği riskini gerekçe gösterip buğday ihracatını yasaklamasının ardından şeker için de aynı kararı alabilir.
Reuters ajansına konuşan bir hükümet yetkilisi yerel pazardaki fiyat artışını önlemek için altı yıldır ilk kez şeker ihracatına yasak getirmeyi ve ihracatı 10 milyon tonla sınırlandırmayı planladıklarını söyledi.
Dünyanın en büyük şeker üreticisi olan Hindistan, şeker ihracatı sıralamasında da Brezilya'nın ardından ikinci sırada.
Buğday- Hindistan - Sputnik Türkiye, 1920, 16.05.2022
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Hindistan'ın ihracatı yasaklamasının ardından buğday fiyatları rekor seviyede
16 Mayıs, 12:59
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