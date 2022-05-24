https://tr.sputniknews.com/20220524/ispanya-basbakani-sanchez-avrupanin-rus-gazina-bagimlilik-sorununu-cozebiliriz-1056643742.html
İspanya Başbakanı Sanchez: Avrupa’nın Rus gazına bağımlılık sorununu çözebiliriz
İspanya Başbakanı Sanchez: Avrupa’nın Rus gazına bağımlılık sorununu çözebiliriz
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Avrupa’nın Rus enerji kaynaklarına bağımlılık sorununu çözebileceklerini belirtti. 24.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-24T20:48+0300
2022-05-24T20:48+0300
2022-05-24T20:48+0300
ekonomi
ispanya
enerji
rusya
doğalgaz
rus doğal gazı
avrupa
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/0a/1056243249_0:0:705:398_1920x0_80_0_0_91796a86600ea61d6b855747d3cdb8d7.png
CNBC televizyonuna konuşan Sanchez, “İspanya ve genel olarak Güney Avrupa, Rusya’nın fosil enerjisine olan bağımlılığına cevap verme şansına sahip olacak” ifadesini kullandı.İspanya’nın, Avrupa Birliği’nin (AB) sıvılaştırılmış gazı (LNG) nihai ürüne dönüştürme kapasitesinin yüzde 37’sine sahip olduğunun altını çizen Başbakan, ayrıca İspanya ve Portekiz’in bulunduğu İber Yarımadası’nın AB’nin LNG depolarının yaklaşık yarısına ev sahipliği yaptığını kaydetti.AB enerji piyasasının mevcut krize yanıt vermeye uygun olmadığını dile getiren Sanchez, “Bu, Avrupa düzeyinde yüzleşmemiz gereken büyük bir yansımanın sadece başlangıcı” dedi.
ispanya
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/0a/1056243249_25:0:652:470_1920x0_80_0_0_5eae0c9ad339e79ff6aaf82b71ae04d2.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ispanya, enerji, rusya, doğalgaz, rus doğal gazı, avrupa
İspanya Başbakanı Sanchez: Avrupa’nın Rus gazına bağımlılık sorununu çözebiliriz
Abone ol
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Avrupa’nın Rus enerji kaynaklarına bağımlılık sorununu çözebileceklerini belirtti.
CNBC televizyonuna konuşan Sanchez, “İspanya ve genel olarak Güney Avrupa, Rusya’nın fosil enerjisine olan bağımlılığına cevap verme şansına sahip olacak” ifadesini kullandı.
İspanya’nın, Avrupa Birliği’nin (AB) sıvılaştırılmış gazı (LNG) nihai ürüne dönüştürme kapasitesinin yüzde 37’sine sahip olduğunun altını çizen Başbakan, ayrıca İspanya ve Portekiz’in bulunduğu İber Yarımadası’nın AB’nin LNG depolarının yaklaşık yarısına ev sahipliği yaptığını kaydetti.
AB enerji piyasasının mevcut krize yanıt vermeye uygun olmadığını dile getiren Sanchez, “Bu, Avrupa düzeyinde yüzleşmemiz gereken büyük bir yansımanın sadece başlangıcı” dedi.