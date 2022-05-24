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https://tr.sputniknews.com/20220524/katar-ingiltereye-10-milyar-sterlin-yatirim-yapacak-1056645453.html
Katar, İngiltere'ye 10 milyar sterlin yatırım yapacak
Katar, İngiltere'ye 10 milyar sterlin yatırım yapacak
Katar ile İngiltere arasında, Katar'ın gelecek 5 yılda fintech, sıfır emisyonlu araçlar ve siber güvenlik gibi İngiltere ekonomisinin farklı sektörlerine 10... 24.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-24T21:39+0300
2022-05-24T21:39+0300
ekonomi
katar
ingiltere
yatırım
boris johnson
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Katar'ın, İngiltere ekonomisinin kilit sektörlerine 10 milyar sterlin yatırım yapacağı belirtildi.Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan açıklamada, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın, ekonomik büyümenin harekete geçirilmesi ve küresel zorlukların birlikte ele alınmasını görüşmek üzere Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'yi Başbakanlıkta ağırladığı belirtildi.Açıklamada, "Katar ile İngiltere, Katar'ın önümüzdeki 5 yıl içinde fintech, sıfır emisyonlu araçlar, fen bilimleri ve siber güvenlik dahil İngiltere ekonomisinin kilit sektörlerine 10 milyar sterline kadar yatırım yapmasını sağlayacak Stratejik Yatırım Ortaklığı imzaladı" değerlendirmesinde bulunuldu.Söz konusu yatırımın, İngiltere genelinde yeni endüstrilerde yüksek kaliteli iş olanakları oluşturması beklentisine yer verilen açıklamada, Johnson ve Şeyh Temim'in, görüşmede ayrıca jeopolitik meseleleri de geniş kapsamlı ele aldıkları kaydedildi.İki liderin, Rusya'nın Ukrayna'daki saldırganlığını kınamakta birleştiğine işaret edilen açıklamada, liderlerin İran'la ilişkiler dahil bölgesel güvenlik konularını da görüştükleri ifade edildi.Açıklamada, Johnson ve Şeyh Temim'in, 2022 Dünya Kupası'nda enerji tedarik zincirlerinin istikrarının iyileştirilmesi ve güvenliğinin desteklenmesi için birlikte çalışma konusunda anlaştığına işaret edildi.'Katar, İngiltere'nin değerli ortağı'Açıklamada, görüşlerine yer verilen İngiltere Başbakanı Johnson, şunları belirtti:Katar'ın, Şeyh Temim'in liderliğinde İngiltere'nin değerli ortağı olduğunu vurgulayan Johnson, "Rusya'nın Ukrayna'yı korkunç işgalinin ardından ekonomiyi canlandırmak, bölgesel istikrarı sağlamak ve enerji güvenliğini artırmak dahil her iki ülke için de önemli olan konular hakkında zengin bir görüşme gerçekleştirdik" değerlendirmesinde bulundu. İki ülke arasında enerji işbirliği konusunda mutabakat zaptı imzalandıGörüşme kapsamında, İngiltere İş, Enerji ve Endüstriyel Strateji Bakanı Kwasi Kwarteng ile Katar Enerji İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Saad bin Şeride el-Kabi de iki ülke arasında enerji işbirliği konusunda mutabakat zaptı imzaladı.Katar Emiri Şeyh Temim, başkent Londra'ya yaptığı resmi ziyaret kapsamında, İngiltere veliaht Prensi Charles'la da bir araya geldi.
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katar, ingiltere, yatırım, boris johnson

Katar, İngiltere'ye 10 milyar sterlin yatırım yapacak

21:39 24.05.2022
© İngiltere BaşbakanlığıBoris Johnson -Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani
Boris Johnson -Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani - Sputnik Türkiye, 1920, 24.05.2022
© İngiltere Başbakanlığı
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Katar ile İngiltere arasında, Katar'ın gelecek 5 yılda fintech, sıfır emisyonlu araçlar ve siber güvenlik gibi İngiltere ekonomisinin farklı sektörlerine 10 milyar sterline kadar yatırım yapmasına olanak sağlayacak "Stratejik Yatırım Ortaklığı" anlaşması imzalandı.
Katar'ın, İngiltere ekonomisinin kilit sektörlerine 10 milyar sterlin yatırım yapacağı belirtildi.
Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan açıklamada, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın, ekonomik büyümenin harekete geçirilmesi ve küresel zorlukların birlikte ele alınmasını görüşmek üzere Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'yi Başbakanlıkta ağırladığı belirtildi.
Açıklamada, "Katar ile İngiltere, Katar'ın önümüzdeki 5 yıl içinde fintech, sıfır emisyonlu araçlar, fen bilimleri ve siber güvenlik dahil İngiltere ekonomisinin kilit sektörlerine 10 milyar sterline kadar yatırım yapmasını sağlayacak Stratejik Yatırım Ortaklığı imzaladı" değerlendirmesinde bulunuldu.
Söz konusu yatırımın, İngiltere genelinde yeni endüstrilerde yüksek kaliteli iş olanakları oluşturması beklentisine yer verilen açıklamada, Johnson ve Şeyh Temim'in, görüşmede ayrıca jeopolitik meseleleri de geniş kapsamlı ele aldıkları kaydedildi.
İki liderin, Rusya'nın Ukrayna'daki saldırganlığını kınamakta birleştiğine işaret edilen açıklamada, liderlerin İran'la ilişkiler dahil bölgesel güvenlik konularını da görüştükleri ifade edildi.
Açıklamada, Johnson ve Şeyh Temim'in, 2022 Dünya Kupası'nda enerji tedarik zincirlerinin istikrarının iyileştirilmesi ve güvenliğinin desteklenmesi için birlikte çalışma konusunda anlaştığına işaret edildi.

'Katar, İngiltere'nin değerli ortağı'

Açıklamada, görüşlerine yer verilen İngiltere Başbakanı Johnson, şunları belirtti:
"Bugün Katarlı dostlarımızın 10 milyar sterline varan yeni yatırım duyurusu, İngiltere'nin parlak işlerine ve ileri teknoloji endüstrisine yönelik bir başka güven oylamasıdır. Yeni İngiltere-Katar Stratejik Yatırım Ortaklığı, ticaret ve yatırım yoluyla ekonomik büyüme vizyonumuzu gerçekleştirerek, ülke genelinde kilit sektörlerde kaliteli iş fırsatları yaratacak."
Katar'ın, Şeyh Temim'in liderliğinde İngiltere'nin değerli ortağı olduğunu vurgulayan Johnson, "Rusya'nın Ukrayna'yı korkunç işgalinin ardından ekonomiyi canlandırmak, bölgesel istikrarı sağlamak ve enerji güvenliğini artırmak dahil her iki ülke için de önemli olan konular hakkında zengin bir görüşme gerçekleştirdik" değerlendirmesinde bulundu.

İki ülke arasında enerji işbirliği konusunda mutabakat zaptı imzalandı

Görüşme kapsamında, İngiltere İş, Enerji ve Endüstriyel Strateji Bakanı Kwasi Kwarteng ile Katar Enerji İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Saad bin Şeride el-Kabi de iki ülke arasında enerji işbirliği konusunda mutabakat zaptı imzaladı.
Katar Emiri Şeyh Temim, başkent Londra'ya yaptığı resmi ziyaret kapsamında, İngiltere veliaht Prensi Charles'la da bir araya geldi.
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