https://tr.sputniknews.com/20220524/ilker-basbug-cikisi-dondum-dolastim-yine-ataturkte-buldum-1056646645.html

İlker Başbuğ: Çıkışı döndüm dolaştım yine Atatürk’te buldum

İlker Başbuğ: Çıkışı döndüm dolaştım yine Atatürk’te buldum

26. Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, katıldığı televizyon programında, ‘Mustafa Kemal Anlatıyor Savaş ve Barış‘ kitabına ilişkin, "Ümitsizliğe kapıldığınız... 24.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-24T22:25+0300

2022-05-24T22:25+0300

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politika

ilker başbuğ

atatürk

kitap

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26. Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ ‘Mustafa Kemal Anlatıyor Savaş ve Barış‘ kitabına ilişkin TELE1’de Tuba Emlek’in sunduğu 'Mercek Özel' programında açıklamalarda bulundu. Emlek'in "Neden bir kez daha Mustafa Kemal’i yazdınız?" sorusuna Başbuğ, "İki temel amacım var. Birincisi özellikle genç nesile Mustafa Kemal Atatürk’ü daha anlaşılabilir tarzda anlatabilmek. Çünkü bizim temel sorunumuz bu. İkincisi ise kitabımda da değindim… Yetersizliklerin ve sıradanlığın her yerde görüldüğü ve kabul edildiği bir dünyada kendinizi yapayalnız hissetmiyor musunuz? Ümitsizliğe kapıldığınız anlar olmuyor mu?. O anda bir çıkış arıyorsunuz. Ben çıkışı yine döndüm dolaştım Mustafa Kemal Atatürk’te buldum. Bence bilginin kaynağı kitap. Kitabın yerini ben hiçbir şeyin tutacağına ben inanmıyorum" yanıtını verdi.

https://tr.sputniknews.com/20210917/ilker-basbug-icin-4-yila-kadar-hapis-cezasi-istendi-1048997793.html

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ilker başbuğ, atatürk, kitap