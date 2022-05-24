Kılıçdaroğlu: Onlar kaçacak yer ararken, bizim başka memleketimiz yok
22:06 24.05.2022 (güncellendi: 22:32 24.05.2022)
© TwitterCHP lideri Kılıçdaroğlu
CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Onlar kaçacak yer ararken, bizim başka memleketimiz yok. Biz bir yere gitmiyoruz, bu devleti birlikte ayağa kaldıracağız" dedi.
Bugünkü partisinin grup toplantısında, “Akşam saat 22:00'de bir kaçışın anatomisini açıklayacağım" diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter üzerinden videolu bir paylaşımda açıklamalarda bulundu.
Onlar kaçacak yer ararken, bizim başka memleketimiz yok. Biz bir yere gitmiyoruz, bu devleti birlikte ayağa kaldıracağız. Başını dik tut sevgili halkım. Sen varsın ve daha iyisini hak ediyorsun. Geliyor mutlu, huzurlu günler! #BizeKatılın pic.twitter.com/bAfrX3Hea8— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) May 24, 2022
"Onlar kaçacak yer ararken, bizim başka memleketimiz yok. Biz bir yere gitmiyoruz, bu devleti birlikte ayağa kaldıracağız. Başını dik tut sevgili halkım. Sen varsın ve daha iyisini hak ediyorsun. Geliyor mutlu, huzurlu günler!" notuyla paylaşım yapan Kılıçdaroğlu, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
Sevgili halkım iyi akşamlar. Öncelikle bugün içimizi yakan haberler aldık. Şehitlerimiz var evlatlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelerine milletimizin başı sağ olsun. Böylesine acı bir günde böyle bir konuşma yapmak inanın beni üzüyor ama bu ülkenin geleceği söz konusu Bu da benim ana muhalefet olarak, bir Vatansever olarak görevimdir.
Bugün Grup konuşmamda bürokratlarımıza seslendim. Az da olsa suça bulaşmış olanları hizmet ettikleri kişiler tarafından hiç umursanmadıklarını söyledim. 'Onların kendilerini kurtarma planlarında siz yoksunuz' dedim.
Ekleyin ülkemizin dürüst şerefli bürokratlarına selamlar olsun. Onların başımızın üstünde yeri var. İktidarımızda onları çok güzel günler bekliyor. Hepsini biliyoruz duyuyoruz. Allah Razı olsun.
Sarı bürokratlar, sizler devleti, kanun dışı talimatlar uygulayarak adeta bitkisel hayata soktunuz. Bu süreçte kendinizi de bitirdiniz. Öncelikle birazdan açıklayacağım şey, skandallar ile yolsuzluklara dikkat çekmek değildir.
'Amacım, komaya sokulan bu devleti uyandırmaktır'
Bunların ne olduğunu sağır sultan da biliyor. Amacım, komaya sokulan bu devleti uyandırmaktır. Komaya sokulan bu devi uyandırmak ve çalışır hale getirmektir. Ama size de bir iyilik yapıyorum sarılar. Sizi bu suç gemisinden indirmek istiyorum. İnin kurtarın kendinizi. Çok geç olmadan, küçük cezalarla kurtulabileceğiniz bir aşamada kurtulun.
'Çok sayıda paralel hayatları var, çok sayıda paralel planları var'
Çünkü hiç gündemlerinde yoksunuz. Onlar planlarını yapmaya devam ediyor. Çok sayıda paralel hayatları var, çok sayıda paralel planları var. Bugün ben içlerinden çok vahim birini açıklıyorum. Belgeler elimizde, para akışlarının hepsi elimizde, anlatayım:
Bir vakıf kurduruyorlar, Amerika'da. Neden Amerika'da? Ülkeyi Kataristan'a dönüştürenler, Katar'a gider diye beklersiniz ya, biliyorlar ki o ülkelerde hukuk yok. İlk uçakla geriye gönderirler bunları. Amerika kanunların arasına ise gizlenebilirler, orası hukuk devleti.
'Hukuksuzlukla yok ettikleri ülkeden, hukuka sığınmak için ABD'ye kaçmak istiyorlar'
Yani hukuksuzlukla yok ettikleri ülkeden, hukuka sığınmak için ABD'ye kaçmak istiyorlar. Kendileri için yeni bir Pelsinvanya yaratma peşindeler. Peki ne yapıyorlar? Paravan bir vakıf kuruyorlar. Başına bir Amerikan vatandaşını koyuyorlar.
Ama vakfın asıl yönetimi Erdoğan ailesi üyelerine ait. Şimdi isim vermeyeyim. Belki kendileri söyler, aile içi işlerine karışmayayım. Şimdi bu paravan yapının izin çıkarma hakkı kazanması için paraya ihtiyacı var. Türkiye'den iki vakıf seçiliyor. Öğrenciler için kurulmuş süsü verdikleri vakıflar.
Bu vakıfların asıl var olma sebeplerini de bugün öğreneceksiniz. TÜRGEV ve ENSAR... Bu vakıflar başlıyor paraları bir Amerikan vatandaşına göndermeye. 20 milyon dolar, 10 milyon dolar, 20 milyon dolar, 10 milyon dolar... Bir TÜRGEV bir ENSAR... Durmuyorlar...
Para gönderme listesinin sonu yok, hepsinin dökümleri elimizde. Sevgili halkım, 1 milyar lirayı şıp diye transfer ediyorlar Amerika'ya. ENSAR'cım, TÜRGEV'cim; bu paraları size kim verdi? Siz bu paraları nereden buldunuz? Siz bu paraları neden Amerika'ya sürekli transfer ediyorsunuz? Bu dövizleri neden Amerikalara taşıyorsunuz? Paralel hayatlar kurma görevini size kim vardi?