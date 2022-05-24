https://tr.sputniknews.com/20220524/kerkukte-isid-saldirisi-5-olu-1056617260.html

Kerkük’te IŞİD saldırısı: 5 ölü

Kerkük’te IŞİD saldırısı: 5 ölü

Irak’ın Kerkük kentinde IŞİD tarafından düzenlenen silahlı saldırıda 3’ü polis toplam 5 kişi hayatını kaybetti. 24.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-24T02:06+0300

2022-05-24T02:06+0300

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Yetkililer, militanların Taze ilçesine bağlı Sami el-Asi köylerinde buğday tarlalarını ateşe verdiğini ve yangını söndürmek için bölgeye gelen güvenlik güçleri ve köylülere ateş açtığını ifade etti.Saldırının ardından bölgeye çok sayıda güvenlik gücü sevk edilirken, militanları yakalamak için çalışma başlatıldı. IŞİD militanlarının ateşe verdiği tarım alanlarına ise itfaiye ekipleri müdahale etti.Diyala'da bir köye havan toplu saldırı: 1 ölü, 5 yaralı Irak'ın Diyala kentinin doğusundaki Celavla nahiyesi yakınında terör örgütü IŞİD mensuplarının bir köye havan topuyla düzenlediği saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin de yaralandığı belirtildi.Irak hükümetine bağlı Güvenlik Medya Ağından yapılan yazılı açıklamaya göre, IŞİD mensupları bölgedeki el- İslah köyüne havan topuyla saldırı düzenledi.Açıklamada, havan toplarının köyde 2 eve isabet etmesi sonucu aynı aileden bir kişinin yaşamını yitirdiği, 5 kişinin de yaralandığı aktarıldı.Saldırganların yakalanması için Celavla nahiyesi yakınlarındaki kırsal bölgede operasyon başlatıldığı kaydedilen açıklamada, IŞİD'in bölgede saldırılarının artmasından endişe edildiği ifade edildi.IŞİD, Haziran 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamını, Diyala ve Kerkük vilayetlerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler, yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de örgüte karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.​​​​​​​

https://tr.sputniknews.com/20220517/rusya-abd-suriyedeki-cezaevlerinden-60-isid-militanini-ukraynada-savasmak-uzere-saliverdi-1056451751.html

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