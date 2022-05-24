https://tr.sputniknews.com/20220524/icisleri-bakanligi-eylem-hazirligindaki-deasli-canli-bomba-istanbulda-yakalandi-1056630042.html

İstanbul'da IŞİD'li canlı bomba yakalandı

İstanbul'da IŞİD'li canlı bomba yakalandı

İstanbul Emniyeti, kentte canlı bomba eylemi hazırlığındaki IŞİD'liyi Küçükçekmece'de düzenlenen operasyonla gözaltına aldı. 24.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-24T14:07+0300

2022-05-24T14:07+0300

2022-05-24T14:25+0300

türkiye

içişleri bakanlığı

işid

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İstanbul Emniyeti İstihbarat Terörle Mücadele birimlerince, canlı bomba eylemi yapabileceği yönünde bilgiler bulunan yabancı uyruklu Anas Abbud Alşahi Bnaman adlı IŞİD mensubu Küçükçekmece ilçesinde bir adrese bugün düzenlenen operasyonla yakalandı.Zanlının kaldığı evde yapılan aramalarda bulunun dijital materyellere el konuldu.Bu yıl 12 saldırı engellendiYakalanan teröristle birlikte bu yıl IŞİD’in yapmayı planladığı 12’nci canlı bomba eylemi engellenmiş oldu.

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içişleri bakanlığı, işid