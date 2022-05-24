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Kayseri Tomarza Belediye Başkanı Şahin'e silahlı saldırı
Kayseri Tomarza Belediye Başkanı Şahin'e silahlı saldırı
Kayseri’nin Tomarza ilçesinde belediye başkanlığı görevini yürüten Davut Şahin, 3 kişinin silahlı saldırısı sonucu yaralandı. 24.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-24T13:34+0300
2022-05-24T13:37+0300
silahlı saldırı
kayseri
politika
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İstanbul’da geçen cumartesi günü gerçekleştirilen Kayserililer buluşmasına katılan Tomarza Belediye Başkanı Davut Şahin, pazar gecesi karayolu ile Kayseri’ye döndü. İlçedeki evinin önünde aracını park ettikten sonra aşağı inen Şahin, bu esnada pompalı tüfekle saldırıya uğradı. Açılan ateş sonucunda araçta maddi hasar oluşurken, Belediye Başkanı Davut Şahin ayağına saçma isabet sonucu hafif yaralandı. Sol ayağına saçma isabet eden belediye başkanının tedavisi ayakta yapılırken, ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri konuyla ilgili oldukları belirlenen 3 kişiyi gözaltına aldı.Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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silahlı saldırı, kayseri

Kayseri Tomarza Belediye Başkanı Şahin'e silahlı saldırı

13:34 24.05.2022 (güncellendi: 13:37 24.05.2022)
© İHA Tomarza ilçesinde belediye başkanlığı görevini yürüten Davut Şahin
 Tomarza ilçesinde belediye başkanlığı görevini yürüten Davut Şahin - Sputnik Türkiye, 1920, 24.05.2022
© İHA
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Kayseri’nin Tomarza ilçesinde belediye başkanlığı görevini yürüten Davut Şahin, 3 kişinin silahlı saldırısı sonucu yaralandı.
İstanbul’da geçen cumartesi günü gerçekleştirilen Kayserililer buluşmasına katılan Tomarza Belediye Başkanı Davut Şahin, pazar gecesi karayolu ile Kayseri’ye döndü.
İlçedeki evinin önünde aracını park ettikten sonra aşağı inen Şahin, bu esnada pompalı tüfekle saldırıya uğradı.
Açılan ateş sonucunda araçta maddi hasar oluşurken, Belediye Başkanı Davut Şahin ayağına saçma isabet sonucu hafif yaralandı.
Sol ayağına saçma isabet eden belediye başkanının tedavisi ayakta yapılırken, ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri konuyla ilgili oldukları belirlenen 3 kişiyi gözaltına aldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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