https://tr.sputniknews.com/20220524/iddia--isid-eski-abd-baskani-busha-suikast-planladi-1056642774.html

İddia | IŞİD, eski ABD Başkanı Bush’a suikast planladı

İddia | IŞİD, eski ABD Başkanı Bush’a suikast planladı

IŞİD üyesi bir kişinin eski ABD Başkanı Cumhuriyetçi George W. Bush'a geçtiğimiz sene suikast planladığı iddia edildi. 24.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-24T20:18+0300

2022-05-24T20:18+0300

2022-05-24T20:20+0300

dünya

george w. bush

işid

federal soruşturma bürosu (fbi)

saddam hüseyin

suikast

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IŞİD’in ABD'nin 43. Başkanı George W. Bush'a suikast planlandığı belirtildi. ABD merkezli iş dünyası dergisi Forbes'te yer alan habere göre, ABD’de olduğu iddia edilen bir IŞİD’li Bush’u öldürmeyi planladığı ve geçem sene kasım ayında Bush'un Dallas'taki evine giderek orada keşif yapmayı planladığı ifade edildi.Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) Ohio eyaletinde başvurduğu bir arama emrine dayandırılan haberde, IŞİD üyesinin Meksika sınırından ABD'ye sokmayı ve başka kişilerle birlikte söz konusu suikastı gerçekleştirmeyi planladığı aktarıldı.WhatsApp konuşmaları ortaya çıktıFBI’ın suikast planını iki gizli muhbirin çalışmaları ve IŞİD üyesinin mesajlaşma uygulaması WhatsApp konuşmalarını ulaşarak ortaya çıkardığı ifade edilen haberde, söz konusu IŞİD'linin Ohio eyaletinde yer alan Columbus kentinde ikamet ettiği belirtildi.2020’den bu yana ABD’de ikamet ediyorIŞİD'linin 2020'den bu yana ABD'de olduğu ve sığınma başvurusu bulunduğu aktarılan haberde, muhbirlerden birinin söz konusu kişiye sahte göçmenlik ve kimlik belgeleri alması için yardım teklif ettiği, diğerinin ise ailesini ülkeye kaçak yollarla getirmek için binlerce dolar ödemeye hazır biri olarak kendini tanıttığı aktarıldı.Hedefte ABD’ye yardım eden Iraklı bir general de varHaberde, IŞİD üyesinin, savaş sırasında ABD'ye yardım eden ve ABD’de yeni bir kimlikle yaşadığına inandığı eski bir Iraklı generali de bulup öldürmek istediği ifade edildi. IŞİD'linin Bush'u, çok sayıda Iraklıyı öldürdüğü ve 2003'te Bush'un emri ile ABD'nin Irak'ı işgal ederek parçaladığı gerekçesiyle bu suikastı planladığı aktarılan haberde, ABD istihbaratının IŞİD'in dağılmasına ve zayıflamasına rağmen hala yakından takip ettiğine dikkat çekildi.FBI, suikast planında yer alan kişileri ‘Baas partisi’ üyeleri olarak nitelendirildiHaberde, FBI’ın üst düzey şifreleme kullanan sosyal medya ve mesajlaşma platformlarını muhbirler sayesinde söz konusu güvenlik önlemlerini nasıl atlattıklarına dikkat çekilen haberde, IŞİD üyesinin, Irak'ın devrik Cumhurbaşkanı Saddam Hüseyin’in pilotu tarafından yönetilen ve “Gök Gürültüsü” anlamına gelen “Al-Raed” adlı bir birliğin parçası olduğunu iddia ettiği aktarılan haberde, grubun yaklaşık yedi üyesinin Bush’u öldürmek için ABD’ye gönderileceği ve ABD'de bulunan IŞİD üyesinin görevinin Bush’un konutlarını ve ofislerini bulup gözetlemek ve suikastta kullanılacak ateşli silahlar ve araçları temin etmek olduğu ifade edildi.IŞİD'linin çeşitli ülkelerde bulunan 4 Irak uyruklu erkeği ABD’ye sokmayı planladığı aktarılan haberde, FBI, Bush'a suikast planının içinde yer alan kişileri mevcut Irak hükümetiyle aynı fikirde olmayan ve siyasi sürgünde bulunan eski Baas Partisi üyeleri olarak nitelendirdi.Haberde, söz konusu IŞİD'linin herhangi bir suçlamada bulunulmadığı ve tutuklanıp tutuklanmadığının belli olmadığı aktarıldı.

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george w. bush, işid, federal soruşturma bürosu (fbi), saddam hüseyin, suikast