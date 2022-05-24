https://tr.sputniknews.com/20220524/hindistan-bugdayin-ardindan-seker-ihracatina-da-kisitlama-getirebilir-1056633371.html

Hindistan buğdayın ardından şeker ihracatına da kısıtlama getirebilir

Hindistan buğdayın ardından şeker ihracatına da kısıtlama getirebilir

Buğday ihracatını yasaklayarak fiyatların rekor kırmasına yol açan Hindistan bu kez de şeker fiyatlarının tavan yaptıracak bir karara imza atabilir. 24.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-24T15:42+0300

2022-05-24T15:42+0300

2022-05-24T15:42+0300

ekonomi

hindistan

şeker

buğday

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/18/1056633782_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_fdad82c68888fad57c3b5024153c9de4.jpg

Rusya'nın Ukrayna operasyonu sonrası yağan yaptırımlar nedeniyle buğday için gözlerin çevrildiği üçüncü ülke olan Hindistan, gıda güvenliği riskini gerekçe gösterip buğday ihracatını yasaklamasının ardından şeker için de aynı kararı alabilir. Reuters ajansına konuşan bir hükümet yetkilisi yerel pazardaki fiyat artışını önlemek için altı yıldır ilk kez şeker ihracatına yasak getirmeyi ve ihracatı 10 milyon tonla sınırlandırmayı planladıklarını söyledi. Dünyanın en büyük şeker üreticisi olan Hindistan, şeker ihracatı sıralamasında da Brezilya'nın ardından ikinci sırada.

https://tr.sputniknews.com/20220516/hindistanin-ihracati-yasaklamasinin-ardindan-bugday-fiyatlari-rekor-seviyede-1056406874.html

hindistan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

hindistan, şeker, buğday