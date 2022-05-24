https://tr.sputniknews.com/20220524/icisleri-bakanligi-eylem-hazirligindaki-deasli-canli-bomba-istanbulda-yakalandi-1056630042.html
İstanbul'da IŞİD'li canlı bomba yakalandı
İstanbul'da IŞİD'li canlı bomba yakalandı
İstanbul Emniyeti, kentte canlı bomba eylemi hazırlığındaki IŞİD'liyi Küçükçekmece'de düzenlenen operasyonla gözaltına aldı. 24.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-24T14:07+0300
2022-05-24T14:07+0300
2022-05-24T14:25+0300
türkiye
içişleri bakanlığı
işid
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İstanbul Emniyeti İstihbarat Terörle Mücadele birimlerince, canlı bomba eylemi yapabileceği yönünde bilgiler bulunan yabancı uyruklu Anas Abbud Alşahi Bnaman adlı IŞİD mensubu Küçükçekmece ilçesinde bir adrese bugün düzenlenen operasyonla yakalandı.Zanlının kaldığı evde yapılan aramalarda bulunun dijital materyellere el konuldu.Bu yıl 12 saldırı engellendiYakalanan teröristle birlikte bu yıl IŞİD’in yapmayı planladığı 12’nci canlı bomba eylemi engellenmiş oldu.
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içişleri bakanlığı, işid
İstanbul'da IŞİD'li canlı bomba yakalandı
14:07 24.05.2022 (güncellendi: 14:25 24.05.2022) Abone ol
İstanbul Emniyeti, kentte canlı bomba eylemi hazırlığındaki IŞİD'liyi Küçükçekmece'de düzenlenen operasyonla gözaltına aldı.
İstanbul Emniyeti İstihbarat Terörle Mücadele birimlerince, canlı bomba eylemi yapabileceği yönünde bilgiler bulunan yabancı uyruklu Anas Abbud Alşahi Bnaman adlı IŞİD mensubu Küçükçekmece ilçesinde bir adrese bugün düzenlenen operasyonla yakalandı.
Zanlının kaldığı evde yapılan aramalarda bulunun dijital materyellere el konuldu.
Bu yıl 12 saldırı engellendi
Yakalanan teröristle birlikte bu yıl IŞİD’in yapmayı planladığı 12’nci canlı bomba eylemi engellenmiş oldu.