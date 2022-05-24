https://tr.sputniknews.com/20220524/imamoglu-hicbir-yoneticinin-her-hususu-bilmek-gibi-bir-sansi-yok-1056644235.html

İmamoğlu: Hiçbir yöneticinin her hususu bilmek gibi bir şansı yok

İmamoğlu: Hiçbir yöneticinin her hususu bilmek gibi bir şansı yok

İBB Bilim Kurulu üyeleriyle bir araya gelen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Hiçbir yöneticinin, idarecinin her hususu bilmek gibi bir ne şansı olabilir ne de bu... 24.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-24T20:55+0300

2022-05-24T20:55+0300

2022-05-24T20:57+0300

türkiye

ekrem imamoğlu

virüs

bilim kurulu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/18/1056643738_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_211a546246634159d927d13fbc731b76.jpg

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kovid-19 pandemisi sürecinde kurum içinde oluşturdukları Bilim Kurulu üyeleriyle, Kemerburgaz Kent Ormanı’nda düzenlenen akşam yemeğinde bir araya geldi. Pandeminin başından bu yana bilimin ışığında hareket etmeye özen gösterdiklerini vurgulayan İmamoğlu, “Başka türlü biz, bazen siyasi düşüncelerin, bazen toplumdan gelen kaygı dolu dalgaların ya da anlık taleplerin esiri olabilirdik. Bu anlamda olgun bir biçimde sürecin yürütülmesi adına, hemen böyle bir bilim kurulu oluşturmasına karar verdik. Burada özellikle meslek odalarının içinde olduğu ve yine bizim bazı alanlarda katkı sunmasına dönük irtibatta olduğumuz ve de kurum içerisindeki bileşenleriyle bence değerli bir kurul oluştu. Ve bu kurula; gönülden, içtenlikle bir İstanbul hemşehrisi olarak ve bir bilim insanı olarak sürekli katkı sunuldu” dedi.'Bu masanın bizi asla yanıltmayacağını biliyorduk'Kamuoyunu, kuruldan gelen raporlarla bilgilendirdiklerinin altını çizen İmamoğlu, şunları söyledi: Sadece sağlık alanında değil, bir kentin ihtiyaç duyduğu her hususta farklı kurulların ve platformların varlığının şehre anlamlı bir kılavuz olacağının altını çizen İmamoğlu, “Zaten siyasi irade, bu ortaya konan tespitleri iyi koordine eder, iyi bir şekilde vatandaşa erişmesini sağlarsa, orada bence dünyanın en güzel sistemi var olur ve bundan herkes mutlu olur. Bunu yapmaya gayret ediyoruz. Gündelik, bizi yoran bazı gündemler, bizi bazen bu işten alıkoysa da mümkün olduğu kadar kendi işimize odaklı ve bu tür masaların bize sunduğu değerli imkanlarla görev süremizi yürüttüğümüzü bilmenizi isterim. Pandemide bizi bir araya getiren ve gönülden, gönüllü bireyler olarak bize sunduğunuz bu katkının elbette ki devamını istiyoruz” ifadelerini kullandı.'16 milyon İstanbullu adına, sizlere çok çok teşekkür ediyorum'“Hem virüs tehdidi hiçbir zaman bitmeyecek hem de kentlerin diğer hususlarıyla ilgili de mutlak çözüm de sizlere ihtiyacımız olacak” diyen İmamoğlu, şunları söyledi:

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ekrem imamoğlu, virüs, bilim kurulu