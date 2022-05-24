https://tr.sputniknews.com/20220524/kilicdaroglu-onlar-kacacak-yer-ararken-bizim-baska-memleketimiz-yok-1056646050.html

Kılıçdaroğlu: Onlar kaçacak yer ararken, bizim başka memleketimiz yok

Kılıçdaroğlu: Onlar kaçacak yer ararken, bizim başka memleketimiz yok

CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Onlar kaçacak yer ararken, bizim başka memleketimiz yok. Biz bir yere gitmiyoruz, bu devleti birlikte ayağa kaldıracağız" dedi. 24.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-24T22:06+0300

2022-05-24T22:06+0300

2022-05-24T22:32+0300

chp

türkiye

ensar vakfı

türgev

türkiye gençlik ve eğitime hizmet vakfı (türgev)

recep tayyip erdoğan

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Bugünkü partisinin grup toplantısında, “Akşam saat 22:00'de bir kaçışın anatomisini açıklayacağım" diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter üzerinden videolu bir paylaşımda açıklamalarda bulundu."Onlar kaçacak yer ararken, bizim başka memleketimiz yok. Biz bir yere gitmiyoruz, bu devleti birlikte ayağa kaldıracağız. Başını dik tut sevgili halkım. Sen varsın ve daha iyisini hak ediyorsun. Geliyor mutlu, huzurlu günler!" notuyla paylaşım yapan Kılıçdaroğlu, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:'Amacım, komaya sokulan bu devleti uyandırmaktır''Çok sayıda paralel hayatları var, çok sayıda paralel planları var''Hukuksuzlukla yok ettikleri ülkeden, hukuka sığınmak için ABD'ye kaçmak istiyorlar'

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chp, ensar vakfı, türgev, türkiye gençlik ve eğitime hizmet vakfı (türgev), recep tayyip erdoğan