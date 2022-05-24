https://tr.sputniknews.com/20220524/kayseri-tomarza-belediye-baskani-sahine-silahli-saldiri-1056628668.html
Kayseri Tomarza Belediye Başkanı Şahin'e silahlı saldırı
Kayseri Tomarza Belediye Başkanı Şahin'e silahlı saldırı
Kayseri’nin Tomarza ilçesinde belediye başkanlığı görevini yürüten Davut Şahin, 3 kişinin silahlı saldırısı sonucu yaralandı. 24.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-24T13:34+0300
2022-05-24T13:34+0300
2022-05-24T13:37+0300
silahlı saldırı
kayseri
politika
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/18/1056628620_82:0:800:404_1920x0_80_0_0_b9b2d5b5e482d3faef704d0461af181a.jpg
İstanbul’da geçen cumartesi günü gerçekleştirilen Kayserililer buluşmasına katılan Tomarza Belediye Başkanı Davut Şahin, pazar gecesi karayolu ile Kayseri’ye döndü. İlçedeki evinin önünde aracını park ettikten sonra aşağı inen Şahin, bu esnada pompalı tüfekle saldırıya uğradı. Açılan ateş sonucunda araçta maddi hasar oluşurken, Belediye Başkanı Davut Şahin ayağına saçma isabet sonucu hafif yaralandı. Sol ayağına saçma isabet eden belediye başkanının tedavisi ayakta yapılırken, ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri konuyla ilgili oldukları belirlenen 3 kişiyi gözaltına aldı.Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220322/chpli-daday-belediye-baskanina-silahli-saldiri-1054934836.html
kayseri
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/18/1056628620_174:0:713:404_1920x0_80_0_0_d3148e652643f62df909bfcffd0ba9d3.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
silahlı saldırı, kayseri
Kayseri Tomarza Belediye Başkanı Şahin'e silahlı saldırı
13:34 24.05.2022 (güncellendi: 13:37 24.05.2022) Abone ol
Kayseri’nin Tomarza ilçesinde belediye başkanlığı görevini yürüten Davut Şahin, 3 kişinin silahlı saldırısı sonucu yaralandı.
İstanbul’da geçen cumartesi günü gerçekleştirilen Kayserililer buluşmasına katılan Tomarza Belediye Başkanı Davut Şahin, pazar gecesi karayolu ile Kayseri’ye döndü.
İlçedeki evinin önünde aracını park ettikten sonra aşağı inen Şahin, bu esnada pompalı tüfekle saldırıya uğradı.
Açılan ateş sonucunda araçta maddi hasar oluşurken, Belediye Başkanı Davut Şahin ayağına saçma isabet sonucu hafif yaralandı.
Sol ayağına saçma isabet eden belediye başkanının tedavisi ayakta yapılırken, ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri konuyla ilgili oldukları belirlenen 3 kişiyi gözaltına aldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.