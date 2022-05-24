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https://tr.sputniknews.com/20220524/icisleri-bakani-suleyman-soylu-kaniniz-yerde-kalmadi-kalmayacak-1056643423.html
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Kanınız yerde kalmadı, kalmayacak
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Kanınız yerde kalmadı, kalmayacak
İçişleri Bakanı Soylu, sosyal medyadan 'Kahraman Şehitlerimiz; kanınız yerde kalmadı, kalmayacak" paylaşımında bulundu. 24.05.2022, Sputnik Türkiye
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Başkomutanım, tekmil veriyorum: Bugün, Amanos Dağları'nda Kahraman Jandarma Özel Harekat; biri yeşil, biri gri kategoride 2 teröristin hesabını keserek Hatay'dan Adıyaman’a temizliği tamamladı. Kahraman Şehitlerimiz; kanınız yerde kalmadı, kalmayacak" ifadelerini kullandı.
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süleyman soylu, şehit, twitter

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Kanınız yerde kalmadı, kalmayacak

20:39 24.05.2022 (güncellendi: 20:40 24.05.2022)
© AASüleyman Soylu
Süleyman Soylu - Sputnik Türkiye, 1920, 24.05.2022
© AA
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İçişleri Bakanı Soylu, sosyal medyadan 'Kahraman Şehitlerimiz; kanınız yerde kalmadı, kalmayacak" paylaşımında bulundu.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Başkomutanım, tekmil veriyorum: Bugün, Amanos Dağları'nda Kahraman Jandarma Özel Harekat; biri yeşil, biri gri kategoride 2 teröristin hesabını keserek Hatay'dan Adıyaman’a temizliği tamamladı. Kahraman Şehitlerimiz; kanınız yerde kalmadı, kalmayacak" ifadelerini kullandı.
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