https://tr.sputniknews.com/20220524/icisleri-bakani-yardimcisi-catakli-suriyelilere-bin-200-lira-verildigi-iddiasi-yalan-1056635233.html

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: Suriyelilere bin 200 lira verildiği iddiası yalan

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: Suriyelilere bin 200 lira verildiği iddiası yalan

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, katıldığı bir televizyon programında 'Suriyelilere maaş veriliyor' iddialarını, "Avrupa Birliği kişi başı 155 lira veriyor... 24.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-24T16:10+0300

2022-05-24T16:10+0300

2022-05-24T16:16+0300

sığınmacı

politika

suriye

ismail çataklı

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İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, TVNET kanalına konuk oldu. Burada gündeme dair dikkat çeken açıklamalarda bulunan Çataklı, Suriyelilerin Türkiye'den yardım aldığı iddialarını cevapladı. Türkiye'nin herhangi bir maaş yardımında bulunmadığı belirten Çataklı, "Avrupa Birliği kişi başı 155 lira veriyor. Bin 200 lira verildiği iddiası yalan, yok öyle bir şey" dedi.‘Avrupa Birliği kişi başı 155 lira veriyor’Suriyelilerin Türkiye'den yardım aldığına yönelik iddialara yanıt veren Çataklı, "Avrupa Birliği kişi başı 155 lira veriyor. Bin 200 lira verildiği iddiası yalan, yok öyle bir şey. 4 kişilik bir aileye verilen para 620 lira. Dolayısıyla Kızılay Kart üzerinden ihtiyaç sahibi Suriyelilere aktarılan bir kaynak var" dedi. Çataklı sözlerine şöyle devam etti:‘TOKİ'den ev vermiyoruz’Türkiye'deki Suriyelilerin sayısına ilişkin konuşan Çataklı, ''3 Milyon 700 bin Suriyeli var ülkemizde. Türkiye'nin yüklendiği bir yük var ve bunun çözümünü tartışmaktan doğal bir şey yok. Buna kimse itiraz edemez ama buradan manipülatif sonuçlar elde etmeye karşıyız. Biz sorunun farkındayız, buna dönük çözüm planı ve stratejilerimiz de var” ifadelerini kullandı.

https://tr.sputniknews.com/20220511/catakli-suriyeli-siginmacilarin-sayisi-3-milyon-762-bin-889-bundan-daha-fazla-yok-1056294004.html

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