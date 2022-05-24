https://tr.sputniknews.com/20220524/kilicdaroglu-248-baskanla-vana-gidiyor-1056619962.html

Kılıçdaroğlu, 248 başkanla Van’a gidiyor

Kılıçdaroğlu, 248 başkanla Van’a gidiyor

CHP 27-28 ve 29 Mayıs’ta Van’da kamp kuracak. 248 başkan vatandaşlarla buluşacak, seçim çalışmaları masaya yatırılacak. 24.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-24T08:53+0300

2022-05-24T08:53+0300

2022-05-24T08:53+0300

politika

kemal kılıçdaroğlu

chp

van

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Geçen hafta İstanbul mitingi düzenleyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 11'i büyükşehir olmak üzere toplam 248 belediye başkanı ile 27-28 ve 29 Mayıs tarihlerinde Van'da bir araya gelecek. CHP'nin il, ilçe ve belediye başkanlarının katılacağı toplantıda ana gündem maddesi seçimler olacak.Sözcü'de yer alan habere göre, CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, “Geçen yıl Gaziantep ve Kayseri'de belediye başkanlarımızla bir araya geldik. Şimdi de 3 gün süreyle tüm başkanlarımızla Van'a gidiyoruz'' dedi ve şunları söyledi:“Programın ilk gününde belediye başkanlarımız gruplar halinde Van'ın tüm ilçelerine giderek vatandaşlarımızla buluşacak. Çalıştay, cumartesi Genel Başkanımızın açılış konuşmasıyla başlayacak. Genel Merkezimizin seçim hazırlıklarını belediye başkanlarımıza anlatacağız. Ardından başkanlarımızın görüş ve önerilerini dinleyeceğiz. Seçime giden süreçte atacağımız adımları ele alacağız. Belediyelerimizin 3 yıllık çalışmalarını ve önümüzdeki 2 yılda yapılması gerekenleri de konuşacağız. Amacımız seçime giden süreçte ortak aklı hep birlikte ortaya koymak.”

van

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kemal kılıçdaroğlu, chp, van