https://tr.sputniknews.com/20220524/icisleri-bakani-suleyman-soylu-kaniniz-yerde-kalmadi-kalmayacak-1056643423.html

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Kanınız yerde kalmadı, kalmayacak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Kanınız yerde kalmadı, kalmayacak

İçişleri Bakanı Soylu, sosyal medyadan 'Kahraman Şehitlerimiz; kanınız yerde kalmadı, kalmayacak" paylaşımında bulundu. 24.05.2022, Sputnik Türkiye

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süleyman soylu

türkiye

şehit

twitter

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Başkomutanım, tekmil veriyorum: Bugün, Amanos Dağları'nda Kahraman Jandarma Özel Harekat; biri yeşil, biri gri kategoride 2 teröristin hesabını keserek Hatay'dan Adıyaman’a temizliği tamamladı. Kahraman Şehitlerimiz; kanınız yerde kalmadı, kalmayacak" ifadelerini kullandı.

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süleyman soylu, şehit, twitter