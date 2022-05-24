https://tr.sputniknews.com/20220524/isfahan-yakinlarinda-iran-savas-ucagi-dustu-pilotlar-kurtulamadi-1056622672.html

İsfahan yakınlarında İran savaş uçağı düştü, pilotlar kurtulamadı

İsfahan yakınlarında İran savaş uçağı düştü, pilotlar kurtulamadı

İran'ın orta bölgesinde iki pilotun hayatını kaybettiği savaş uçağının düşüş nedeni henüz açıklanmadı. 24.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-24T10:47+0300

2022-05-24T10:47+0300

2022-05-24T10:47+0300

dünya

iran

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İran Hava Kuvvetleri'nin eğitim uçuşu sırasında bir F-7 savaş uçağı İsfahan eyaletinin doğu kesiminde düştü. İran medyası, yerel saatle sabah 08.30'da gerçekleşen olayda her iki pilotun da hayatını kaybettiğini bildirdi. Ölen pilotların kimliği Binbaşı Kasım Zamani ve Üsteğmen Muhammad Cevad Bai olarak açıklandı. İran savaş uçağının Nain şehrinin Anarak bölgesi civarında düşmesinin nedeni araştırılıyor.İsrail kaynaklı sabotaj ve suikast dalgası yüzünden diken üstünde olan İran, hafta sonunda İran Devrim Muhafızlarına bağlı olarak Suriye'de görevli Albay Seyyad Hodayi'nin Tahran'da suikasta uğramasıyla sarsıldı.

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