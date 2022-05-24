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İstanbul'da toplu intihar teşebbüsü: 'Başlarına ateş ettiler, onları o halde görünce vazgeçtim'
İstanbul'da toplu intihar teşebbüsü: 'Başlarına ateş ettiler, onları o halde görünce vazgeçtim'
Kartal'da bir evde 2 arkadaşıyla bulunan Cemre Bilmez başına isabet eden kurşunla hayatını kaybederken yanında bulunan bir arkadaşı da ağır yaralandı... 24.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-24T19:58+0300
2022-05-24T19:59+0300
intihar
türkiye
kartal
cemre bilmez
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Kartal’da Esentepe Mahallesi’nde iddiaya göre, Cemre Bilmez, M.B.B. ve arkadaşları Y.İ.B., sabah saatlerinde evde bir araya geldi. Cemre Bilmez ve M. B.B. silahla başlarından vuruldu. İki şahıs kanlar içerisinde kalırken evde bulunan Y.İ.B. sağlık ekiplerini aradı. Olay yerine gelen ekipler Cemre Bilmez’in hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralı M.B.B. ise hastaneye kaldırıldı. Gözaltına alınan Y.İ.B.’nin verdiği ifadesine göre, Cemre Bilmez’in hayatını kaybettiği olayın toplu intihar olduğu öğrenildi. Y.İ.B. ifadesinde, “Biz 3 arkadaş intihar etmek için anlaştık. Sabah bir araya geldik. Bir arkadaşımızdan tabanca aldık. Cemre ve M.B.B. tabanca ile başlarına ateş ettiler. Onları o halde görünce, vazgeçerek sağlık ekiplerine haber verdim” dediği öğrenildi. Evde bulunan 3 kişinin de intihar notu ortaya çıktı. “Diyarbakır ve Adana’ya gömmeyin, beni M.B.B’nin yanına gömün.” diye not yazan Cemre Bilmez’in, notunda ayrıca ailesine “Beni sevmeniz için her şeyi yaptım” yazdığı öğrenildi. Ağır yaralı olan M.B.B.’nin ise notunda “Burak ağabey sana layık olamadım. Babam gibiydin. Anne ve baba sizi de çok üzdüm. Kusura bırakmayın” yazdığı öğrenildi. İntihardan vazgeçen Y. İ.B.’nin mektubunda ise “Bugün hayatımın son günü, sizden tek isteğim amcamın yanına gömün. M.B.B’yi de benim yanıma, yan yana gömün” yazdığı öğrenildi. Cemre Bilmez’in cesedi Adli Tıp Kurumu Morguna götürülürken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.
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intihar, kartal, cemre bilmez

İstanbul'da toplu intihar teşebbüsü: 'Başlarına ateş ettiler, onları o halde görünce vazgeçtim'

19:58 24.05.2022 (güncellendi: 19:59 24.05.2022)
© DHACemre Bilmez
Cemre Bilmez - Sputnik Türkiye, 1920, 24.05.2022
© DHA
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Kartal'da bir evde 2 arkadaşıyla bulunan Cemre Bilmez başına isabet eden kurşunla hayatını kaybederken yanında bulunan bir arkadaşı da ağır yaralandı. Gözaltına alınan Y.İ.B. isimli şahıs ifadesinde Bilmez’in ölümünün aslında toplu intihar olduğunu iddia etti. Y.İ.B., ise arkadaşlarını görerek intihardan vazgeçtiğini söyledi.
Kartal’da Esentepe Mahallesi’nde iddiaya göre, Cemre Bilmez, M.B.B. ve arkadaşları Y.İ.B., sabah saatlerinde evde bir araya geldi. Cemre Bilmez ve M. B.B. silahla başlarından vuruldu. İki şahıs kanlar içerisinde kalırken evde bulunan Y.İ.B. sağlık ekiplerini aradı.
Olay yerine gelen ekipler Cemre Bilmez’in hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralı M.B.B. ise hastaneye kaldırıldı.

Gözaltına alınan Y.İ.B.’nin verdiği ifadesine göre, Cemre Bilmez’in hayatını kaybettiği olayın toplu intihar olduğu öğrenildi. Y.İ.B. ifadesinde, “Biz 3 arkadaş intihar etmek için anlaştık. Sabah bir araya geldik. Bir arkadaşımızdan tabanca aldık. Cemre ve M.B.B. tabanca ile başlarına ateş ettiler. Onları o halde görünce, vazgeçerek sağlık ekiplerine haber verdim” dediği öğrenildi.

Evde bulunan 3 kişinin de intihar notu ortaya çıktı. “Diyarbakır ve Adana’ya gömmeyin, beni M.B.B’nin yanına gömün.” diye not yazan Cemre Bilmez’in, notunda ayrıca ailesine “Beni sevmeniz için her şeyi yaptım” yazdığı öğrenildi.

Ağır yaralı olan M.B.B.’nin ise notunda “Burak ağabey sana layık olamadım. Babam gibiydin. Anne ve baba sizi de çok üzdüm. Kusura bırakmayın” yazdığı öğrenildi.

İntihardan vazgeçen Y. İ.B.’nin mektubunda ise “Bugün hayatımın son günü, sizden tek isteğim amcamın yanına gömün. M.B.B’yi de benim yanıma, yan yana gömün” yazdığı öğrenildi.

Cemre Bilmez’in cesedi Adli Tıp Kurumu Morguna götürülürken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.
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