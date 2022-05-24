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İzmir merkezli 26 ildeki FETÖ operasyonunda 1'i albay 3'ü binbaşı 51 şüpheli gözaltına alındı
İzmir merkezli 26 ildeki FETÖ operasyonunda 1'i albay 3'ü binbaşı 51 şüpheli gözaltına alındı
İzmir merkezli 26 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki yapılanmasına yönelik operasyonda 37'si asker 60 şüpheliden 51'i... 24.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-24T17:51+0300
2022-05-24T17:51+0300
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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, Milli Savunma Bakanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı İzmir Bölge Başkanlığı, Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri Komutanlıkları ve Jandarma Genel Komutanlığı ile sağladığı koordinasyon ile veri karşılaştırılmasına dayalı işlemler sonucu örgütle irtibatları bulunduğuna yönelik deliller tespit edilen 60 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.Operasyon kapsamında 11'i Kara Kuvvetleri, 16'sı Deniz Kuvvetleri, 2'si Hava Kuvvetleri ve 8'i Jandarma Genel Komutanlığına mensup 29'u muvazzaf 37 asker ile darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen 23 askeri okul öğrencisinin yakalanması için İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube müdürlükleri ile İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 26 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.Aralarında 1 yarbay ve 3 binbaşının da bulunduğu şüphelilerden 51'i gözaltına alındı.Bir şüphelinin mükerrer işlemden dolayı serbest bırakıldığı öğrenildi.6'sı yurt dışında olduğu tespit edilen diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
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fetö, operasyon

İzmir merkezli 26 ildeki FETÖ operasyonunda 1'i albay 3'ü binbaşı 51 şüpheli gözaltına alındı

17:51 24.05.2022
© AAGözaltı – tutuklama - yakalama
Gözaltı – tutuklama - yakalama - Sputnik Türkiye, 1920, 24.05.2022
© AA
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İzmir merkezli 26 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki yapılanmasına yönelik operasyonda 37'si asker 60 şüpheliden 51'i yakalandı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, Milli Savunma Bakanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı İzmir Bölge Başkanlığı, Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri Komutanlıkları ve Jandarma Genel Komutanlığı ile sağladığı koordinasyon ile veri karşılaştırılmasına dayalı işlemler sonucu örgütle irtibatları bulunduğuna yönelik deliller tespit edilen 60 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Operasyon kapsamında 11'i Kara Kuvvetleri, 16'sı Deniz Kuvvetleri, 2'si Hava Kuvvetleri ve 8'i Jandarma Genel Komutanlığına mensup 29'u muvazzaf 37 asker ile darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen 23 askeri okul öğrencisinin yakalanması için İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube müdürlükleri ile İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 26 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Aralarında 1 yarbay ve 3 binbaşının da bulunduğu şüphelilerden 51'i gözaltına alındı.
Bir şüphelinin mükerrer işlemden dolayı serbest bırakıldığı öğrenildi.
6'sı yurt dışında olduğu tespit edilen diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
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