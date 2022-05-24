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İspanya Başbakanı Sanchez: Avrupa’nın Rus gazına bağımlılık sorununu çözebiliriz
İspanya Başbakanı Sanchez: Avrupa’nın Rus gazına bağımlılık sorununu çözebiliriz
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Avrupa’nın Rus enerji kaynaklarına bağımlılık sorununu çözebileceklerini belirtti. 24.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-24T20:48+0300
2022-05-24T20:48+0300
ekonomi
ispanya
enerji
rusya
doğalgaz
rus doğal gazı
avrupa
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CNBC televizyonuna konuşan Sanchez, “İspanya ve genel olarak Güney Avrupa, Rusya’nın fosil enerjisine olan bağımlılığına cevap verme şansına sahip olacak” ifadesini kullandı.İspanya’nın, Avrupa Birliği’nin (AB) sıvılaştırılmış gazı (LNG) nihai ürüne dönüştürme kapasitesinin yüzde 37’sine sahip olduğunun altını çizen Başbakan, ayrıca İspanya ve Portekiz’in bulunduğu İber Yarımadası’nın AB’nin LNG depolarının yaklaşık yarısına ev sahipliği yaptığını kaydetti.AB enerji piyasasının mevcut krize yanıt vermeye uygun olmadığını dile getiren Sanchez, “Bu, Avrupa düzeyinde yüzleşmemiz gereken büyük bir yansımanın sadece başlangıcı” dedi.
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ispanya, enerji, rusya, doğalgaz, rus doğal gazı, avrupa

İspanya Başbakanı Sanchez: Avrupa’nın Rus gazına bağımlılık sorununu çözebiliriz

20:48 24.05.2022
© AP Photoİspanya Başbakanı Pedro Sanchez
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez - Sputnik Türkiye, 1920, 24.05.2022
© AP Photo
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İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Avrupa’nın Rus enerji kaynaklarına bağımlılık sorununu çözebileceklerini belirtti.
CNBC televizyonuna konuşan Sanchez, “İspanya ve genel olarak Güney Avrupa, Rusya’nın fosil enerjisine olan bağımlılığına cevap verme şansına sahip olacak” ifadesini kullandı.
İspanya’nın, Avrupa Birliği’nin (AB) sıvılaştırılmış gazı (LNG) nihai ürüne dönüştürme kapasitesinin yüzde 37’sine sahip olduğunun altını çizen Başbakan, ayrıca İspanya ve Portekiz’in bulunduğu İber Yarımadası’nın AB’nin LNG depolarının yaklaşık yarısına ev sahipliği yaptığını kaydetti.
AB enerji piyasasının mevcut krize yanıt vermeye uygun olmadığını dile getiren Sanchez, “Bu, Avrupa düzeyinde yüzleşmemiz gereken büyük bir yansımanın sadece başlangıcı” dedi.
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