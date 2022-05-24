https://tr.sputniknews.com/20220524/kadirlide-siddetli-yagis-su-baskinlarina-neden-oldu-1056615145.html

Kadirli'de şiddetli yağış su baskınlarına neden oldu

Kadirli'de şiddetli yağış su baskınlarına neden oldu

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle bazı bölgelerde su baskınları yaşandı. 24.05.2022, Sputnik Türkiye

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osmaniye

şiddetli yağış

su baskını

türkiye

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Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde akşam saatlerinde başlayan ve aralıksız devam eden şiddetli yağmurda cadde ve sokaklar göle döndü. Kadirli ilçesinde akşam saatlerinde aniden bastıran ve aralıksız devam eden sağanakta cadde ve sokaklar su ile kaplanırken, bazı işyerlerini de su bastı. Cemalpaşa Mahallesi'nde yaklaşık yarım metrelik su birikintisinin oluştuğu Kadirli-Sumbas yolu trafiğe kapandı. Şehir merkezindeki Kamil Kara Bulvarı ve Osmaniye yolunda da su birikintileri sürücülere zor anlar yaşattı. Kadirli Belediyesi ekipleri su taşkınlarının yaşandığı bölgelerde çalışma başlattı.

osmaniye

türkiye

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osmaniye, şiddetli yağış, su baskını